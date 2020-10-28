Трубин стал лучшим игроком Шахтера в матче с Интером по версии InStat

Молодой вратарь получил самый высокий балл

  • 28.10.2020 09:36
  • 538 просмотров
  • 2 комментария
Трубин стал лучшим игроком Шахтера в матче с Интером по версии InStat
© Instagram. Анатолий Трубин

«Шахтер» в рамках второго тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Интером» (0:0).

Самым полезным игроком «Шахтера» в матче по оценкам InStat стал голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин. В поединке с итальянцами воспитанник академии горняков сохранил свои ворота на замке, отразив четыре удара. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 325 баллов.

В тройку лучших футболистов «Шахтера» также вошли Николай Матвиенко (291 балл) и Додо (287 баллов). Лучший игрок поединка — полузащитник «Интера» Ашраф Хакими (398 баллов).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 09:48
    +1
    Пока Лунин на лавке, Трубин строит свое реальное будущее....
    Ссылка
    vitaly78
      vitaly78, 28.10.2020 09:45
    +1
    Вот и достойная замена Пятову
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 09:48
    +1
    Пока Лунин на лавке, Трубин строит свое реальное будущее....
    Ссылка
    vitaly78
      vitaly78, 28.10.2020 09:45
    +1
    Вот и достойная замена Пятову
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности