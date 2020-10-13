Тайсон решил покинуть Шахтер, реванша Фьюри и Уайлдера не будет

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 октября.

1. ТАЙСОН: «К Шахтеру претензий нет, но время пришло». Кажется, на этот раз бразилец действительно настроен решительно.

2. Фьюри заявил об отмене боя с Уайлдером: «Я иду дальше». Стороны не смогли договориться по дате.

3. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Цель сборной Украины - остаться в Дивизионе A Лиги наций». Наставник рассказал о ситуации в команде перед матчем с Испанией.

4. Луис ЭНРИКЕ: «Сборная Украины – это Ferrari». Наставник сборной Испании ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги наций с Украиной.

5. Поединок Динамо с Ювентусом в Лиге чемпионов может пройти без зрителей. Матчи с 30% зрителями разрешены только в зеленой и желтой зонах.

6. ОФИЦИАЛЬНО. В родные пенаты. Папа Гуйе стал игроком харьковского клуба. В составе «Металла» сенегальский футболист будет играть под номером 30.

7. За 5 дней до матча. В тренировке Шахтера участвуют 9 игроков. Команда ждет возвращения ряда футболистов.

8. Америка наступает. Как США наполняют Европу своими талантами. Если так пойдет и дальше, то «янки» вскоре смогут мощно зажечь на одном из чемпионатов мира.

9. Суперлига. Сенсация от Запорожья, уверенный старт Киев-Баскета. Обзор самых интересных событий первой игровой недели баскетбольной Суперлиги.

10. Первая лига. Ковалец не сумел обыграть самую миролюбивую команду лиги. Зато «Прикарпатье» и «Нива» оформили первые победы.