Андрей ШЕВЧЕНКО: «Цель сборной Украины - остаться в Дивизионе A Лиги наций»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед завтрашним матчем Лиги наций против Испании.

«Пока проблем со здоровьем нет, ребята восстанавливаются. Сегодня будет еще групповая тренировка. Тесты вернулись все негативные, продолжаем готовиться на нашему плану».

О матчах против Испании: «Наши футболисты делают максимум того, что они могут. У Испании сейчас команда сильнее, все последние годы она сильнее. У наших игроков есть мотивация показать игру. Есть план на матч, раскрываться особо не будем. У соперника есть преимущество в классе и качестве. Нужно поменять структуру в обороне, сыграть компактно и агрессивно. Испанцы хорошо используют фланги, и если мы сможем их перекрыть, то мы попытаемся дать бой. Конечно, мы анализировали первый матч с Испанией. Я много раз его смотрел. Но сам матч будет другим, поэтому и подготовка иная. Работать персонально против Фати? Сейчас просто один в один недостаточно, нужна подстраховка. Важно, чтобы мы восстановились, потому что нужно много сил. Нам всегда было сложно играть две игры подряд, а сейчас будет три встречи кряду. Надеюсь, болельщики нам помогут».

О дисквалификации Малиновского: «Будем еще определяться, кто заменит. Будет тренировка, там посмотрим. У меня есть идеи, как и что делать. Определимся завтра. Я думаю, что для каждого из нашего игроков - это шанс. Испания прекрасно понимает, в каком мы состоянии, у нас нет 8-9 игроков основы. Матч с Германией показал, что ребята, проявляя характер и волю, продемонстрировали хороший футбол. Мы рады, что болельщики вернулись на трибуны. Мы ощущаем уже их поддержку».

Об уровне и задачах в Лиге наций: «Каждый месяц ситуация меняется, если говорить о рейтингах и местах. Как можно судить об уровне команды, если нет большинства основных футболистов. Так что это шанс для молодых игроков. И для них это огромный опыт. Три такие игры в октябре, так в ноябре еще три таких же будет. Мы стремились на этот уровень. Я говорил, что для нас будет огромной удачей остаться в Дивизионе А».

«Сейчас у нас 3 очка, и мы будем делать все, чтобы остаться здесь. Цель - остаться в Дивизионе A Лиги наций».