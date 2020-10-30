Трубин привлек внимание Челси, Арсенала и Байера

Блестящая игра вратаря в последних матчах заставила задуматься о его приглашении европейских грандов

  • 30.10.2020 13:05
  • 2085 просмотров
  • 9 комментариев
Трубин привлек внимание Челси, Арсенала и Байера
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

19-летний перспективный вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин является объектом пристального интереса со стороны ряда европейских клубов.

По информации источника, присматриваются к Трубину ныне сразу три известных европейских клуба – «Челси», «Арсенал» и «Байер».

Контракт Трубина с «горняками» рассчитан до лета 2024 года. При этом, зарплата футболиста является крайне незначительной и составляет 5 тысяч евро в месяц.

Напомним, в последнем на текущий момент поединке «Шахтера» в Лиге чемпионов против «Интера» (0:0) именно Трубин был признан лучшим игроком своей команды по версии InStat.

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Источник — Corriere dello Sport

(11 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 13:47
    0
    Серега сколько стоить будет, выше Неймара?
    Ссылка
    Ukrainian_football
      Ukrainian_football, 30.10.2020 13:44
    0
    Отдавайте)
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    Kevko
      Kevko, 30.10.2020 13:42
    -2
    Очередная пропаганда от Шахтера. До этого было - Матвиенко, Степаненко, Исмаили...
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    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.10.2020 13:42
    -2
    Да посредственный игрок!
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    Alex86 1
      Alex86 1, 30.10.2020 13:39
    -1
    Всем бы такие копейки платили, а не пенсии от 5О $
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    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 30.10.2020 13:30
    -2
    За Байер ещё можно поверить в АПЛ таких куча
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    REALIST
    online
      REALIST, 30.10.2020 13:28
    0
    Агенти набивають ціну... Воротар досить посередній, але ФАРТОВИЙ ! так, він молодий і ще може вирости в топового воротаря, але поки в жодному з зіграних матчів не показав чогось надзвичайного! Різник виглядає сильніше. Коваль у його віці був значно талановитіший, про Луніна взагалі мовчу...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 13:25
    -1
    Не-не-не, Толька наш.
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    Александр Федько
      Александр Федько, 30.10.2020 13:18
    +2
    Интересно в каком матче он привлек внимание? Как по мне, то очень много ошибок. Ему лишь бы за основу Шахтера зацепиться, а не байки про Челси и Арсенал слушать
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    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 30.10.2020 13:10
    0
    Бред
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 30.10.2020 13:18
    +2
    Интересно в каком матче он привлек внимание? Как по мне, то очень много ошибок. Ему лишь бы за основу Шахтера зацепиться, а не байки про Челси и Арсенал слушать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 13:47
    0
    Серега сколько стоить будет, выше Неймара?
    Ссылка
    Ukrainian_football
      Ukrainian_football, 30.10.2020 13:44
    0
    Отдавайте)
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 30.10.2020 13:28
    0
    Агенти набивають ціну... Воротар досить посередній, але ФАРТОВИЙ ! так, він молодий і ще може вирости в топового воротаря, але поки в жодному з зіграних матчів не показав чогось надзвичайного! Різник виглядає сильніше. Коваль у його віці був значно талановитіший, про Луніна взагалі мовчу...
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 30.10.2020 13:10
    0
    Бред
    Ссылка
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