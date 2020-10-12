Андрей ШЕВЧЕНКО: «Цель сборной Украины - остаться в Дивизионе A Лиги наций»

Наставник рассказал о ситуации в команде перед матчем с Испанией

  • 12.10.2020 17:52
  • 3385 просмотров
  • 17 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Цель сборной Украины - остаться в Дивизионе A Лиги наций»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед завтрашним матчем Лиги наций против Испании.

«Пока проблем со здоровьем нет, ребята восстанавливаются. Сегодня будет еще групповая тренировка. Тесты вернулись все негативные, продолжаем готовиться на нашему плану».

О матчах против Испании: «Наши футболисты делают максимум того, что они могут. У Испании сейчас команда сильнее, все последние годы она сильнее. У наших игроков есть мотивация показать игру. Есть план на матч, раскрываться особо не будем. У соперника есть преимущество в классе и качестве. Нужно поменять структуру в обороне, сыграть компактно и агрессивно. Испанцы хорошо используют фланги, и если мы сможем их перекрыть, то мы попытаемся дать бой. Конечно, мы анализировали первый матч с Испанией. Я много раз его смотрел. Но сам матч будет другим, поэтому и подготовка иная. Работать персонально против Фати? Сейчас просто один в один недостаточно, нужна подстраховка. Важно, чтобы мы восстановились, потому что нужно много сил. Нам всегда было сложно играть две игры подряд, а сейчас будет три встречи кряду. Надеюсь, болельщики нам помогут».

О дисквалификации Малиновского: «Будем еще определяться, кто заменит. Будет тренировка, там посмотрим. У меня есть идеи, как и что делать. Определимся завтра. Я думаю, что для каждого из нашего игроков - это шанс. Испания прекрасно понимает, в каком мы состоянии, у нас нет 8-9 игроков основы. Матч с Германией показал, что ребята, проявляя характер и волю, продемонстрировали хороший футбол. Мы рады, что болельщики вернулись на трибуны. Мы ощущаем уже их поддержку».

Об уровне и задачах в Лиге наций: «Каждый месяц ситуация меняется, если говорить о рейтингах и местах. Как можно судить об уровне команды, если нет большинства основных футболистов. Так что это шанс для молодых игроков. И для них это огромный опыт. Три такие игры в октябре, так в ноябре еще три таких же будет. Мы стремились на этот уровень. Я говорил, что для нас будет огромной удачей остаться в Дивизионе А».

«Сейчас у нас 3 очка, и мы будем делать все, чтобы остаться здесь. Цель - остаться в Дивизионе A Лиги наций».

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 19:20
    0
    alefteev77, 12.10.2020 18:34
    Так чому ніхто не піднімає індивідуально майстерність?
    Індивідуальна майстерність - це культура та техніка
    - пасу
    - удару
    - дриблінгу та контролю м'яча
    - грі один в один
    -
    У нас же сидять без діла Рикун, Костя Кравченко... Дайте їм нормальну зарплату 3-4 баксів на місяць Рикуну, Кравченку... вони там безробітні сидять в Дніпрі ... хай вчать молодь техніці володіння м'ячем. Як мене задовбала оце скиглення та занижена самооцінка щодо власних талантів та власних талантів.
    Рикун селикционер у метала,а Кости Кравченко даже не Дают Разрешения детей лицензию тренеровать!!!!
    Ссылка
    waw
      waw, 12.10.2020 19:17
    -1
    наші здатні на більше,але з толковим тренером,а з шевою так і будуть влітати і радіти,що не 0-5,проти іспанії,навіть нинішньої німеччини,забиваємо самі собі,а переглянути заміну п"ятову нікому не цікаво,тепер буде безальтернативний бущан,динамо або шахтар,про решту клубів шева і знати не хоче
    Ссылка
    vitalinaklimentov
      vitalinaklimentov, 12.10.2020 18:57
    -4
    Найти ceкc пaртнeрoв тепeрь лeгкo: Рeгиcтриpуйcя и ищи пaртeра нa cвоeм рaйонe или пo интeрecам, все aнoнимнo и бecплaтнo, прoстo пoпрoбуй ---- https://reff.icu/gpN
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 18:51
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:25
    Так талантів у нас багато, однак ЧС хлопці стали в першу чергу завдяки командній грі. Правильному тренеру та згуртованості. Жоден з наших молодих футболістів 1 в 1 не зрівняється з Фаті. Так само, як жоден гравець збірної Німеччини з ним не зрівняється, однак німці сильні як команда, сильні порядком та дисципліною. Так і нам потрібно навчитися використовувати сильні сторони наших футболістів.
    Подивіться як Цитаїшвілі забив 3-ий гол в фіналі, загалом подивіться які там були комбінації.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 18:34
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:25
    Так талантів у нас багато, однак ЧС хлопці стали в першу чергу завдяки командній грі. Правильному тренеру та згуртованості. Жоден з наших молодих футболістів 1 в 1 не зрівняється з Фаті. Так само, як жоден гравець збірної Німеччини з ним не зрівняється, однак німці сильні як команда, сильні порядком та дисципліною. Так і нам потрібно навчитися використовувати сильні сторони наших футболістів.
    Так чому ніхто не піднімає індивідуально майстерність?
    Індивідуальна майстерність - це культура та техніка
    - пасу
    - удару
    - дриблінгу та контролю м'яча
    - грі один в один
    -
    У нас же сидять без діла Рикун, Костя Кравченко... Дайте їм нормальну зарплату 3-4 баксів на місяць Рикуну, Кравченку... вони там безробітні сидять в Дніпрі ... хай вчать молодь техніці володіння м'ячем. Як мене задовбала оце скиглення та занижена самооцінка щодо власних талантів та власних талантів.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:25
    +2
    alefteev77, 12.10.2020 18:11
    Хочеться побажати Андрію Миколайовичу поменше знецінювати власних гравців, особливо молодь.
    Наші молоді футболісти U-20 найсильніші в світі.
    Просто у нас місцеві Фаті сидять в Арендуролях, Колосах та гріють лавки запасних. Ними ніхто толком не займається, не розвиває по-людські.
    -
    Це скиглення про нестачу індивідуальної майстерності ми слухаємо десь 25 років.
    Якийсь 17-річний Ансу Фаті - тепер для нас загроза. Та у нас збірна рік тому чемпіонат світу виграла.... тобто у хлопців шалений потенціал, .... а це вже від тренерів залежить реалізують вони його ... чи просруть.
    Так талантів у нас багато, однак ЧС хлопці стали в першу чергу завдяки командній грі. Правильному тренеру та згуртованості. Жоден з наших молодих футболістів 1 в 1 не зрівняється з Фаті. Так само, як жоден гравець збірної Німеччини з ним не зрівняється, однак німці сильні як команда, сильні порядком та дисципліною. Так і нам потрібно навчитися використовувати сильні сторони наших футболістів.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 12.10.2020 18:24
    0
    Не задержится сб. Украины в дивизионе А, до топ- сборных ей далековато.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 18:23
    -5
    Доброгорский Юрий, 12.10.2020 18:20
    Кто же голы забивать будет?
    Глянь статистику авторов голов за последние 10 лет по сборной...
    Менее 5% голов забиты футболистами Шахтера.
    Ну брёвна ФК лесоповала много забили?ну 9 за два матча пропустил вратарь легендарного Лесоповала,а за защиту вобще молчать лучше
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.10.2020 18:20
    +2
    Maks7777, 12.10.2020 18:16
    Всё будет хорошо если меньше игроков киевского ФК лесоповала будут подпускать к сборной!!!!
    Кто же голы забивать будет?
    Глянь статистику авторов голов за последние 10 лет по сборной...
    Менее 5% голов забиты футболистами Шахтера.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 18:18
    +1
    Ще нагадаю Андрію Миколайовичу, що в 90-х роках в нас був молодий та дуже перспективний форвард Шевченко. Забив Баварії на Олімпійському 7 грудня 1994 року у віці 18 років...
    -
    А потім цей Шевченко протирав штани 3 роки ... нічого не міг зробити з Рапідами, Ксамаксами тощо.
    І лише в 1997 році всі побачили його супер потенціал та хет-трик на Камп Ноу. А до цього 1997 року про нього толком ніхто і не знав в Європі.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 18:16
    -5
    Всё будет хорошо если меньше игроков киевского ФК лесоповала будут подпускать к сборной!!!!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.10.2020 18:14
    -1
    Достаточно обыграть Швейцарцев во втором матч и мы останемся в дивизионе А...
    Друзья, это нормально так дуть. Не лучший пример но перед домашнем ЧМ рАссия играла кучу товарняков против лучших сборных мира, всем сливалась по полной, но на ЧМ дошла до 1/4 и на фоне всех смотрелась не плохо. Сейчас у нас шанс набить шишки и подготовится к ЕВРО...
    Повторюсь, главное остаться в когорте лучших и далее иметь в спарингах топ соперников. Мы будем програсировать только играя против лучших.
    Успехов нашей сборной.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 18:11
    +11
    Хочеться побажати Андрію Миколайовичу поменше знецінювати власних гравців, особливо молодь.
    Наші молоді футболісти U-20 найсильніші в світі.
    Просто у нас місцеві Фаті сидять в Арендуролях, Колосах та гріють лавки запасних. Ними ніхто толком не займається, не розвиває по-людські.
    -
    Це скиглення про нестачу індивідуальної майстерності ми слухаємо десь 25 років.
    Якийсь 17-річний Ансу Фаті - тепер для нас загроза. Та у нас збірна рік тому чемпіонат світу виграла.... тобто у хлопців шалений потенціал, .... а це вже від тренерів залежить реалізують вони його ... чи просруть.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.10.2020 18:11
    0
    Andrey Berest, 12.10.2020 18:09
    Ну пока заслуживаете вылететь. Ты бы Шева искал новые тактики ведения игры, вратаря для сборной натаскивал и защитников искал. Цели такие ставишь, а как их осуществить не знаешь. Так лишь бы громкие слова ляпнуть
    ))) Круто ты его конечно разложил... ухахххаах. Хоть бы в отставку не подал после такой "очевидности"
    Ссылка
    Andrey Berest
    online
      Andrey Berest, 12.10.2020 18:09
    -2
    Ну пока заслуживаете вылететь. Ты бы Шева искал новые тактики ведения игры, вратаря для сборной натаскивал и защитников искал. Цели такие ставишь, а как их осуществить не знаешь. Так лишь бы громкие слова ляпнуть
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 12.10.2020 18:09
    +1
    Ну похоже всё идёт к тому что этого турнира вообще скоро не будет...
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 12.10.2020 18:07
    -2
    Які 9 гравців основи? Про що він? Пятов, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Зінченко. Решта гравці ротації
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 18:11
    +11
    Хочеться побажати Андрію Миколайовичу поменше знецінювати власних гравців, особливо молодь.
    Наші молоді футболісти U-20 найсильніші в світі.
    Просто у нас місцеві Фаті сидять в Арендуролях, Колосах та гріють лавки запасних. Ними ніхто толком не займається, не розвиває по-людські.
    -
    Це скиглення про нестачу індивідуальної майстерності ми слухаємо десь 25 років.
    Якийсь 17-річний Ансу Фаті - тепер для нас загроза. Та у нас збірна рік тому чемпіонат світу виграла.... тобто у хлопців шалений потенціал, .... а це вже від тренерів залежить реалізують вони його ... чи просруть.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:25
    +2
    alefteev77, 12.10.2020 18:11
    Хочеться побажати Андрію Миколайовичу поменше знецінювати власних гравців, особливо молодь.
    Наші молоді футболісти U-20 найсильніші в світі.
    Просто у нас місцеві Фаті сидять в Арендуролях, Колосах та гріють лавки запасних. Ними ніхто толком не займається, не розвиває по-людські.
    -
    Це скиглення про нестачу індивідуальної майстерності ми слухаємо десь 25 років.
    Якийсь 17-річний Ансу Фаті - тепер для нас загроза. Та у нас збірна рік тому чемпіонат світу виграла.... тобто у хлопців шалений потенціал, .... а це вже від тренерів залежить реалізують вони його ... чи просруть.
    Так талантів у нас багато, однак ЧС хлопці стали в першу чергу завдяки командній грі. Правильному тренеру та згуртованості. Жоден з наших молодих футболістів 1 в 1 не зрівняється з Фаті. Так само, як жоден гравець збірної Німеччини з ним не зрівняється, однак німці сильні як команда, сильні порядком та дисципліною. Так і нам потрібно навчитися використовувати сильні сторони наших футболістів.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.10.2020 18:20
    +2
    Maks7777, 12.10.2020 18:16
    Всё будет хорошо если меньше игроков киевского ФК лесоповала будут подпускать к сборной!!!!
    Кто же голы забивать будет?
    Глянь статистику авторов голов за последние 10 лет по сборной...
    Менее 5% голов забиты футболистами Шахтера.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 18:18
    +1
    Ще нагадаю Андрію Миколайовичу, що в 90-х роках в нас був молодий та дуже перспективний форвард Шевченко. Забив Баварії на Олімпійському 7 грудня 1994 року у віці 18 років...
    -
    А потім цей Шевченко протирав штани 3 роки ... нічого не міг зробити з Рапідами, Ксамаксами тощо.
    І лише в 1997 році всі побачили його супер потенціал та хет-трик на Камп Ноу. А до цього 1997 року про нього толком ніхто і не знав в Європі.
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 12.10.2020 18:09
    +1
    Ну похоже всё идёт к тому что этого турнира вообще скоро не будет...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 19:20
    0
    alefteev77, 12.10.2020 18:34
    Так чому ніхто не піднімає індивідуально майстерність?
    Індивідуальна майстерність - це культура та техніка
    - пасу
    - удару
    - дриблінгу та контролю м'яча
    - грі один в один
    -
    У нас же сидять без діла Рикун, Костя Кравченко... Дайте їм нормальну зарплату 3-4 баксів на місяць Рикуну, Кравченку... вони там безробітні сидять в Дніпрі ... хай вчать молодь техніці володіння м'ячем. Як мене задовбала оце скиглення та занижена самооцінка щодо власних талантів та власних талантів.
    Рикун селикционер у метала,а Кости Кравченко даже не Дают Разрешения детей лицензию тренеровать!!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 18:34
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:25
    Так талантів у нас багато, однак ЧС хлопці стали в першу чергу завдяки командній грі. Правильному тренеру та згуртованості. Жоден з наших молодих футболістів 1 в 1 не зрівняється з Фаті. Так само, як жоден гравець збірної Німеччини з ним не зрівняється, однак німці сильні як команда, сильні порядком та дисципліною. Так і нам потрібно навчитися використовувати сильні сторони наших футболістів.
    Так чому ніхто не піднімає індивідуально майстерність?
    Індивідуальна майстерність - це культура та техніка
    - пасу
    - удару
    - дриблінгу та контролю м'яча
    - грі один в один
    -
    У нас же сидять без діла Рикун, Костя Кравченко... Дайте їм нормальну зарплату 3-4 баксів на місяць Рикуну, Кравченку... вони там безробітні сидять в Дніпрі ... хай вчать молодь техніці володіння м'ячем. Як мене задовбала оце скиглення та занижена самооцінка щодо власних талантів та власних талантів.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 12.10.2020 18:24
    0
    Не задержится сб. Украины в дивизионе А, до топ- сборных ей далековато.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.10.2020 18:11
    0
    Andrey Berest, 12.10.2020 18:09
    Ну пока заслуживаете вылететь. Ты бы Шева искал новые тактики ведения игры, вратаря для сборной натаскивал и защитников искал. Цели такие ставишь, а как их осуществить не знаешь. Так лишь бы громкие слова ляпнуть
    ))) Круто ты его конечно разложил... ухахххаах. Хоть бы в отставку не подал после такой "очевидности"
    Ссылка
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