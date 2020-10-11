Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 3. 3-й тур.
Франция – Португалия - 0:0
Диаш, 1
Франция: Льорис – Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн – Жиру (Мартиаль, 74), Мбаппе (Коман, 83).
Запасные: Манданда, Меньян, Ленгле, Толиссо, Камавинга, Нзонзи, Динь, Упамекано, Менди, Бен-Йеддер.
Португалия: Патрисиу – Геррейру (Канселу, 89), Пепе, Диаш, Семеду – Карвалью (Моутинью, 89), Фернандеш (Саншеш, 79), Данилу – Б. Силва (Жота, 61), Феликс (Тринкан, 89), Роналду.
Запасные: Варела, Силву, Семеду, А. Силва, Оливейра, Невеш, Поденсе.
Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания).
Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).
МАТЧ ОКОНЧЕН!
90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через три минуты.
89 мин. ЗАМЕНЫ У ПОРТУГАЛИИ. Канселу вышел вместо Геррейру, Карвалью был заменен на Моутиньо, а место Феликса вышел Тринкан.
86 мин. Жесткое падение на газон обернулось для Данилу повреждением.
83 мин. ЗАМЕНА У ФРАНЦИИ. Коман вышел вместо Мбаппе.
79 мин. ЗАМЕНА У ПОРТУГАЛИИ, Саншеш заменил Фернандеша.
77 мин. У левого угла своей штрафной сбил Рабьо Данилу.
74 мин. ЗАМЕНА У ФРАНЦИИ. Мартиаль вышел вместо Жиру.
74 мин. Пепе ударом головой из оффсайда завершил подачу штрафного с левого фланга.
73 мин. Павар сбил на своем фланге Феликса.
70 мин. Подгоняют хозяев местные болельщики. Темп игры предельно низкий.
66 мин. Жота не смог один в один разобраться с Эрнандесом на фланге.
64 мин. Не дали Жиру пробить по воротам после навеса Павара с правого фланга.
61 мин. ЗАМЕНА У ПОРТУГАЛИИ. Вместо Бернарду Силва игру завершит Жота.
60 мин. Панический вынос от Павара из штрафной под натиском Роналду!
57 мин. Португалия завладела инициативой в атаке в последние минуты.
55 мин. Дальний удар Погба был блокирован.
53 мин. Жиру не догнал мяч в левом фланге штрафной при забросе от Погба.
51 мин. Феликс забросил мяч в штрафную из глубины точно в руки Льориса.
🙌🇫🇷#FRAPOR #FiersdetreBleus pic.twitter.com/7RNc8Cgt0X— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2020
49 мин. ОПАСНО! В обратную сторону от ворот пробил Роналду после подачи с левого фланга!
47 мин. МОМЕНТ! Мбаппе на замахе ушел от опеки в левом фланге штрафной, но его подсечку заблокировал Патрисиу!
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.
45 мин. Канте влетел в ноги Семеду у центральной линии.
42 мин. Рабьо у своей штрафной затоптал Бруну, но фол арбитр не дал.
39 мин. Варан отдал неудачный диагональный пас в сторону левого фланга.
35 мин. ОПАСНО! Феликс замыкал в прыжке подачу штрафного с правого фланга, опережая Роналду. Промахнулся! А ведь там еще и Данилу летел!
33 мин. МОМЕНТ! Заброс доставил мяч в левый фланг штрафной для Гризманна, откуда тут же последовал удар с острого угла под ближнюю штангу. Патрисиу не спит!
✈️ @paulpogba pic.twitter.com/pyJ68EMpfe— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2020
32 мин. Семеду перехватил прострел Жиру от лицевой на левом фланге штрафной в направлении Мбаппе.
29 мин. Франция перешла в позиционное наступление на чужую половину.
27 мин. Мяч попал в руку Бруну в борьбе против Канте на чужой половине.
25 мин. В сетку с внешней стороны полетел мяч после подачи Семеду с правого фланга штрафной.
24 мин. ОПАСНО! Заблокировал Эрнандес попытку Роналду пробить после отскока мяча в правый фланг штрафной!
22 мин. Погба в центре поля с фолом остановил проход Данилу.
20 мин. Дальний удар Бруну пришелся в ягодичную мышцу Павара.
19 мин. Данилу был сбит в центре поля накладкой от Канте.
16 мин. Явный оффсайд у Мбаппе, которому в левый фланг вратарской скидывал мяч Погба.
L'intervention décisive dans la surface 👊— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2020
🇫🇷0-0🇵🇹#FRAPOR #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Xnw3uoCWRR
14 мин. Канте у чужой штрафной не сумел остановить мяч после передачи Гризманна с правого фланга.
11 мин. Бернарду летел в прыжке замыкать наброс в левый фланг штрафной, но до мяча так и не дотянулся.
9 мин. Португалия ушла в осторожный контроль мяча на своей половине.
7 мин. Павар не сумел удачно остановить мяч после длинного перевода в атаку на правый фланг.
5 мин. С перемотанной головой вернулся в игру форвард хозяев.
3 мин. Жиру увели за пределы поля.
1 мин. И уже успел разбить голову Жиру отмашкой в центре поля Диаш.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
L'arrivée des Bleus au Stade de France 🇫🇷🇵🇹 #FRAPOR #FiersdetreBleus pic.twitter.com/O8y1iQp1D7— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2020
В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A3, в котором сразятся Франция и Португалия. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 21:45.
В товарищеской игре против сборной Украины (7:1) действующие чемпионы мира готовились к предстоящему домашнему противостоянию в рамках Лиги наций против обладателя данного трофея – Португалии. Криштиану Роналду и компания в это же время разминались в контрольном поединке с Испанией (0:0), поэтому к игре на «Стад-де-Франс» подойдут с не меньшей степенью боевой готовности. Соперники по третьему квартету уже успели добыть по две победы, поэтому в очном противостоянии каждый из них будет стараться установить единоличное лидерство в турнирной таблице. В плей-офф попадет лишь один коллектив.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Португалия.
Илья Береза, Sport.ua
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Время - слишком ценный ресурс чтоб его на длительное общение с дегенератами тратить, не льсти себе, что ты кому-то можешь нервы испортить, убогий клоун
Время - слишком ценный ресурс чтоб его на длительное общение с дегенератами тратить, не льсти себе, что ты кому-то можешь нервы испортить, убогий клоун
А теперь пистуй обратно в игнор, ты свой шанс доказать что ты не тупое ватное 4мо, на которое нет смысла тратить время, снова не использовал
ps- извиняюсь за тавтологию тупой и порохобот
А теперь пистуй обратно в игнор, ты свой шанс доказать что ты не тупое ватное 4мо, на которое нет смысла тратить время, снова не использовал
ps- извиняюсь за тавтологию тупой и порохобот
А нам надо было позаражать своих побольше
А нам надо было позаражать своих побольше
Время - слишком ценный ресурс чтоб его на длительное общение с дегенератами тратить, не льсти себе, что ты кому-то можешь нервы испортить, убогий клоун
А теперь пистуй обратно в игнор, ты свой шанс доказать что ты не тупое ватное 4мо, на которое нет смысла тратить время, снова не использовал
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