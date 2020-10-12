За 5 дней до матча. В тренировке Шахтера участвуют 9 игроков

Команда ждет возвращения ряда футболистов

  • 12.10.2020 16:45
  • 1577 просмотров
  • 5 комментариев
За 5 дней до матча. В тренировке Шахтера участвуют 9 игроков
© shakhtar.com

В понедельник «Шахтер» провел тренировку с ограниченным количеством игроков - всего 2 вратаря и 7 полевых футболистов.

Связано это с тем, что ряд игроков отправились в сборные, а большинство находится на самоизоляции после вспышки коронавируса.

Кроме того, Сергей Болбат, а также давно восстанавливающиеся Исмаили и Максим Малышев работают по индивидуальной программе. Завтра, возможно, к работе будет привлечено нескольких игроков молодежного состава..

Матч «Шахтера» 6-го тура УПЛ против «Львова» состоится в Киеве в субботу, 17 октября, в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.10.2020 17:39
    0
    Trasher311987, 12.10.2020 17:30
    А нельзя взять в аренду игроков Мариуполя, тех 14 человек, а потом опять отдать в аренду когда выздоравят все?
    ))))))))))))))))))))))
    Ну тогда уже не взять в аренду, а отозвать...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 12.10.2020 17:35
    0
    Да все норм Со Львовом проблем не будет. А с реалом и основе особо ловить не чего.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 17:35
    +2
    Скорейшего всем восстановления,верим в команду!!!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.10.2020 17:30
    -2
    А нельзя взять в аренду игроков Мариуполя, тех 14 человек, а потом опять отдать в аренду когда выздоравят все?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 12.10.2020 17:11
    -1
    Думаю что это будет унылое зрелище. (
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 17:35
    +2
    Скорейшего всем восстановления,верим в команду!!!!!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.10.2020 17:39
    0
    Trasher311987, 12.10.2020 17:30
    А нельзя взять в аренду игроков Мариуполя, тех 14 человек, а потом опять отдать в аренду когда выздоравят все?
    ))))))))))))))))))))))
    Ну тогда уже не взять в аренду, а отозвать...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 12.10.2020 17:35
    0
    Да все норм Со Львовом проблем не будет. А с реалом и основе особо ловить не чего.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности