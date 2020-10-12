ОФИЦИАЛЬНО. В родные пенаты. Папа Гуйе стал игроком харьковского клуба

В составе «Металла» сенегальский футболист будет играть под номером 30

  • 12.10.2020 20:00
  • 1791 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. В родные пенаты. Папа Гуйе стал игроком харьковского клуба
© ФК Металл. Папа Гуйе

36-летний защитник Папа Гуйе стал игроком «Металла» из Харькова, клуба Второй лиги.

Бывший игрок сборной Сенегала ранее выступал на родине за «Дуан», а также за украинские «Волынь», «Металлист», «Днепр», «Карпаты» и «Днепр-1», российский «Ростов» и казахстанский «Актобе».

В составе «Металла» сенегальский футболист будет играть под номером 30. Харьковская команда, которую тренирует Александр Кучер, лидирует во Второй лиге, имея максимально возможные 18 очков после 6 туров. 

Папа Гуйе был любимцем харьковской публики, когда «Металлист» возглавлял Мирон Маркевич. В Харькове защитник играл с 2006 по 2015 годы (211 матчей, 5 голов в УПЛ).

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Источник — ФК Металл

(16 голосов)

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Комментарии
    bassofon
      bassofon, 12.10.2020 20:33
    0
    Батька Гуйе
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 12.10.2020 20:26
    0
    "Папа Гуйе ...... вертел на х..е."
    Универсальная кричалка.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.10.2020 20:09
    +4
    Это уже не папа, а скорее дед ))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.10.2020 20:09
    +4
    Это уже не папа, а скорее дед ))
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 12.10.2020 20:33
    0
    Батька Гуйе
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 12.10.2020 20:26
    0
    "Папа Гуйе ...... вертел на х..е."
    Универсальная кричалка.
    Ссылка
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