ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала американского защитника Аякса

«Барселона» объявила о подписании американского защитника Сержиньо Деста, который принадлежал «Аяксу».
19-летний правый защитник обошелся каталонскому клубу в 26,2 миллиона евро. Дест подписал контракт на 5 лет с клаусулой в 400 миллионов.
В основном составе «Аякса» футболист провел один полноценный сезон. В первой команде отыграл 38 матчей и забил 2 гола.
Ранее клуб продал в «Вулверхэмптон» правого защитника Нельсона Семеду.
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Источник — ФК Барселона
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