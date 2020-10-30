ОФИЦИАЛЬНО. Роналду сдал негативный тест на коронавирус

«Ювентус» официально сообщил о том, что Криштиану Роналду сдал негативный тест на коронавирус.
Напомним, 35-летний португалец сдал положительный тест на коронавирус 17 дней назад – 13 октября, после возвращения из стана сборной Португалии. Предыдущий тест португальца, датированный 25 октября, также был положительным.
В нынешнем сезоне на счету Роналду 3 гола в 2 матчах Серии А.
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Источник — ФК Ювентус
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