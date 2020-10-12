Америка наступает. Как США наполняют Европу своими талантами

В Соединенных Штатах Америки футбол – это далеко не главный вид спорта. Здесь издавна в почете баскетбол, бейсбол, хоккей, а к «европейской забаве» мальчишки долгое время относились крайне холодно. Создание MLS изменило ситуацию, по причине чего молодые таланты начали активнее заниматься футболом, и в ближайшей перспективе сборную США, кажется, ожидают весьма хорошие времена.

Да, в MLS талантливые игроки пока не способны получить должного развития и конкуренции, но они поняли, что всегда можно уехать в Европу, где открываются практически все двери. Уже сейчас американские легионеры прочно завоевывают себе места в основе ключевых клубов Старого континента, и это именно та тенденция, которую невозможно было представить каких-то десять лет назад.

Что ж, давайте переходить от слов к делу. Вашему вниманию – лучшие молодые американские таланты, которые уже сейчас пытаются уложить к своим ногам футбольную Европу.

Кристиан ПУЛИШИЧ

Возраст: 22 года

Клуб: «Челси»

За сборную США: 34 матча, 14 голов

Пожалуй, главной звездой нынешней национальной сборной США является вингер «Челси» Кристиан Пулишич. Родился он в Пенсильвании, но путь в большой футбол начал в Англии, куда его родителей ненадолго занесло в середине «нулевых». После возвращения на родину, Кристиан продолжил путь в академиях «Мичиган Раш» и «Пи Эй Классикс», а в 16-летнем возрасте вернулся на Старый континент уже для того, чтобы начать полноценное его покорение.

Изначально Пулишич начинал играть в Германии за «Боруссию» из Дортмунда, но достаточно скоро его талант сделал футболиста лакомым кусочком на трансферном рынке Европы для едва ли не всех грандов. В январе 2019 года «Челси» объявил о подписании Пулишича за 64 миллиона евро, позволив вингеру доиграть сезон в стане «Боруссии». Но уже розыгрыш АПЛ-2019/20 Пулишич отыграл в стане «синих», проведя 25 матчей и отличившись в них 9 забитыми мячами (стал вторым бомбардиром команды) и 4 ассистами.

По состоянию на сегодня в активе Пулишича 34 матча и 14 голов за «янки», в рядах которых он дебютировал еще в марте 2016 года. С таким вингером сборной США по силам решать не только задачу по выходу на ближайший чемпионат мира, но и там забираться как минимум в плей-офф, а, быть может, замахнуться и на что-то посерьезнее.

Уэстон МАККЕННИ

Возраст: 22 года

Клуб: «Ювентус»

За сборную США: 19 матчей, 6 голов

Уэстон Маккенни родился в Техасе, но в детстве вместе с отцом оказался в Германии, где и пристрастился к футболу. Мальчик начал выступать за «Финикс» из Оттербаха, а после возвращения на родину семь лет провел в академии «Далласа». Именно оттуда в конце августа 2016 года Маккенни переехал в «Шальке», где и начался его путь в профессиональном футболе.

В мае 2017 года произошел дебют Уэстона за первую команду «Шальке», а уже в следующем сезоне молодой американец стал одним из важных игроков основного состава. Прогрессировать в стане «кобальтовых», то и дело переживающих кризисы, для Маккенни не стало непосильной задачей, из-за чего на парня обратили внимание в «Ювентусе». 1 сентября туринский клуб объявил о годичной аренде Маккенни за 4,5 миллиона евро с обязательством выкупа при достижении определенных условий за 18,5 миллионов. Пока, похоже, Маккенни будет пользоваться доверием Андреа Пирло, особо ценящего незаурядные способности американца.

За сборную США Маккенни уже провел 19 матчей и забил 6 мячей. Дебютировал же за «янки» Уэстон почти три года назад – 14 ноября 2017-го.

Сержиньо ДЕСТ

Возраст: 19 лет

Клуб: «Барселона»

За сборную США: 3 матча

В отличие от двух предыдущих игроков в нашем списке, Сержиньо Дест родился не в США, а в Нидерландах. Его отец является выходцем из-за океана, а мать – европейка. В футбол Дест начинал играть в «Алмере Сити», но уже в 12 лет перебрался в легендарную академию «Аякса», где впоследствии и дебютировал на профессиональном уровне.

Проведя мощный сезон-2019/20 (20 матчей и 4 ассиста в чемпионате Нидерландов), Дест обратил на себя внимание ряда европейских грандов. Настойчивее всех были «Барселона» и «Бавария», но борьбу за таланта выиграть в итоге удалось каталонцам. Они выплатили 21 миллион евро «Аяксу», и 1 октября объявили о подписании 5-летнего контракта с футболистом.

Сержиньо Дест имел возможность выбирать, за какую сборную ему играть – США или Нидерландов. В итоге футболист решил защищать честь родины отца, где дебютировал в сентябре минувшего года, и по состоянию на сегодня провел 3 поединка.

Джованни РЕЙНА

Возраст: 17 лет

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

За сборную США U-17: 16 матчей, 6 голов

Джованни Рейна родился в ноябре 2002 года в английском городе Дарем в семье известного американского футболиста Клаудио Рейны, который на тот момент как раз выступал за «Сандерленд». Заниматься футболом Джованни начал в академии «Нью-Йорк Сити», ведь в США его отец вернулся заканчивать карьеру.

Впрочем, летом 2019 года Джованни Рейна вернулся в Европу, заключив соглашение с дортмундской «Боруссией». Премьерный матч в первой команде «черно-желтых» провел в январе 2020-го, сумев впоследствии закрепиться и провести 15 матчей в Бундеслиге до конца сезона, отличившись 1 результативной передачей. Ныне Джованни Рейна – один из главных молодых талантов «Боруссии» из Дортмунда, к которому активно прицениваются уже многие топ-клубы континента.

Пока Рейна-младший еще не дебютировал за первую сборную США, но на его счету уже 16 матчей и 6 забитых мячей за «янки» U-17, в рядах которых Джованни сыграл на юношеском чемпионате мира-2019, проходившем в Бразилии.

Тайлер АДАМС

Возраст: 21 год

Клуб: «Лейпциг»

За сборную США: 10 матчей, 1 гол

Этот опорный полузащитник родился в штате Нью-Йорк, а потому неудивительно, что футбольный путь Адамса начинался с академии местного «Нью-Йорк Ред Буллз». Проведя 52 поединка (2 гола, 6 результативных передач) в MLS, в январе 2019 года за 2,63 миллиона евро Тайлер переехал в Германию, где его подписал еще один клуб из системы «Ред Булл» - «Лейпциг».

В настоящий момент Адамс является игроком ротации основного состава немецкой команды, а также с ноября 2017-го заигран за сборную США. В рядах «янки» молодой опорник провел уже 10 матчей и отличился забитым мячом в воротах мексиканце в товарищеском поединке.

Джош САРДЖЕНТ

Возраст: 20 лет

Клуб: «Вердер»

За сборную США: 12 матчей, 5 гол

Джош Сарджент появился на свет в штате Миссури, а его отец и мать прежде играли в футбол за свои команды на уровне колледжей. В 8 лет Джош пошел заниматься в академию «Сент-Луис Скотт Галлахер», начал играть на позиции центрального нападающего. Со временем перешел в «Ай-Эм-Джи Академи», где пробыл всего год, после чего у него возник вариант с переездом в Европу.

На Старом континенте Сарджент в сентябре 2017 года подписал контракт с «Вердером», а присоединиться к команде из Бремена смог уже в январе 2018-го, хотя профессиональное трудовое соглашение с «Вердером» у него вступило в силу еще через месяц, когда Джошу исполнилось 18 лет. В Бундеслиге Сарджент дебютировал 7 декабря 2018 года в матче против «Фортуны» (3:1). На тот момент американцу было всего 18 лет 9 месяцев и 17 дней. С тех пор привлекается к играм за первую команду бременцев, по праву считаясь одним из наиболее перспективных форвардов Бундеслиги.

За сборную США Сарджент дебютировал 29 мая 2018 года в матче против Боливии (3:0), причем сразу отличился одним из голов своей команды. Всего на счету Джоша за «янки» к нынешнему моменту 12 матчей и 5 забитых мячей.

Тимоти ВЕА

Возраст: 20 лет

Клуб: «Лилль»

За сборную США: 8 матчей, 1 гол

Тимоти Веа родился 22 февраля 2000 года в Нью-Йорке и является сыном легендарного экс-форварда «Милана», «Монако», «Пари Сен-Жермен» и сборной Либерии Джорджа Веа, который ныне исполняет функции президента этой африканской страны.

В футбол Тимоти Веа начинал играть в США в рядах молодежных команд «Вест-Пайнс Юнайтед», «Блау-Вайсс Готтши» и «Нью-Йорк Ред Буллз», пока летом 2014 года переехал в Европу в академию «Пари Сен-Жермен». Обладая незаурядными способностями, Веа-младший достаточно быстро добрался до первой команды парижан, в которой сумел дебютировать 3 марта 2018 года. Однако выиграть серьезную конкуренцию в ПСЖ молодой форвард не сумел. Вторую часть сезона-2018/19 провел в аренде в «Селтике», а летом минувшего года за 10 миллионов евро был продан в «Лилль». Пока 20-летний нападающий и в стане «догов» является резервистом, но в футбольном мире на него по-прежнему возлагаются надежды, хотя многие аналитики уже однозначно утверждают, что превзойти отца Тимоти не удастся.

Начиная с юношеского уровня, Тимоти Веа выступает за сборные США. За первую команду «янки» дебютировал в марте 2018 года в товарищеском матче против Парагвая (1:0). С тех пор провел 8 поединков и отличился 1 забитым мячом.