За 5 дней до матча. В тренировке Шахтера участвуют 9 игроков

В понедельник «Шахтер» провел тренировку с ограниченным количеством игроков - всего 2 вратаря и 7 полевых футболистов.
Связано это с тем, что ряд игроков отправились в сборные, а большинство находится на самоизоляции после вспышки коронавируса.
Кроме того, Сергей Болбат, а также давно восстанавливающиеся Исмаили и Максим Малышев работают по индивидуальной программе. Завтра, возможно, к работе будет привлечено нескольких игроков молодежного состава..
Матч «Шахтера» 6-го тура УПЛ против «Львова» состоится в Киеве в субботу, 17 октября, в 17:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну тогда уже не взять в аренду, а отозвать...
Ну тогда уже не взять в аренду, а отозвать...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.