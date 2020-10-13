Поединок Динамо с Ювентусом в Лиге чемпионов может пройти без зрителей

Матчи с 30% зрителями разрешены только в зеленой и желтой зонах

  • 13.10.2020 00:45
  • 205 просмотров
  • 3 комментария
Поединок Динамо с Ювентусом в Лиге чемпионов может пройти без зрителей
© ФК Динамо Киев

Матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Динамо» и «Ювентусом» 20 октября в Киеве может пройти без зрителей, несмотря на то, что киевский клуб уже продал часть билетов на трибуны.

Окончательное решение властей столицы ожидается на днях. Телеграм-канал «Динамо» Киев Inside информирует:

«Комиссия КГГА, не отменяя свой запрет на проведение матчей со зрителями, простым протоколом согласовала 30% зрителей на матчах под эгидой УПЛ / ПФЛ в столице. При этом отсылает к карантинному постановлению Кабмина, в котором четко запрещено проведение массовых мероприятий более 100 человек в красной и оранжевых зонах.

Киев – оранжевая зона как минимум на 2 следующих недели. Письма «Динамо» и «Шахтера» об ЛЧ Комиссией оставлены без рассмотрения, ибо удовлетворение их требований означало бы для команды Кличко нарушение закона.

«Шахтер» уже уведомил УЕФА о невозможности проведения матча с «Интером» при участии зрителей. Причина – действующий запрет местных властей. Поспешность «Динамо» в старте продажи билетов – очевидна. Поэтому, по сути, она сейчас и приостановлена.

Этот протокол КГГА для УПЛ означает следующее – матчи с 30% зрителями разрешены только в зеленой и желтой зонах (в следующем туре это Запорожье и Александрия)».

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    Sheva19
      Sheva19, 13.10.2020 01:09
    0
    Ну что сказать идите уважаемые на выборы выбирайте тех же и дальше
    Ссылка
    андрей ильяшенко
    online
      андрей ильяшенко, 13.10.2020 01:04
    0
    Официально Зедебилы разрешили голосовать с температурой, без маски, но только в отдельный кабине. Эко как нам выборы нужны... 😁
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 13.10.2020 01:00
    0
    без глядачів - найкращий вихід. Ще й на завтрашній матч заборонити! Бо інакше перенесуть ще й вибори.
    Ссылка
    Sheva19
      Sheva19, 13.10.2020 01:09
    0
    Ну что сказать идите уважаемые на выборы выбирайте тех же и дальше
    Ссылка
    андрей ильяшенко
    online
      андрей ильяшенко, 13.10.2020 01:04
    0
    Официально Зедебилы разрешили голосовать с температурой, без маски, но только в отдельный кабине. Эко как нам выборы нужны... 😁
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 13.10.2020 01:00
    0
    без глядачів - найкращий вихід. Ще й на завтрашній матч заборонити! Бо інакше перенесуть ще й вибори.
    Ссылка
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