ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала американского защитника Аякса

Сержиньо Дест перебрался в каталонскую команду

  • 01.10.2020 15:06
  • 1911 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала американского защитника Аякса
© fcbarcelona.com

«Барселона» объявила о подписании американского защитника Сержиньо Деста, который принадлежал «Аяксу».

19-летний правый защитник обошелся каталонскому клубу в 26,2 миллиона евро. Дест подписал контракт на 5 лет с клаусулой в 400 миллионов.

В основном составе «Аякса» футболист провел один полноценный сезон. В первой команде отыграл 38 матчей и забил 2 гола.

Ранее клуб продал в «Вулверхэмптон» правого защитника Нельсона Семеду.

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Источник — ФК Барселона

(10 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 01.10.2020 15:08
    0
    Куман начал подключать свои резервы ?)
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 01.10.2020 15:08
    0
    Куман начал подключать свои резервы ?)
    Ссылка
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