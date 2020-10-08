Суркис обсудил с Шахтером цены билетов на матчи Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» начали организационную подготовку к предстоящему сезону в Лиге чемпионов.

Поскольку чемпион и вице-чемпион Украины в новом сезоне домашние матчи одновременно будут проводить на главном стадионе страны, НСК «Олимпийский», клубы обсудили некоторые вопросы использования арены.

В частности, недавно состоялась встреча президента «Динамо» Игоря Суркиса с представителями ФК «Шахтер», на которой оба клуба приняли решение использовать одну ценовую политику в продаже билетов на матчи «Динамо» и «Шахтера» в групповом турнире Лиги чемпионов. Согласно последнему решению УЕФА, заполняемость трибун на матчах Лиги чемпионов будет разрешена не больше, чем 30 процентов.

Что касается цен на билеты, то они будут объявлены и поступят в продажу сразу после того, как техногенная комиссия Киевской городской администрации примет соответствующее решение. Вероятно, вслед за разрешением проводить на «Олимпийском» с болельщиками матчи сборной Украины против Германии и Испании, такое же «добро» от комиссии в ближайшее время получат и «Динамо» с «Шахтером».

Первый домашний матч в Лиге чемпионов «Динамо» проведет против туринского «Ювентуса» 20-го октября, а «Шахтер» примет в Киеве «Интер» 27-го октября.