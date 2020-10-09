Ошибка 502. Билеты на матч Динамо — Ювентус невозможно приобрести

Не работает сайт продажи билетов

  • 09.10.2020 13:27
  • 2028 просмотров
  • 6 комментариев
Ошибка 502. Билеты на матч Динамо — Ювентус невозможно приобрести
© ФК Динамо Киев

В пятницу, 9-го октября, киевское «Динамо» официально объявило о старте продажи билетов на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювенуса».

Реализация билетов должна была начаться в 11:00. По состоянию на 13:25 сайт продажи билетов выдает ошибку «502 Bad Gateway», приобрести билеты невозможно.

Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    moz naz
      moz naz, 09.10.2020 13:52
    0
    дбл блдь
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.10.2020 13:51
    -1
    Олег Тимофеюк, 09.10.2020 13:40
    Будет забавно посмотреть как Кришти будет ставить эксперименты над днонамай.
    Так же, как оккупанты на тебе ставят эксперименты?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.10.2020 13:48
    -4
    JulikoB, 09.10.2020 13:44
    Динамо забрало себе в соперники всех звезд, кротам остались отбросы.
    можешь расшифровать, интересно просто?!
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 09.10.2020 13:44
    -1
    Динамо забрало себе в соперники всех звезд, кротам остались отбросы.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 13:40
    -2
    Будет забавно посмотреть как Кришти будет ставить эксперименты над днонамай.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 09.10.2020 13:40
    -3
    А вы сомневались?
    Ссылка
    moz naz
      moz naz, 09.10.2020 13:52
    0
    дбл блдь
    Ссылка
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