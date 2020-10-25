Роналду в третий раз сдал положительный тест на коронавирус

Звездный нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прошел очередной тест на наличе в организме вируса COVID-19.
Как утверждает Tuttosport, третий тест футболиста вновь оказался положительным.
Таким образом, участие Роналду в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (28 октября) под вопросом. Для того, чтобы ему позволили сыграть, 27 октября у него должен быть негативный тест.
Напомним, что Роналду заразился коронавирусом 13 октября
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Источник — Tuttosport
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