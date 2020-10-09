Стартует продажа билетов на матч Динамо и Ювентуса

«Динамо» объявило о начале продажи билетов на первый домашний матч Лиги чемпионов. 20 октября в Киеве команда сыграет с «Ювентусом».
Поединок состоится на НСК «Олимпийский». Начало матча в 19:55.
УЕФА разрешил допустить на матчи ограниченное количество зрителей.
Билеты поступят в продажу 9 октября в 11:00. Стоимость от 150 до 7000 грн.
Сообщается, что один болельщик сможет купить не больше 4 билетов, которые будут исключительно в электронном формате. При входе на стадион нужно будет предъявить документ с фотографией, удостоверяющий личность. На стадионе нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 м, носить маску, избегать рукопожатий и занимать исключительно свое место.
Билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на сайте.
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Источник — ФК Динамо Киев
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