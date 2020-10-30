ОФИЦИАЛЬНО. Роналду сдал негативный тест на коронавирус

Лидер «Ювентуса» сумел преодолеть болезнь

  • 30.10.2020 19:50
  • 1942 просмотра
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду сдал негативный тест на коронавирус
© twitter.com/juventusfcen

«Ювентус» официально сообщил о том, что Криштиану Роналду сдал негативный тест на коронавирус.

Напомним, 35-летний португалец сдал положительный тест на коронавирус 17 дней назад – 13 октября, после возвращения из стана сборной Португалии. Предыдущий тест португальца, датированный 25 октября, также был положительным.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 3 гола в 2 матчах Серии А.

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Источник — ФК Ювентус

(11 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 21:22
    0
    Пиндец динамо, Рон в строю!!!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 21:20
    0
    Valera35, 30.10.2020 20:35
    Лидер «Ювентуса» сумел преодолеть болезнь - мухаха. Спасибо что выжил 👊. Мужик
    Не дай бог тебе и твоим близким заболеть!
    Не говори херни!!!
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.10.2020 21:20
    0
    Ilya , 30.10.2020 21:16
    Наконец-то, король вернулся)
    Ференцварош очень рад
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    Ilya
    online
      Ilya , 30.10.2020 21:16
    +1
    Наконец-то, король вернулся)
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:10
    +1
    Это хорошо, поздравляем легенду.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 30.10.2020 20:35
    0
    Лидер «Ювентуса» сумел преодолеть болезнь - мухаха. Спасибо что выжил 👊. Мужик
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 30.10.2020 21:16
    +1
    Наконец-то, король вернулся)
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:10
    +1
    Это хорошо, поздравляем легенду.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 21:22
    0
    Пиндец динамо, Рон в строю!!!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 21:20
    0
    Valera35, 30.10.2020 20:35
    Лидер «Ювентуса» сумел преодолеть болезнь - мухаха. Спасибо что выжил 👊. Мужик
    Не дай бог тебе и твоим близким заболеть!
    Не говори херни!!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.10.2020 21:20
    0
    Ilya , 30.10.2020 21:16
    Наконец-то, король вернулся)
    Ференцварош очень рад
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 30.10.2020 20:35
    0
    Лидер «Ювентуса» сумел преодолеть болезнь - мухаха. Спасибо что выжил 👊. Мужик
    Ссылка
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