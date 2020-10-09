Ошибка 502. Билеты на матч Динамо — Ювентус невозможно приобрести

В пятницу, 9-го октября, киевское «Динамо» официально объявило о старте продажи билетов на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювенуса».

Реализация билетов должна была начаться в 11:00. По состоянию на 13:25 сайт продажи билетов выдает ошибку «502 Bad Gateway», приобрести билеты невозможно.

Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.