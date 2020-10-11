Вернидуб в ближайшее время может возглавить Рух

Экс-наставник «Зари» вернется в чемпионат Украины

  • 11.10.2020 22:49
  • 1135 просмотров
  • 2 комментария
Вернидуб в ближайшее время может возглавить Рух
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

По информации Sport.ua, во львовском «Рухе» может произойти рокировка на тренерском мостике. 33-летнего наставника львовян Ивана Федыка может заменить экс-наставник «Зари» и солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб.

Наши источники сообщают, что Юрий Вернидуб может вывести «Рух» в качестве главного тренера уже в матче 6-го тура с «Динамо».

Отметим, что генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин недавно опроверг факт переговоров с Вернидубом, отметив, что не хочет комментировать слухи.

После пяти туров «Рух» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе всего два очка.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Mak7im
    online
      Mak7im, 11.10.2020 23:08
    +1
    Petrov20, 11.10.2020 23:03
    он здесь и даром не нужен
    Вернидуб топ на даний момент для ФК РУХ!
    Ссылка
    Petrov20
      Petrov20, 11.10.2020 23:03
    -5
    он здесь и даром не нужен
    Ссылка
    Mak7im
    online
      Mak7im, 11.10.2020 23:08
    +1
    Petrov20, 11.10.2020 23:03
    он здесь и даром не нужен
    Вернидуб топ на даний момент для ФК РУХ!
    Ссылка
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