Трубин привлек внимание Челси, Арсенала и Байера

19-летний перспективный вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин является объектом пристального интереса со стороны ряда европейских клубов.
По информации источника, присматриваются к Трубину ныне сразу три известных европейских клуба – «Челси», «Арсенал» и «Байер».
Контракт Трубина с «горняками» рассчитан до лета 2024 года. При этом, зарплата футболиста является крайне незначительной и составляет 5 тысяч евро в месяц.
Напомним, в последнем на текущий момент поединке «Шахтера» в Лиге чемпионов против «Интера» (0:0) именно Трубин был признан лучшим игроком своей команды по версии InStat.
Источник — Corriere dello Sport
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