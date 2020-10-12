Луис ЭНРИКЕ: «Сборная Украины – это Ferrari»

Наставник сборной Испании ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги наций с Украиной

  • 12.10.2020 14:10
  • 3135 просмотров
  • 19 комментариев
Луис ЭНРИКЕ: «Сборная Украины – это Ferrari»
© sefutbol.com. Луис Энрике

Сборная Испании прибыла на поединок Лиги наций с Украиной за двое суток до игры. В понедельник утром «Фурия Роха» провела тренировку на НСК «Олимпийский», после которой Луис Энрике ответил на вопросы журналистов.

- Как вы оцените сборную Украины?
- Конечно, мы всегда оцениваем каждую команду отдельно. Сборная Украины – интересная команда, у которой хороший подбор игроков. Видно, что команда сохраняет верность своей игровой манере, пытается играть в интересный футбол. Думаю, мы это увидим в завтрашнем матче. Мы, в свою очередь, будем играть в тот футбол, который мы любим.

- Адама Траоре проявил себя не лучшим образом в прошлом матче. Он в порядке?
- Да, с ним все хорошо.

- Как вы будете выстраивать линию нападения в матче с Украиной?
- Многое зависит от соперника, от прессинга, который он предлагает. Мы всегда стараемся играть в свою игру.

- На матче ожидается около 17 тысяч зрителей. У сборной Украины будет преимущество в связи с этим?
- Мы к этому хорошо относимся. Всегда приятно играть, когда на трибунах находятся зрители. Пусть они и будут болеть против нас.

- Испания – это скорость, сборную можно сравнить с Ferrari. С чем можете сравнить сборную Украины?
- Это еще один Ferrari.

- Какие ваши задачи в Лиге наций?
- Мы хотим к каждому матчу подходить с большой ответственностью. Хотим показывать свою игру и не забываем, что нужно побеждать.

- Не расхолаживает вашу команду результат первого матча. За счет чего Украина может создать проблемы Испании?
- С нашей стороны нет недооценки. Мы чувствуем себя, как и перед первой игрой с Украиной.

- Сборная Украины сейчас загадка даже для украинских болельщиков. Кого можете выделить в составе соперника?
- Если для вас это загадка, то что о нас говорить. Можно назвать много кого. Например, Степаненко. Также у команды опытный тренер Андрей Шевченко.

Сергей ЦЫБА с НСК «Олимпийский»

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13-го октября, начало – в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Manticora
      Manticora, 12.10.2020 14:45
    0
    Alexsandr B, 12.10.2020 14:18
    Шевченко не опытный тренер...кроме сборной ничего не тринировал
    ТрИнировал)
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 12.10.2020 14:43
    0
    Дмитрий Украинский, 12.10.2020 14:30
    Сборной Украины нужно выставлять 10 защитников в 2 ряда против Испании и чтобы в штрафной было столько игроков сборной Украины, чтобы в воротах была стенка из игроков и чтобы мимо нее никак не мог мяч пролететь в ворота и нужно играть персонально защитникам с испанцами и крыть их беспрерывно и рассчитывать на контратаки и быть готовыми рвануть быстро. Для таких контратак было бы хорошо выпустить в нападение - Супрягу быстрого, Коноплянку, и Ярмоленка.
    Коноплянка и Ярмоленко... а ты шутник, Дмитрий. 2 игрока - которые не выходят в старте своих команд... о чем-то это должно говорить. Да и в целом, их игры в сборной - это просто ужас. Может быть, случайно, выстрелят 1 раз, но это не уровень. Им следует играть во второй Лиге Украины. Может быть Чемпионшип, так как Ярмоленко хорошо играет против команд из Чемпионшип-а.
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 12.10.2020 14:42
    0
    Питання не про що були...
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 12.10.2020 14:41
    0
    Дмитрий Украинский, 12.10.2020 14:37
    При контратаках можно, чтобы у Украины нападающий и крайние полузащитники бежали в центр штрафной Испании, а крайние защитники Украины - Миколенко и Караваев с другой стороны - делали прострелы или навесы в центр штрафной Испании на 3 наших - нападающего и двух крайних полузащитников сместившихся в центр нападения.
    Миколенко зараз в центрі грає,зліва Михайличенко(Соболь)
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 12.10.2020 14:37
    -1
    При контратаках можно, чтобы у Украины нападающий и крайние полузащитники бежали в центр штрафной Испании, а крайние защитники Украины - Миколенко и Караваев с другой стороны - делали прострелы или навесы в центр штрафной Испании на 3 наших - нападающего и двух крайних полузащитников сместившихся в центр нападения.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.10.2020 14:36
    -1
    А он шутник.
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 12.10.2020 14:33
    0
    Нє, Ferrari то був болід Блохіна, зараз максимум Lanos 1.6
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 12.10.2020 14:32
    0
    Стоимость Тараса стала чуток больше
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 12.10.2020 14:30
    -1
    ....когда за рулём дублёр- недоучка и машина собрана в Украине по итальянской лицензии
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 12.10.2020 14:30
    -2
    Сборной Украины нужно выставлять 10 защитников в 2 ряда против Испании и чтобы в штрафной было столько игроков сборной Украины, чтобы в воротах была стенка из игроков и чтобы мимо нее никак не мог мяч пролететь в ворота и нужно играть персонально защитникам с испанцами и крыть их беспрерывно и рассчитывать на контратаки и быть готовыми рвануть быстро. Для таких контратак было бы хорошо выпустить в нападение - Супрягу быстрого, Коноплянку, и Ярмоленка.
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 12.10.2020 14:26
    0
    Саша Яковенко, 12.10.2020 14:23
    Обратите внимание на оценку специалиста, Шевченко уже опытный тренер.
    При всём уважении к Шеве. Но в плане опыта ему еще расти и расти. Хотя такой игровой опыт безусловно помогает в работе тренером.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 12.10.2020 14:23
    -1
    Обратите внимание на оценку специалиста, Шевченко уже опытный тренер.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.10.2020 14:22
    -1
    Таврія скоріш
    Ссылка
    Pavel Gabor
    online
      Pavel Gabor, 12.10.2020 14:22
    -1
    Авто ЗАЗ!
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 12.10.2020 14:21
    +2
    Феррарі з Українською гумою від Росави!
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 12.10.2020 14:20
    0
    Ferrari, после дтп
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 12.10.2020 14:18
    0
    Шевченко не опытный тренер...кроме сборной ничего не тринировал
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.10.2020 14:16
    +1
    Хреново сейчас выступает Ферари, лучше бы макларен
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 12.10.2020 14:12
    0
    Ну, если провести аналогию с выступлениями этой команды в формуле-1, то сравнение такое себе)
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 12.10.2020 14:21
    +2
    Феррарі з Українською гумою від Росави!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.10.2020 14:16
    +1
    Хреново сейчас выступает Ферари, лучше бы макларен
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 12.10.2020 14:45
    0
    Alexsandr B, 12.10.2020 14:18
    Шевченко не опытный тренер...кроме сборной ничего не тринировал
    ТрИнировал)
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 12.10.2020 14:43
    0
    Дмитрий Украинский, 12.10.2020 14:30
    Сборной Украины нужно выставлять 10 защитников в 2 ряда против Испании и чтобы в штрафной было столько игроков сборной Украины, чтобы в воротах была стенка из игроков и чтобы мимо нее никак не мог мяч пролететь в ворота и нужно играть персонально защитникам с испанцами и крыть их беспрерывно и рассчитывать на контратаки и быть готовыми рвануть быстро. Для таких контратак было бы хорошо выпустить в нападение - Супрягу быстрого, Коноплянку, и Ярмоленка.
    Коноплянка и Ярмоленко... а ты шутник, Дмитрий. 2 игрока - которые не выходят в старте своих команд... о чем-то это должно говорить. Да и в целом, их игры в сборной - это просто ужас. Может быть, случайно, выстрелят 1 раз, но это не уровень. Им следует играть во второй Лиге Украины. Может быть Чемпионшип, так как Ярмоленко хорошо играет против команд из Чемпионшип-а.
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 12.10.2020 14:42
    0
    Питання не про що були...
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 12.10.2020 14:41
    0
    Дмитрий Украинский, 12.10.2020 14:37
    При контратаках можно, чтобы у Украины нападающий и крайние полузащитники бежали в центр штрафной Испании, а крайние защитники Украины - Миколенко и Караваев с другой стороны - делали прострелы или навесы в центр штрафной Испании на 3 наших - нападающего и двух крайних полузащитников сместившихся в центр нападения.
    Миколенко зараз в центрі грає,зліва Михайличенко(Соболь)
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 12.10.2020 14:33
    0
    Нє, Ferrari то був болід Блохіна, зараз максимум Lanos 1.6
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 12.10.2020 14:32
    0
    Стоимость Тараса стала чуток больше
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 12.10.2020 14:26
    0
    Саша Яковенко, 12.10.2020 14:23
    Обратите внимание на оценку специалиста, Шевченко уже опытный тренер.
    При всём уважении к Шеве. Но в плане опыта ему еще расти и расти. Хотя такой игровой опыт безусловно помогает в работе тренером.
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 12.10.2020 14:20
    0
    Ferrari, после дтп
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 12.10.2020 14:18
    0
    Шевченко не опытный тренер...кроме сборной ничего не тринировал
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 12.10.2020 14:12
    0
    Ну, если провести аналогию с выступлениями этой команды в формуле-1, то сравнение такое себе)
    Ссылка
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