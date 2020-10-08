Суркис обсудил с Шахтером цены билетов на матчи Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» и «горняки» будут использовать одинаковую ценовую политику

  • 08.10.2020 18:21
  • 2882 просмотра
  • 15 комментариев
Суркис обсудил с Шахтером цены билетов на матчи Лиги чемпионов
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Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» начали организационную подготовку к предстоящему сезону в Лиге чемпионов.

Поскольку чемпион и вице-чемпион Украины в новом сезоне домашние матчи одновременно будут проводить на главном стадионе страны, НСК «Олимпийский», клубы обсудили некоторые вопросы использования арены.

В частности, недавно состоялась встреча президента «Динамо» Игоря Суркиса с представителями ФК «Шахтер», на которой оба клуба приняли решение использовать одну ценовую политику в продаже билетов на матчи «Динамо» и «Шахтера» в групповом турнире Лиги чемпионов. Согласно последнему решению УЕФА, заполняемость трибун на матчах Лиги чемпионов будет разрешена не больше, чем 30 процентов.

Что касается цен на билеты, то они будут объявлены и поступят в продажу сразу после того, как техногенная комиссия Киевской городской администрации примет соответствующее решение. Вероятно, вслед за разрешением проводить на «Олимпийском» с болельщиками матчи сборной Украины против Германии и Испании, такое же «добро» от комиссии в ближайшее время получат и «Динамо» с «Шахтером».

Первый домашний матч в Лиге чемпионов «Динамо» проведет против туринского «Ювентуса» 20-го октября, а «Шахтер» примет в Киеве «Интер» 27-го октября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    grifon
      grifon, 08.10.2020 19:30
    +1
    ооо, феревер дамп зявився
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 08.10.2020 19:28
    -1
    Kovalenkobrevno, 08.10.2020 19:04
    Днонецкие, вы сейчас живёте только потому, что свободная Украина разрешает въезд из неподконтрольных территорий. Вы должны стоять на коленях и просить прощения, что привели войну в страну.
    Кто, ты.чмо упороте .будешь разрешать въезжать?Подгузники себе смени для начала
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 19:28
    -1
    Kovalenkobrevno, 08.10.2020 19:04
    Днонецкие, вы сейчас живёте только потому, что свободная Украина разрешает въезд из неподконтрольных территорий. Вы должны стоять на коленях и просить прощения, что привели войну в страну.
    Шпрот, стоять на коленях будешь ты, куевский три два рас и дышать в ширинку
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 08.10.2020 19:27
    +1
    Как же так,что с Сурок с упоротыми фанами не посоветовался?Опять подтерся петициями недоболел дырявых
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 08.10.2020 19:10
    -2
    Алексей Ильин, 08.10.2020 19:05
    Лучшего распространения, чем через школы не существует, но школы работают, так что ничего страшного от посещения стадиона не случится
    Вечер в хату!Я поскакав!Хто не скаче той Москаль!Ми це Динамо!А Динамо це “бревна"!
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 08.10.2020 19:05
    -1
    salamanka1982, 08.10.2020 19:00
    Уроды, какие цены и какие зрители?????? Мы на пороге ужасной пандемии уже половина команд первой лиги и УПЛ уходят на карантин, а они лишь бы карманы набить. Потом эти контактеры, что придут на стадион распостраняи эту заразу огромными темпами и если футболлеры выживут ибо есть деньги, то болельщики не факт
    Лучшего распространения, чем через школы не существует, но школы работают, так что ничего страшного от посещения стадиона не случится
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 08.10.2020 19:04
    0
    Maks7777, 08.10.2020 18:47
    У Рината спрашует Сурок совета и разрешения билеты на матчи брёвен динамовских продовать, на нашем стадионе ,скоро разрешения тренироваться на базе будет спрашивать
    Днонецкие, вы сейчас живёте только потому, что свободная Украина разрешает въезд из неподконтрольных территорий. Вы должны стоять на коленях и просить прощения, что привели войну в страну.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 08.10.2020 19:00
    -3
    Уроды, какие цены и какие зрители?????? Мы на пороге ужасной пандемии уже половина команд первой лиги и УПЛ уходят на карантин, а они лишь бы карманы набить. Потом эти контактеры, что придут на стадион распостраняи эту заразу огромными темпами и если футболлеры выживут ибо есть деньги, то болельщики не факт
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 18:58
    +3
    Maks7777, 08.10.2020 18:47
    У Рината спрашует Сурок совета и разрешения билеты на матчи брёвен динамовских продовать, на нашем стадионе ,скоро разрешения тренироваться на базе будет спрашивать
    Кто собаке снова в миску стеклоочистителя налил?
    Пожалейте же животное
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 18:55
    -9
    Всё правильно, спрашивает советов у своих хозяев сурок шубный.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 18:50
    -1
    Это картельный сговор!
    Где Венедиктова?
    У нас же рыночные отношения.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 08.10.2020 18:47
    -5
    У Рината спрашует Сурок совета и разрешения билеты на матчи брёвен динамовских продовать, на нашем стадионе ,скоро разрешения тренироваться на базе будет спрашивать
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 08.10.2020 18:44
    +5
    Какую Барселону примет Шахтер, если они в одной группе с Реалом. Спорт юа, вы хоть бы инфу проверяли, которую пишите
    Ссылка
    андрей осипов
    online
      андрей осипов, 08.10.2020 18:44
    +3
    Шахтер с Реалом вроде
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 18:37
    -1
    Чьтоби нє прагадать
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 08.10.2020 18:44
    +5
    Какую Барселону примет Шахтер, если они в одной группе с Реалом. Спорт юа, вы хоть бы инфу проверяли, которую пишите
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 18:58
    +3
    Maks7777, 08.10.2020 18:47
    У Рината спрашует Сурок совета и разрешения билеты на матчи брёвен динамовских продовать, на нашем стадионе ,скоро разрешения тренироваться на базе будет спрашивать
    Кто собаке снова в миску стеклоочистителя налил?
    Пожалейте же животное
    Ссылка
    андрей осипов
    online
      андрей осипов, 08.10.2020 18:44
    +3
    Шахтер с Реалом вроде
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 08.10.2020 19:30
    +1
    ооо, феревер дамп зявився
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 08.10.2020 19:27
    +1
    Как же так,что с Сурок с упоротыми фанами не посоветовался?Опять подтерся петициями недоболел дырявых
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 08.10.2020 19:04
    0
    Maks7777, 08.10.2020 18:47
    У Рината спрашует Сурок совета и разрешения билеты на матчи брёвен динамовских продовать, на нашем стадионе ,скоро разрешения тренироваться на базе будет спрашивать
    Днонецкие, вы сейчас живёте только потому, что свободная Украина разрешает въезд из неподконтрольных территорий. Вы должны стоять на коленях и просить прощения, что привели войну в страну.
    Ссылка
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