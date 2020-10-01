ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала американского защитника Аякса

«Барселона» объявила о подписании американского защитника Сержиньо Деста, который принадлежал «Аяксу».

19-летний правый защитник обошелся каталонскому клубу в 26,2 миллиона евро. Дест подписал контракт на 5 лет с клаусулой в 400 миллионов.

В основном составе «Аякса» футболист провел один полноценный сезон. В первой команде отыграл 38 матчей и забил 2 гола.

Ранее клуб продал в «Вулверхэмптон» правого защитника Нельсона Семеду.