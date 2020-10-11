Все силы потрачены на Украину. Франция и Португалия обошлись без голов

Перед началом третьего тура, третья по счету группа дивизиона А Лиги наций УЕФА имела наиболее четко выраженный среди всех остальных квартетов лидирующий дуэт. Сборные Франции и Португалии сумели добыть в стартовых двух поединках по две победы над Швецией и Хорватией, что автоматически делило турнирную таблицу в данной группе на две части: претендентов на выход в плей-офф и понижение в классе соответственно. На поле «Стад-де-Франс» в пригороде Парижа – Сен-Дени в схватке между лидерами решалась судьба промежуточной первой строчки.
Именно на этой арене несколькими днями ранее потерпела крупную неудачу сборная Украины. Тренерский штаб Дидье Дешама проверял готовность ближайшего резерва в матче с коллективом Андрея Шевченко, но было очевидно, что на игру против «европейских селесао» с первых минут выйдут наиболее сильные представители текущего созыва «Les Bleus».
Спарринг-партнером для команды Фернанду Сантуша накануне отчетной игры стал соперник сборной Украины по группе Лиги наций – Испания (0:0), поэтому можно считать, что Криштиану Роналду и компания подходили к важному матчу в своей группе в полной боевой готовности. Португалия за 2 года проиграла лишь однажды – в Киеве (1:2) – в то время как соперники за тот же самый период уступили дважды: Турции и Нидерландам (по 0:2). Внушительные серии, тут нечего добавить, но был велик риск, что в отчетной встрече одна из них прервется.
Всякого можно ожидать в игре между действующими чемпионами мира и Европы, но не пресного же первого тайма! Франция и Португалия вышли на игру в своих сильнейших составах для данного созыва, однако по созданным опасным ситуациям до перерыва уперлись лишь рассечение головы Жиру после борьбы в центре поля. Мизер голевых моментов, много мелкого фола — такую игру было сложно переварить даже собравшейся на трибунах публике, поэтому домашнюю команду они провожали в подтрибунные помещения исполнением национального гимна.
А как иначе, если единственный опасный момент за тайм был создан соперниками? Феликс и сам неудачно завершил в падении подачу со штрафного с правого фланга, и мяч не пустил в сторону находившихся в лучшей позиции Данилу Перрейры и Криштиану Роналду. Все надежды были направлены на вторую половину матча. К слову, игра носила статус центральной для всего третьего тура Лиги наций.
И, вроде бы, начали французы второй тайм со смелой попытки Мбаппе завершить перебросом над голкипером свой сольный проход в левом фланге чужой штрафной. Патрисиу свои ворота спас. Ожидалось обострение и со стороны гостей, однако мгновенная попытка контратаки завершилась неудачным ударом Роналду в сторону от ворот. И все. До компенсированного времени зрители на трибунах и телеэкранах просидели на голодном пайке. Впрочем, ради взрывных четырех минут можно было потерпеть. Саншеш и Криштиану не смогли пробить Льориса ударами со средней дистанции, после чего Мартиаль ответил промахом издали выше ворот. Выдохнули! И завершили этот достаточно скучный матч двух последних чемпионов международных форумов.
Второй круг для сборной Франции начнет гостевая игра против Хорватии, а Португалия на своем поле сразится со Швецией.
Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 3. 3-й тур.
Франция – Португалия - 0:0
Диаш, 1
Франция: Льорис – Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн – Жиру (Мартиаль, 74), Мбаппе (Коман, 83).
Португалия: Патрисиу – Геррейру (Канселу, 89), Пепе, Диаш, Семеду – Карвалью (Моутинью, 89), Фернандеш (Саншеш, 79), Данилу – Б. Силва (Жота, 61), Феликс (Тринкан, 89), Роналду.
Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания).
Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).
Удары (в створ): 9 (3) – 8 (1)
Угловые: 1 – 4
Оффсайды: 2 – 2.
ФРАНЦИЯ-ПОРТУГАЛИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
Илья Береза, Sport.ua
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А, точно, тож пенальті не поставили
А, точно, тож пенальті не поставили
А, точно, тож пенальті не поставили
Меганичья! Чемпионы Мира не смогли дома одолеть чемпионов Европы.
Да ещё и повезло, что Роналду не забил под занавес...
А, точно, тож пенальті не поставили
А, точно, тож пенальті не поставили
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