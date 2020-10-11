Вернидуб в ближайшее время может возглавить Рух

По информации Sport.ua, во львовском «Рухе» может произойти рокировка на тренерском мостике. 33-летнего наставника львовян Ивана Федыка может заменить экс-наставник «Зари» и солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб.

Наши источники сообщают, что Юрий Вернидуб может вывести «Рух» в качестве главного тренера уже в матче 6-го тура с «Динамо».

Отметим, что генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин недавно опроверг факт переговоров с Вернидубом, отметив, что не хочет комментировать слухи.

После пяти туров «Рух» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе всего два очка.