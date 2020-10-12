Андрей ШЕВЧЕНКО: «Цель сборной Украины - остаться в Дивизионе A Лиги наций»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед завтрашним матчем Лиги наций против Испании.
«Пока проблем со здоровьем нет, ребята восстанавливаются. Сегодня будет еще групповая тренировка. Тесты вернулись все негативные, продолжаем готовиться на нашему плану».
О матчах против Испании: «Наши футболисты делают максимум того, что они могут. У Испании сейчас команда сильнее, все последние годы она сильнее. У наших игроков есть мотивация показать игру. Есть план на матч, раскрываться особо не будем. У соперника есть преимущество в классе и качестве. Нужно поменять структуру в обороне, сыграть компактно и агрессивно. Испанцы хорошо используют фланги, и если мы сможем их перекрыть, то мы попытаемся дать бой. Конечно, мы анализировали первый матч с Испанией. Я много раз его смотрел. Но сам матч будет другим, поэтому и подготовка иная. Работать персонально против Фати? Сейчас просто один в один недостаточно, нужна подстраховка. Важно, чтобы мы восстановились, потому что нужно много сил. Нам всегда было сложно играть две игры подряд, а сейчас будет три встречи кряду. Надеюсь, болельщики нам помогут».
О дисквалификации Малиновского: «Будем еще определяться, кто заменит. Будет тренировка, там посмотрим. У меня есть идеи, как и что делать. Определимся завтра. Я думаю, что для каждого из нашего игроков - это шанс. Испания прекрасно понимает, в каком мы состоянии, у нас нет 8-9 игроков основы. Матч с Германией показал, что ребята, проявляя характер и волю, продемонстрировали хороший футбол. Мы рады, что болельщики вернулись на трибуны. Мы ощущаем уже их поддержку».
Об уровне и задачах в Лиге наций: «Каждый месяц ситуация меняется, если говорить о рейтингах и местах. Как можно судить об уровне команды, если нет большинства основных футболистов. Так что это шанс для молодых игроков. И для них это огромный опыт. Три такие игры в октябре, так в ноябре еще три таких же будет. Мы стремились на этот уровень. Я говорил, что для нас будет огромной удачей остаться в Дивизионе А».
«Сейчас у нас 3 очка, и мы будем делать все, чтобы остаться здесь. Цель - остаться в Дивизионе A Лиги наций».
Источник — Sport.ua
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Індивідуальна майстерність - це культура та техніка
- пасу
- удару
- дриблінгу та контролю м'яча
- грі один в один
-
У нас же сидять без діла Рикун, Костя Кравченко... Дайте їм нормальну зарплату 3-4 баксів на місяць Рикуну, Кравченку... вони там безробітні сидять в Дніпрі ... хай вчать молодь техніці володіння м'ячем. Як мене задовбала оце скиглення та занижена самооцінка щодо власних талантів та власних талантів.
Індивідуальна майстерність - це культура та техніка
- пасу
- удару
- дриблінгу та контролю м'яча
- грі один в один
-
У нас же сидять без діла Рикун, Костя Кравченко... Дайте їм нормальну зарплату 3-4 баксів на місяць Рикуну, Кравченку... вони там безробітні сидять в Дніпрі ... хай вчать молодь техніці володіння м'ячем. Як мене задовбала оце скиглення та занижена самооцінка щодо власних талантів та власних талантів.
Наші молоді футболісти U-20 найсильніші в світі.
Просто у нас місцеві Фаті сидять в Арендуролях, Колосах та гріють лавки запасних. Ними ніхто толком не займається, не розвиває по-людські.
-
Це скиглення про нестачу індивідуальної майстерності ми слухаємо десь 25 років.
Якийсь 17-річний Ансу Фаті - тепер для нас загроза. Та у нас збірна рік тому чемпіонат світу виграла.... тобто у хлопців шалений потенціал, .... а це вже від тренерів залежить реалізують вони його ... чи просруть.
Глянь статистику авторов голов за последние 10 лет по сборной...
Менее 5% голов забиты футболистами Шахтера.
Глянь статистику авторов голов за последние 10 лет по сборной...
Менее 5% голов забиты футболистами Шахтера.
-
А потім цей Шевченко протирав штани 3 роки ... нічого не міг зробити з Рапідами, Ксамаксами тощо.
І лише в 1997 році всі побачили його супер потенціал та хет-трик на Камп Ноу. А до цього 1997 року про нього толком ніхто і не знав в Європі.
Друзья, это нормально так дуть. Не лучший пример но перед домашнем ЧМ рАссия играла кучу товарняков против лучших сборных мира, всем сливалась по полной, но на ЧМ дошла до 1/4 и на фоне всех смотрелась не плохо. Сейчас у нас шанс набить шишки и подготовится к ЕВРО...
Повторюсь, главное остаться в когорте лучших и далее иметь в спарингах топ соперников. Мы будем програсировать только играя против лучших.
Успехов нашей сборной.
Наші молоді футболісти U-20 найсильніші в світі.
Просто у нас місцеві Фаті сидять в Арендуролях, Колосах та гріють лавки запасних. Ними ніхто толком не займається, не розвиває по-людські.
-
Це скиглення про нестачу індивідуальної майстерності ми слухаємо десь 25 років.
Якийсь 17-річний Ансу Фаті - тепер для нас загроза. Та у нас збірна рік тому чемпіонат світу виграла.... тобто у хлопців шалений потенціал, .... а це вже від тренерів залежить реалізують вони його ... чи просруть.
Наші молоді футболісти U-20 найсильніші в світі.
Просто у нас місцеві Фаті сидять в Арендуролях, Колосах та гріють лавки запасних. Ними ніхто толком не займається, не розвиває по-людські.
-
Це скиглення про нестачу індивідуальної майстерності ми слухаємо десь 25 років.
Якийсь 17-річний Ансу Фаті - тепер для нас загроза. Та у нас збірна рік тому чемпіонат світу виграла.... тобто у хлопців шалений потенціал, .... а це вже від тренерів залежить реалізують вони його ... чи просруть.
Наші молоді футболісти U-20 найсильніші в світі.
Просто у нас місцеві Фаті сидять в Арендуролях, Колосах та гріють лавки запасних. Ними ніхто толком не займається, не розвиває по-людські.
-
Це скиглення про нестачу індивідуальної майстерності ми слухаємо десь 25 років.
Якийсь 17-річний Ансу Фаті - тепер для нас загроза. Та у нас збірна рік тому чемпіонат світу виграла.... тобто у хлопців шалений потенціал, .... а це вже від тренерів залежить реалізують вони його ... чи просруть.
Глянь статистику авторов голов за последние 10 лет по сборной...
Менее 5% голов забиты футболистами Шахтера.
-
А потім цей Шевченко протирав штани 3 роки ... нічого не міг зробити з Рапідами, Ксамаксами тощо.
І лише в 1997 році всі побачили його супер потенціал та хет-трик на Камп Ноу. А до цього 1997 року про нього толком ніхто і не знав в Європі.
Індивідуальна майстерність - це культура та техніка
- пасу
- удару
- дриблінгу та контролю м'яча
- грі один в один
-
У нас же сидять без діла Рикун, Костя Кравченко... Дайте їм нормальну зарплату 3-4 баксів на місяць Рикуну, Кравченку... вони там безробітні сидять в Дніпрі ... хай вчать молодь техніці володіння м'ячем. Як мене задовбала оце скиглення та занижена самооцінка щодо власних талантів та власних талантів.
Індивідуальна майстерність - це культура та техніка
- пасу
- удару
- дриблінгу та контролю м'яча
- грі один в один
-
У нас же сидять без діла Рикун, Костя Кравченко... Дайте їм нормальну зарплату 3-4 баксів на місяць Рикуну, Кравченку... вони там безробітні сидять в Дніпрі ... хай вчать молодь техніці володіння м'ячем. Як мене задовбала оце скиглення та занижена самооцінка щодо власних талантів та власних талантів.
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