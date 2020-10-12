Луис ЭНРИКЕ: «Сборная Украины – это Ferrari»

Сборная Испании прибыла на поединок Лиги наций с Украиной за двое суток до игры. В понедельник утром «Фурия Роха» провела тренировку на НСК «Олимпийский», после которой Луис Энрике ответил на вопросы журналистов.

- Как вы оцените сборную Украины?

- Конечно, мы всегда оцениваем каждую команду отдельно. Сборная Украины – интересная команда, у которой хороший подбор игроков. Видно, что команда сохраняет верность своей игровой манере, пытается играть в интересный футбол. Думаю, мы это увидим в завтрашнем матче. Мы, в свою очередь, будем играть в тот футбол, который мы любим.

- Адама Траоре проявил себя не лучшим образом в прошлом матче. Он в порядке?

- Да, с ним все хорошо.

- Как вы будете выстраивать линию нападения в матче с Украиной?

- Многое зависит от соперника, от прессинга, который он предлагает. Мы всегда стараемся играть в свою игру.

- На матче ожидается около 17 тысяч зрителей. У сборной Украины будет преимущество в связи с этим?

- Мы к этому хорошо относимся. Всегда приятно играть, когда на трибунах находятся зрители. Пусть они и будут болеть против нас.

- Испания – это скорость, сборную можно сравнить с Ferrari. С чем можете сравнить сборную Украины?

- Это еще один Ferrari.

- Какие ваши задачи в Лиге наций?

- Мы хотим к каждому матчу подходить с большой ответственностью. Хотим показывать свою игру и не забываем, что нужно побеждать.

- Не расхолаживает вашу команду результат первого матча. За счет чего Украина может создать проблемы Испании?

- С нашей стороны нет недооценки. Мы чувствуем себя, как и перед первой игрой с Украиной.

- Сборная Украины сейчас загадка даже для украинских болельщиков. Кого можете выделить в составе соперника?

- Если для вас это загадка, то что о нас говорить. Можно назвать много кого. Например, Степаненко. Также у команды опытный тренер Андрей Шевченко.

Сергей ЦЫБА с НСК «Олимпийский»

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13-го октября, начало – в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.