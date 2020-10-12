Первая лига. Ковалец не сумел обыграть самую миролюбивую команду лиги

Два стартовых поединка шестого тура чемпионата Первой лиги были перенесены. Матчи «Металлиста 1925» с «Альянсом», а также «ВПК-Агро» и «Вереса» отложены из-за вспышки коронавируса в командах гостей. Остальные же поединки состоялись в запланированное время.

Интересный поединок состоялся в Буче, где номинальный хозяин — житомирское «Полесье» — принимало «Черноморец». Обе команды еще не проигрывали в нынешнем сезоне. Плюс житомирская команда — самая миролюбивая в нынешнем чемпионате, три из своих четырех встреч она завершила вничью. Встреча с лидером первенства закончилась так же. Одесситы не смогли увезти три очка, да и вообще они, можно сказать, отскочили, отыгравшись на 94-й минуте.

«Нива» выиграла свой дебютный поединок в Первой лиге. После четырехматчевой ничейной серии, тернопольцы разгромно уступили «Горняку-Спорт», но в шестом туре команду ждала дебютная победа. Случилась она во встрече с вянущей «Оболонью» — 2:1.

Удивил в этом туре упомянутый «Горняк-Спорт». Команда уверенно шла без поражений и занимала третье место в таблице. Но вот в шестом туре коллектив был разгромлен «Николаевом». Голы забивались на разный вкус, особенно был красивым один из мячей проведенный Сергеем Кравченко, на который лучше посмотреть на видео.

После не самого удачного старта на победную тропу ступила «Волынь». Лучане выиграли во втором туре кряду. Победа была добыта во встрече с «Кристаллом», во главе которого официально дебютировал Сергей Валяев. Ранее он не мог тренировать команду из-за коронавирусной инфекции.

Худо дела идут у «Авангарда». Краматорцы по-прежнему не знают вкуса побед и занимают предпоследнее место в таблице. В шестом туре некогда мощный середняк чемпионата на выезде уступил «Агробизнесу».

А вот «Прикарпатье» немного поднялось. Ивано-франковцы также не знали вкуса побед до этого тура. Но с «Кремнем» Александра Головко они справились, хоть и минимально. Гол Романа Дитко принес коллективу выездную победу. Интересный факт, что для прикарпатцев «Кремень» — вполне удобный соперник: это была уже четвертая их победа в пяти официальных матчах команд в современной истории.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

11 октября, воскресенье

«Полесье» — «Черноморец» — 1:1

Голы: Власюк, 50 — Ковбаса, 90+4.

«Нива» — «Оболонь» — 2:1

Голы: Волохатый, 76, Демченко, 89 — Мединский, 51.

«Николаев» — «Горняк-Спорт» — 6:1

Голы: Кравченко, 25, 72, Паламарь, 27, 50, Охрончук, 55, Мельничук, 84 — Петрусенко, 20.

Удаление: Збунь (Г), 44.

«Кристалл» — «Волынь» — 0:1

Гол: Сикорский, 61 пенальти.

Удаление: Приймак (В), 90+1.

«Агробизнес» — «Авангард» — 1:0

Гол: Черненко, 76 пенальти.

«Кремень» — «Прикарпатье» — 0:1

Гол: Дитко, 82.

Турнирная таблица Первой лиги