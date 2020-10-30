Трубин привлек внимание Челси, Арсенала и Байера

19-летний перспективный вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин является объектом пристального интереса со стороны ряда европейских клубов.

По информации источника, присматриваются к Трубину ныне сразу три известных европейских клуба – «Челси», «Арсенал» и «Байер».

Контракт Трубина с «горняками» рассчитан до лета 2024 года. При этом, зарплата футболиста является крайне незначительной и составляет 5 тысяч евро в месяц.

Напомним, в последнем на текущий момент поединке «Шахтера» в Лиге чемпионов против «Интера» (0:0) именно Трубин был признан лучшим игроком своей команды по версии InStat.