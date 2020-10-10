В воскресенье, 11 октября, состоится поединок 3-го тура Лиги наций в группе A3, в котором сборная Франции на стадионе «Стад де Франс» примет национальную команду Португалии.



После двух сыгранных матчей обе команды имеют максимальное количество набранных очков. Напомним, португальцы сначала уверенно обыграли хорватов (4:1), а затем – шведов (2:0). Французы в обратном порядке также дважды победили (1:0 и 4:2). По всей видимости, в очных встречах между командами Дидье Дешама и Фернанду Сантуша будет решаться судьба путевки в плей-офф раунд. Напомним, что победители групп лиги А сыграют в финальной стадии, Португалия – действующий чемпион.



Украинские болельщики имели не самую приятную возможность лицезреть силу сборной Франции на фоне ослабленной команды Андрея Шевченко в недавнем товарищеском поединке. «Трехцветные» особо не напрягаясь отправили в ворота Георгия Бущана семь голов, в ответ пропустив всего один. Конечно же, сборная Украины была далека от идеального состояния, но уровень мастерства французов и длина их скамейки действительно поражают.



Что касается португальцев, то в среду они тоже принимали участие в товарищеском матче – против испанцев, которые являются нашими соперниками в группе ЛН. Матч завершился нулевой ничьей, а федерации обеих стран ратифицировали соглашение о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.



Вряд ли кто-то сомневается, что в предстоящем матче хозяева сыграют первым номером и будут иметь больше моментов. Но португальцы очень хорошо сдерживают любой натиск, доказано хотя бы финалом чемпионата Европы-2016, где в противостоянии этих же команд пиренейцы перетерпели и вырвали победу в дополнительное время. Поэтому вряд ли стоит ожидать обилие забитых мячей, тем более что три из четырех последних очных матчах завершились со счетом 1:0



Ориентировочные составы



Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Лангле, Сиссоко, Канте, Погба, Динь, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Фернандеш, Перрейра, Моутинью, Силва, Феликс, Роналду.

11 октября, воскресенье