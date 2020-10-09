Стартует продажа билетов на матч Динамо и Ювентуса

Поединок состоится 20 октября на НСК «Олимпийский»

  • 09.10.2020 09:40
  • 2072 просмотра
  • 1 комментарий
Стартует продажа билетов на матч Динамо и Ювентуса

«Динамо» объявило о начале продажи билетов на первый домашний матч Лиги чемпионов. 20 октября в Киеве команда сыграет с «Ювентусом».

Поединок состоится на НСК «Олимпийский». Начало матча в 19:55.

УЕФА разрешил допустить на матчи ограниченное количество зрителей.

Билеты поступят в продажу 9 октября в 11:00. Стоимость от 150 до 7000 грн. 

Сообщается, что один болельщик сможет купить не больше 4 билетов, которые будут исключительно в электронном формате. При входе на стадион нужно будет предъявить документ с фотографией, удостоверяющий личность. На стадионе нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 м, носить маску, избегать рукопожатий и занимать исключительно свое место. 

Билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на сайте.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 09:45
    0
    А детские билеты есть?)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 09:45
    0
    А детские билеты есть?)
    Ссылка
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