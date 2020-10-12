Америка наступает. Как США наполняют Европу своими талантами

Если так пойдет и дальше, то «янки» вскоре смогут мощно зажечь на одном из чемпионатов мира

  • 12.10.2020 16:57
  • 1654 просмотра
  • 4 комментария
Америка наступает. Как США наполняют Европу своими талантами
© Twitter

В Соединенных Штатах Америки футбол – это далеко не главный вид спорта. Здесь издавна в почете баскетбол, бейсбол, хоккей, а к «европейской забаве» мальчишки долгое время относились крайне холодно. Создание MLS изменило ситуацию, по причине чего молодые таланты начали активнее заниматься футболом, и в ближайшей перспективе сборную США, кажется, ожидают весьма хорошие времена.

Да, в MLS талантливые игроки пока не способны получить должного развития и конкуренции, но они поняли, что всегда можно уехать в Европу, где открываются практически все двери. Уже сейчас американские легионеры прочно завоевывают себе места в основе ключевых клубов Старого континента, и это именно та тенденция, которую невозможно было представить каких-то десять лет назад.

Что ж, давайте переходить от слов к делу. Вашему вниманию – лучшие молодые американские таланты, которые уже сейчас пытаются уложить к своим ногам футбольную Европу.

Кристиан ПУЛИШИЧ

Возраст: 22 года
Клуб: «Челси»
За сборную США: 34 матча, 14 голов

Пожалуй, главной звездой нынешней национальной сборной США является вингер «Челси» Кристиан Пулишич. Родился он в Пенсильвании, но путь в большой футбол начал в Англии, куда его родителей ненадолго занесло в середине «нулевых». После возвращения на родину, Кристиан продолжил путь в академиях «Мичиган Раш» и «Пи Эй Классикс», а в 16-летнем возрасте вернулся на Старый континент уже для того, чтобы начать полноценное его покорение.

Изначально Пулишич начинал играть в Германии за «Боруссию» из Дортмунда, но достаточно скоро его талант сделал футболиста лакомым кусочком на трансферном рынке Европы для едва ли не всех грандов. В январе 2019 года «Челси» объявил о подписании Пулишича за 64 миллиона евро, позволив вингеру доиграть сезон в стане «Боруссии». Но уже розыгрыш АПЛ-2019/20 Пулишич отыграл в стане «синих», проведя 25 матчей и отличившись в них 9 забитыми мячами (стал вторым бомбардиром команды) и 4 ассистами.

По состоянию на сегодня в активе Пулишича 34 матча и 14 голов за «янки», в рядах которых он дебютировал еще в марте 2016 года. С таким вингером сборной США по силам решать не только задачу по выходу на ближайший чемпионат мира, но и там забираться как минимум в плей-офф, а, быть может, замахнуться и на что-то посерьезнее.

Уэстон МАККЕННИ

Возраст: 22 года
Клуб: «Ювентус»
За сборную США: 19 матчей, 6 голов

Уэстон Маккенни родился в Техасе, но в детстве вместе с отцом оказался в Германии, где и пристрастился к футболу. Мальчик начал выступать за «Финикс» из Оттербаха, а после возвращения на родину семь лет провел в академии «Далласа». Именно оттуда в конце августа 2016 года Маккенни переехал в «Шальке», где и начался его путь в профессиональном футболе.

В мае 2017 года произошел дебют Уэстона за первую команду «Шальке», а уже в следующем сезоне молодой американец стал одним из важных игроков основного состава. Прогрессировать в стане «кобальтовых», то и дело переживающих кризисы, для Маккенни не стало непосильной задачей, из-за чего на парня обратили внимание в «Ювентусе». 1 сентября туринский клуб объявил о годичной аренде Маккенни за 4,5 миллиона евро с обязательством выкупа при достижении определенных условий за 18,5 миллионов. Пока, похоже, Маккенни будет пользоваться доверием Андреа Пирло, особо ценящего незаурядные способности американца.

За сборную США Маккенни уже провел 19 матчей и забил 6 мячей. Дебютировал же за «янки» Уэстон почти три года назад – 14 ноября 2017-го.

Сержиньо ДЕСТ

Возраст: 19 лет
Клуб: «Барселона»
За сборную США: 3 матча

В отличие от двух предыдущих игроков в нашем списке, Сержиньо Дест родился не в США, а в Нидерландах. Его отец является выходцем из-за океана, а мать – европейка. В футбол Дест начинал играть в «Алмере Сити», но уже в 12 лет перебрался в легендарную академию «Аякса», где впоследствии и дебютировал на профессиональном уровне.

Проведя мощный сезон-2019/20 (20 матчей и 4 ассиста в чемпионате Нидерландов), Дест обратил на себя внимание ряда европейских грандов. Настойчивее всех были «Барселона» и «Бавария», но борьбу за таланта выиграть в итоге удалось каталонцам. Они выплатили 21 миллион евро «Аяксу», и 1 октября объявили о подписании 5-летнего контракта с футболистом.

Сержиньо Дест имел возможность выбирать, за какую сборную ему играть – США или Нидерландов. В итоге футболист решил защищать честь родины отца, где дебютировал в сентябре минувшего года, и по состоянию на сегодня провел 3 поединка.

Джованни РЕЙНА

Возраст: 17 лет
Клуб: «Боруссия» Дортмунд
За сборную США U-17: 16 матчей, 6 голов

Джованни Рейна родился в ноябре 2002 года в английском городе Дарем в семье известного американского футболиста Клаудио Рейны, который на тот момент как раз выступал за «Сандерленд». Заниматься футболом Джованни начал в академии «Нью-Йорк Сити», ведь в США его отец вернулся заканчивать карьеру.

Впрочем, летом 2019 года Джованни Рейна вернулся в Европу, заключив соглашение с дортмундской «Боруссией». Премьерный матч в первой команде «черно-желтых» провел в январе 2020-го, сумев впоследствии закрепиться и провести 15 матчей в Бундеслиге до конца сезона, отличившись 1 результативной передачей. Ныне Джованни Рейна – один из главных молодых талантов «Боруссии» из Дортмунда, к которому активно прицениваются уже многие топ-клубы континента.

Пока Рейна-младший еще не дебютировал за первую сборную США, но на его счету уже 16 матчей и 6 забитых мячей за «янки» U-17, в рядах которых Джованни сыграл на юношеском чемпионате мира-2019, проходившем в Бразилии.

Тайлер АДАМС

Возраст: 21 год
Клуб: «Лейпциг»
За сборную США: 10 матчей, 1 гол

Этот опорный полузащитник родился в штате Нью-Йорк, а потому неудивительно, что футбольный путь Адамса начинался с академии местного «Нью-Йорк Ред Буллз». Проведя 52 поединка (2 гола, 6 результативных передач) в MLS, в январе 2019 года за 2,63 миллиона евро Тайлер переехал в Германию, где его подписал еще один клуб из системы «Ред Булл» - «Лейпциг».

В настоящий момент Адамс является игроком ротации основного состава немецкой команды, а также с ноября 2017-го заигран за сборную США. В рядах «янки» молодой опорник провел уже 10 матчей и отличился забитым мячом в воротах мексиканце в товарищеском поединке.

Джош САРДЖЕНТ

Возраст: 20 лет
Клуб: «Вердер»
За сборную США: 12 матчей, 5 гол

Джош Сарджент появился на свет в штате Миссури, а его отец и мать прежде играли в футбол за свои команды на уровне колледжей. В 8 лет Джош пошел заниматься в академию «Сент-Луис Скотт Галлахер», начал играть на позиции центрального нападающего. Со временем перешел в «Ай-Эм-Джи Академи», где пробыл всего год, после чего у него возник вариант с переездом в Европу.

На Старом континенте Сарджент в сентябре 2017 года подписал контракт с «Вердером», а присоединиться к команде из Бремена смог уже в январе 2018-го, хотя профессиональное трудовое соглашение с «Вердером» у него вступило в силу еще через месяц, когда Джошу исполнилось 18 лет. В Бундеслиге Сарджент дебютировал 7 декабря 2018 года в матче против «Фортуны» (3:1). На тот момент американцу было всего 18 лет 9 месяцев и 17 дней. С тех пор привлекается к играм за первую команду бременцев, по праву считаясь одним из наиболее перспективных форвардов Бундеслиги.

За сборную США Сарджент дебютировал 29 мая 2018 года в матче против Боливии (3:0), причем сразу отличился одним из голов своей команды. Всего на счету Джоша за «янки» к нынешнему моменту 12 матчей и 5 забитых мячей.

Тимоти ВЕА

Возраст: 20 лет
Клуб: «Лилль»
За сборную США: 8 матчей, 1 гол

Тимоти Веа родился 22 февраля 2000 года в Нью-Йорке и является сыном легендарного экс-форварда «Милана», «Монако», «Пари Сен-Жермен» и сборной Либерии Джорджа Веа, который ныне исполняет функции президента этой африканской страны.

В футбол Тимоти Веа начинал играть в США в рядах молодежных команд «Вест-Пайнс Юнайтед», «Блау-Вайсс Готтши» и «Нью-Йорк Ред Буллз», пока летом 2014 года переехал в Европу в академию «Пари Сен-Жермен». Обладая незаурядными способностями, Веа-младший достаточно быстро добрался до первой команды парижан, в которой сумел дебютировать 3 марта 2018 года. Однако выиграть серьезную конкуренцию в ПСЖ молодой форвард не сумел. Вторую часть сезона-2018/19 провел в аренде в «Селтике», а летом минувшего года за 10 миллионов евро был продан в «Лилль». Пока 20-летний нападающий и в стане «догов» является резервистом, но в футбольном мире на него по-прежнему возлагаются надежды, хотя многие аналитики уже однозначно утверждают, что превзойти отца Тимоти не удастся.

Начиная с юношеского уровня, Тимоти Веа выступает за сборные США. За первую команду «янки» дебютировал в марте 2018 года в товарищеском матче против Парагвая (1:0). С тех пор провел 8 поединков и отличился 1 забитым мячом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Porohokiller
      Porohokiller, 12.10.2020 17:36
    0
    А в Канаді є Девіс та Дейвід.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.10.2020 17:17
    0
    В сборной США почти всегда было много футболистов из Англии и других европейских лиг. Демпси, Ховард, Брэдли, Алтидор, Донован и другие.
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 12.10.2020 17:10
    0
    Думаю что на домашнем чемпионате сборная США выступит очень достойно
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 12.10.2020 17:07
    +1
    Форма красивая у США
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.10.2020 17:07
    +1
    Форма красивая у США
    Ссылка
    Porohokiller
      Porohokiller, 12.10.2020 17:36
    0
    А в Канаді є Девіс та Дейвід.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.10.2020 17:17
    0
    В сборной США почти всегда было много футболистов из Англии и других европейских лиг. Демпси, Ховард, Брэдли, Алтидор, Донован и другие.
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 12.10.2020 17:10
    0
    Думаю что на домашнем чемпионате сборная США выступит очень достойно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности