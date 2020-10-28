Трубин стал лучшим игроком Шахтера в матче с Интером по версии InStat

«Шахтер» в рамках второго тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Интером» (0:0).

Самым полезным игроком «Шахтера» в матче по оценкам InStat стал голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин. В поединке с итальянцами воспитанник академии горняков сохранил свои ворота на замке, отразив четыре удара. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 325 баллов.

В тройку лучших футболистов «Шахтера» также вошли Николай Матвиенко (291 балл) и Додо (287 баллов). Лучший игрок поединка — полузащитник «Интера» Ашраф Хакими (398 баллов).