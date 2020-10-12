ОФИЦИАЛЬНО. В родные пенаты. Папа Гуйе стал игроком харьковского клуба

36-летний защитник Папа Гуйе стал игроком «Металла» из Харькова, клуба Второй лиги.
Бывший игрок сборной Сенегала ранее выступал на родине за «Дуан», а также за украинские «Волынь», «Металлист», «Днепр», «Карпаты» и «Днепр-1», российский «Ростов» и казахстанский «Актобе».
В составе «Металла» сенегальский футболист будет играть под номером 30. Харьковская команда, которую тренирует Александр Кучер, лидирует во Второй лиге, имея максимально возможные 18 очков после 6 туров.
Папа Гуйе был любимцем харьковской публики, когда «Металлист» возглавлял Мирон Маркевич. В Харькове защитник играл с 2006 по 2015 годы (211 матчей, 5 голов в УПЛ).
Источник — ФК Металл
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