Вернидуб вернется в УПЛ, триумф Хэмилтона, матчи Лиги наций

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 11 октября.

1. Кто в Европе круче всех? Все результаты игрового дня и таблицы Лиги наций. 11 октября в турнире для национальных сборных сыграны матчи 3-го тура.

2. Все силы потрачены на Украину. Франция и Португалия обошлись без голов. Дуумвират в группе А3 Лиги наций остался в силе после встречи лидеров в Сен-Дени.

3. Красные дьяволы Уэмбли не покорили. Англия на своем поле обыграла Бельгию. Сборная Англии одержала волевую победу и возглавила группу.

4. Вернидуб в ближайшее время может возглавить Рух. Экс-наставник «Зари» вернется в чемпионат Украины.

5. Немецкие СМИ: «Ослабленная «короной» Украина не смогла наказать Германию». Sport.ua представляет обзор немецкой прессы после поражения сборной Украины от Германии.

6. Луис Энрике повез 22 игрока на матч с Украиной. Наставник сборной Испании сделал свой выбор.

7. Хэмилтон выиграл Гран-при Германии, Боттас сошел, Риккардо на подиуме. Чемпионская интрига умерла, а Риккардо вернулся на подиум впервые с 2018 года.

8. Пять выводов после матча Украина – Германия. Практически без шансов, но и почти без претензий.

9. 5 историй о крутости Анатолия Ломаченко. Лев Кравцив – о главном боксерском тренере в истории Украины.

10. Ризнык остается у Шевченко, Трубин отправляется к Ротаню. Вратарь «Шахтера» довызван в молодежную сборную Украины.