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Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 05:55 | Обновлено 29 июля 2025, 05:57
196
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку. Это будет насыщенная неделя

Команда Арды Турана находится на своей летней базе в словенском Брдо

29 июля 2025, 05:55 | Обновлено 29 июля 2025, 05:57
196
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку. Это будет насыщенная неделя
ФК Шахтер.

Футболисты «Шахтера» готовятся к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Бешикташа»

Игра состоится в ближайший четверг в польском Кракове. Команда Арды Турана находится на своей летней базе в словенском Брдо.

Оранжево-черные тренируются в ежедневном режиме до самой игры в Польше. Тренировку горняков посетил экс-игрок клуба Эдуардо да Силва.

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Бешикташ» состоится 31 июля в Кракове на городском стадионе имени Генрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени (4:2 в первой игре).

В конце неделе горняки стартуют в УПЛ выездным матчем против Эпицентра.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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