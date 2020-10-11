Немецкие СМИ: «Ослабленная «короной» Украина не смогла наказать Германию»

Sport.ua представляет обзор немецкой прессы после поражения сборной Украины от Германии

  • 11.10.2020 11:00
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Немецкие СМИ: «Ослабленная «короной» Украина не смогла наказать Германию»
© Bild.de

В матче третьего тура Лиги наций сборная Украины в Киеве проиграла национальной команде Германии (1:2). Интересно, что для команды Йоахима Лёва это первая победа в рамках Лиги наций. Именно на прерывании длительной безвыигрышной серии акцентировали внимание многие немецкие средства массовой информации.

«Сборная Германии в Украине добилась первой победы в Лиге наций! С седьмой попытки наша команда одержала дебютную победу в турнире. Однако после того, как Германия повела 2:0, в концовке интрига была максимально накалена, потому что пенальти вернул хозяев в игру. Но в этот раз подопечные Йоахима Лёва не пропустили поздний гол, как это было в прошлом», – отмечает Kicker.

«Гинтер! Горецка! Победили!» – гласит заголовок издания Bild, намекая, что за этот успех нужно поблагодарить авторов голов.

«Мы все еще можем это делать! Сборная Германии празднует первую победу в году, но снова не без тремора. 

2:1 в Украине – это первый успех в Лиге наций (ранее были три ничьи и три поражения), а также, из-за длительного перерыва в связи с коронавирусом, первая победа за 326 дней (после 6:1 против Северной Ирландии). Две жуткие негативные серии завершаются победой».

А вот Sportbuzzer.de, где собраны комментарии футболистов после игры, в отличие от своих колег позволили себе приукрасить победу над украинцами громкими словами.

«Сборная Германии приложила немалых усилий, чтобы поставить на колени представленую слабым составом Украину в Киеве. Игроки сборной Германии и тренер Йоахим Лёв остались совсем не довольны игрой, но они остались довольны результатом».

«Мы счастливы, что победили. Только победы помогают нам на нашем пути, – сказал после матча автор первого гола Маттиас Гинтер. – Но мы не хватали звезд с небес». И снова команда усложнила себе жизнь неуверенной игрой в обороне на заключительном этапе, однако, в отличие от предыдущих трех игр, в этот раз преимущество было выведено за финишную черту. Гинтер: «Игра снова была напряженной. Это не лучшая наша игра».

«В субботу в третьем матче Лиги наций УЕФА сборная Германии приехала в Украину. Несмотря на явное игровое превосходство, команде Йоахима Лёва снова пришлось содрогнуться. После позднего гола украинцев это была всего лишь небольшая победа со счетом 2:1», – пишет Sport.de.

«После победы 2:1 в Украине у нашей национальной сборной есть шанс выиграть группу в Лиге наций, – радуется Westdeutsche Zeitung. – После финального свистка наша делегация спешила, поскольку в аэропорту Киева был доступен специальный самолет, который в ту ночь доставил игроков, тренеров и руководство обратно в Кельн из зоны риска коронавируса.

Немецкие футболисты с облегчением вышли на борт, потому что победа 2:1 над ослабленным соперником стала первой в 2020 году».

«Трудности преодолены, ограничения сняты: в седьмой попытке сборная Германии по футболу наконец-то добилась долгожданной первой победы в Лиге наций, – говорится в отчете Reviersport. – Обновленная национальная команда, состоящая из пяти авторов золотого хет-трика «Баварии», бросила вызов коронавирусу в горячей точке Киева, но в итоге неожиданно испытала дрожь. Итоговый счет – 2:1 в матче против сильно ослабленной Украины.

Маттис Гинтер и Леон Горецка, отличившиеся голами соответственно на 20-й и 49-й минутах, немного успокоили Йоахима Лёва взятием первых трех очков за последние 326 дней. Горецка воспользовался головокружительной ошибкой украинского голкипера Георгия Бущана.

Гол с пенальти Руслана Малиновского (76-я минута) после ненужного фола Никласа Зюле вернул украинцев в игру, и затем последовала напряженная финальная стадия.

Перед 17 573 зрителями на НСК «Олимпийский» в конце матча немецкая команда играла не очень убедительно. Но ослабленная «короной» Украина не смогла больше наказать команду Лёва за ошибки в обороне. Теперь главный тренер планирует одержать следующий успех в Лиге наций в следующий вторник в Кельне против Швейцарии».

Ну, а мы будем следить за своими. В параллельном матче 13 октября сборная Украины попытается взять реванш у Испании за выездное поражение 0:4. Будем надеяться, что подопечные Андрея Шевченко порадуют болельщиков хорошей игрой.

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Денис Шаховец, Sport.ua

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 11:05
    0
    А кто заикался про какое то "наказание"?
    Да и за что?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 11:05
    0
    А кто заикался про какое то "наказание"?
    Да и за что?
    Ссылка
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