Франция
0:0
Португалия
11.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Все силы потрачены на Украину. Франция и Португалия обошлись без голов

Дуумвират в группе А3 Лиги наций остался в силе после встречи лидеров в Сен-Дени

  • 11.10.2020 23:38
  • 684 просмотра
  • 15 комментариев
Все силы потрачены на Украину. Франция и Португалия обошлись без голов
© twitter.com/equipedefrance

Перед началом третьего тура, третья по счету группа дивизиона А Лиги наций УЕФА имела наиболее четко выраженный среди всех остальных квартетов лидирующий дуэт. Сборные Франции и Португалии сумели добыть в стартовых двух поединках по две победы над Швецией и Хорватией, что автоматически делило турнирную таблицу в данной группе на две части: претендентов на выход в плей-офф и понижение в классе соответственно. На поле «Стад-де-Франс» в пригороде Парижа – Сен-Дени в схватке между лидерами решалась судьба промежуточной первой строчки.

Именно на этой арене несколькими днями ранее потерпела крупную неудачу сборная Украины. Тренерский штаб Дидье Дешама проверял готовность ближайшего резерва в матче с коллективом Андрея Шевченко, но было очевидно, что на игру против «европейских селесао» с первых минут выйдут наиболее сильные представители текущего созыва «Les Bleus». 

Спарринг-партнером для команды Фернанду Сантуша накануне отчетной игры стал соперник сборной Украины по группе Лиги наций – Испания (0:0), поэтому можно считать, что Криштиану Роналду и компания подходили к важному матчу в своей группе в полной боевой готовности. Португалия за 2 года проиграла лишь однажды – в Киеве (1:2) – в то время как соперники за тот же самый период уступили дважды: Турции и Нидерландам (по 0:2). Внушительные серии, тут нечего добавить, но был велик риск, что в отчетной встрече одна из них прервется.

Всякого можно ожидать в игре между действующими чемпионами мира и Европы, но не пресного же первого тайма! Франция и Португалия вышли на игру в своих сильнейших составах для данного созыва, однако по созданным опасным ситуациям до перерыва уперлись лишь рассечение головы Жиру после борьбы в центре поля. Мизер голевых моментов, много мелкого фола — такую игру было сложно переварить даже собравшейся на трибунах публике, поэтому домашнюю команду они провожали в подтрибунные помещения исполнением национального гимна.

А как иначе, если единственный опасный момент за тайм был создан соперниками? Феликс и сам неудачно завершил в падении подачу со штрафного с правого фланга, и мяч не пустил в сторону находившихся в лучшей позиции Данилу Перрейры и Криштиану Роналду. Все надежды были направлены на вторую половину матча. К слову, игра носила статус центральной для всего третьего тура Лиги наций.

И, вроде бы, начали французы второй тайм со смелой попытки Мбаппе завершить перебросом над голкипером свой сольный проход в левом фланге чужой штрафной. Патрисиу свои ворота спас. Ожидалось обострение и со стороны гостей, однако мгновенная попытка контратаки завершилась неудачным ударом Роналду в сторону от ворот. И все. До компенсированного времени зрители на трибунах и телеэкранах просидели на голодном пайке. Впрочем, ради взрывных четырех минут можно было потерпеть. Саншеш и Криштиану не смогли пробить Льориса ударами со средней дистанции, после чего Мартиаль ответил промахом издали выше ворот. Выдохнули! И завершили этот достаточно скучный матч двух последних чемпионов международных форумов.

Второй круг для сборной Франции начнет гостевая игра против Хорватии, а Португалия на своем поле сразится со Швецией.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 3. 3-й тур.

Франция – Португалия - 0:0

 Диаш, 1

Франция: Льорис – Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн – Жиру (Мартиаль, 74), Мбаппе (Коман, 83).

Португалия: Патрисиу – Геррейру (Канселу, 89), Пепе, Диаш, Семеду – Карвалью (Моутинью, 89), Фернандеш (Саншеш, 79), Данилу – Б. Силва (Жота, 61), Феликс (Тринкан, 89), Роналду.

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).

Удары (в створ): 9 (3) – 8 (1)
Угловые: 1 – 4
Оффсайды: 2 – 2.

ФРАНЦИЯ-ПОРТУГАЛИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

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Илья Береза, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 12.10.2020 00:28
    0
    Еvg Boyko, 12.10.2020 00:05
    год назад умела, а сейчас резко разучилась, и влетает чисто случайно всем 0-4, 1-7, просто не фартит немного, клоуны млять.
    Рік тому не було корони, була основа, а не купа пацанів, деякі з яких взагалі вперше за збірну грали. Як думаєш, є різниця чи нє? Думаю, дай основу на матч з німцями то ми з такими німцями за нічию спокійно б боролися і могли запросто нічийку розписати.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 12.10.2020 00:26
    -1
    Philip J. Fry, 12.10.2020 00:01
    а еще по случайному стечению обстоятельств фанат месси
    Не фанат. Нема такого в житті, від чого чи від кого я фанатів би. Але Лео кращий футболіст наразі у світі, це у мене дійсно не викликає сумнівів)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.10.2020 00:08
    -2
    Еvg Boyko, 12.10.2020 00:05
    год назад умела, а сейчас резко разучилась, и влетает чисто случайно всем 0-4, 1-7, просто не фартит немного, клоуны млять.
    Ссылка
    Еvg Boyko
    online
      Еvg Boyko, 12.10.2020 00:05
    +1
    год назад умела, а сейчас резко разучилась, и влетает чисто случайно всем 0-4, 1-7, просто не фартит немного, клоуны млять.
    Ссылка
    Еvg Boyko
    online
      Еvg Boyko, 12.10.2020 00:03
    0
    Roman Chekhovskyi, 11.10.2020 23:52
    Боже та коли ви вже забудете той матч, та виграли тай ок. Як бачимо до нас тоді віднеслися несерйозно за що і получили. В французуьких резервістів було бажання і розгромили нас. В німців взагалі гра не йшла Но виграли
    ну здесь умник порохобот утверждающий что украина умеет играть с топами, как такому гению можно перечить
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 12.10.2020 00:01
    0
    viktor112007, 11.10.2020 23:59
    Нє, просто цього нарциса на дух не переношу
    а еще по случайному стечению обстоятельств фанат месси
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.10.2020 23:59
    -6
    Philip J. Fry, 11.10.2020 23:58
    под каждым постом с криро отметился, жить без него не можешь?
    Нє, просто цього нарциса на дух не переношу
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 11.10.2020 23:58
    +3
    viktor112007, 11.10.2020 23:50
    а шо такоє? а чого це Пєналду не забив?
    А, точно, тож пенальті не поставили
    под каждым постом с криро отметился, жить без него не можешь?
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 11.10.2020 23:52
    +1
    viktor112007, 11.10.2020 23:50
    а шо такоє? а чого це Пєналду не забив?
    А, точно, тож пенальті не поставили
    Дятел ти напевне останні матчі Аргентини з чмесі дивився
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 11.10.2020 23:52
    0
    Алексей Голяченко, 11.10.2020 23:44
    Прям замкнутый круг. Как можно проиграть 7-1 и как мы выиграли 2-1? Не ужели сборная так сильно зависит от основного состава ?
    Боже та коли ви вже забудете той матч, та виграли тай ок. Як бачимо до нас тоді віднеслися несерйозно за що і получили. В французуьких резервістів було бажання і розгромили нас. В німців взагалі гра не йшла Но виграли
    Ссылка
    Еvg Boyko
    online
      Еvg Boyko, 11.10.2020 23:51
    -3
    ничья портов это успех для украины, мы обыгрывали их( скорее вымучивали), а они чуть не обыграли французов , соответственно украина топ такая логика у прыгунов
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.10.2020 23:50
    -5
    а шо такоє? а чого це Пєналду не забив?
    А, точно, тож пенальті не поставили
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 11.10.2020 23:44
    -2
    Прям замкнутый круг. Как можно проиграть 7-1 и как мы выиграли 2-1? Не ужели сборная так сильно зависит от основного состава ?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 23:43
    -2
    Я бы так написал.
    Меганичья! Чемпионы Мира не смогли дома одолеть чемпионов Европы.
    Да ещё и повезло, что Роналду не забил под занавес...
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 23:40
    -2
    Франция красавцы
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 11.10.2020 23:58
    +3
    viktor112007, 11.10.2020 23:50
    а шо такоє? а чого це Пєналду не забив?
    А, точно, тож пенальті не поставили
    под каждым постом с криро отметился, жить без него не можешь?
    Ссылка
    Еvg Boyko
    online
      Еvg Boyko, 12.10.2020 00:05
    +1
    год назад умела, а сейчас резко разучилась, и влетает чисто случайно всем 0-4, 1-7, просто не фартит немного, клоуны млять.
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 11.10.2020 23:52
    +1
    viktor112007, 11.10.2020 23:50
    а шо такоє? а чого це Пєналду не забив?
    А, точно, тож пенальті не поставили
    Дятел ти напевне останні матчі Аргентини з чмесі дивився
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 12.10.2020 00:28
    0
    Еvg Boyko, 12.10.2020 00:05
    год назад умела, а сейчас резко разучилась, и влетает чисто случайно всем 0-4, 1-7, просто не фартит немного, клоуны млять.
    Рік тому не було корони, була основа, а не купа пацанів, деякі з яких взагалі вперше за збірну грали. Як думаєш, є різниця чи нє? Думаю, дай основу на матч з німцями то ми з такими німцями за нічию спокійно б боролися і могли запросто нічийку розписати.
    Ссылка
    Еvg Boyko
    online
      Еvg Boyko, 12.10.2020 00:03
    0
    Roman Chekhovskyi, 11.10.2020 23:52
    Боже та коли ви вже забудете той матч, та виграли тай ок. Як бачимо до нас тоді віднеслися несерйозно за що і получили. В французуьких резервістів було бажання і розгромили нас. В німців взагалі гра не йшла Но виграли
    ну здесь умник порохобот утверждающий что украина умеет играть с топами, как такому гению можно перечить
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 12.10.2020 00:01
    0
    viktor112007, 11.10.2020 23:59
    Нє, просто цього нарциса на дух не переношу
    а еще по случайному стечению обстоятельств фанат месси
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 11.10.2020 23:52
    0
    Алексей Голяченко, 11.10.2020 23:44
    Прям замкнутый круг. Как можно проиграть 7-1 и как мы выиграли 2-1? Не ужели сборная так сильно зависит от основного состава ?
    Боже та коли ви вже забудете той матч, та виграли тай ок. Як бачимо до нас тоді віднеслися несерйозно за що і получили. В французуьких резервістів було бажання і розгромили нас. В німців взагалі гра не йшла Но виграли
    Ссылка
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