ОФИЦИАЛЬНО. Роналду сдал негативный тест на коронавирус

«Ювентус» официально сообщил о том, что Криштиану Роналду сдал негативный тест на коронавирус.

Напомним, 35-летний португалец сдал положительный тест на коронавирус 17 дней назад – 13 октября, после возвращения из стана сборной Португалии. Предыдущий тест португальца, датированный 25 октября, также был положительным.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 3 гола в 2 матчах Серии А.