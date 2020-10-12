За 5 дней до матча. В тренировке Шахтера участвуют 9 игроков

В понедельник «Шахтер» провел тренировку с ограниченным количеством игроков - всего 2 вратаря и 7 полевых футболистов.

Связано это с тем, что ряд игроков отправились в сборные, а большинство находится на самоизоляции после вспышки коронавируса.

Кроме того, Сергей Болбат, а также давно восстанавливающиеся Исмаили и Максим Малышев работают по индивидуальной программе. Завтра, возможно, к работе будет привлечено нескольких игроков молодежного состава..

Матч «Шахтера» 6-го тура УПЛ против «Львова» состоится в Киеве в субботу, 17 октября, в 17:00.