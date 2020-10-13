Поединок Динамо с Ювентусом в Лиге чемпионов может пройти без зрителей

Матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Динамо» и «Ювентусом» 20 октября в Киеве может пройти без зрителей, несмотря на то, что киевский клуб уже продал часть билетов на трибуны.

Окончательное решение властей столицы ожидается на днях. Телеграм-канал «Динамо» Киев Inside информирует:

«Комиссия КГГА, не отменяя свой запрет на проведение матчей со зрителями, простым протоколом согласовала 30% зрителей на матчах под эгидой УПЛ / ПФЛ в столице. При этом отсылает к карантинному постановлению Кабмина, в котором четко запрещено проведение массовых мероприятий более 100 человек в красной и оранжевых зонах.

Киев – оранжевая зона как минимум на 2 следующих недели. Письма «Динамо» и «Шахтера» об ЛЧ Комиссией оставлены без рассмотрения, ибо удовлетворение их требований означало бы для команды Кличко нарушение закона.

«Шахтер» уже уведомил УЕФА о невозможности проведения матча с «Интером» при участии зрителей. Причина – действующий запрет местных властей. Поспешность «Динамо» в старте продажи билетов – очевидна. Поэтому, по сути, она сейчас и приостановлена.

Этот протокол КГГА для УПЛ означает следующее – матчи с 30% зрителями разрешены только в зеленой и желтой зонах (в следующем туре это Запорожье и Александрия)».