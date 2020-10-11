Франция
0:0
Португалия
11.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Франция – Португалия – 0:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА

  • 11.10.2020 21:43
  • 3392 просмотра
  • 22 комментария
Франция – Португалия – 0:0. Текстовая трансляция матча

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 3. 3-й тур.

Франция – Португалия - 0:0

 Диаш, 1

Франция: Льорис – Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн – Жиру (Мартиаль, 74), Мбаппе (Коман, 83).

Запасные: Манданда, Меньян, Ленгле, Толиссо, Камавинга, Нзонзи, Динь, Упамекано, Менди, Бен-Йеддер.

Португалия: Патрисиу – Геррейру (Канселу, 89), Пепе, Диаш, Семеду – Карвалью (Моутинью, 89), Фернандеш (Саншеш, 79), Данилу – Б. Силва (Жота, 61), Феликс (Тринкан, 89), Роналду.

Запасные: Варела, Силву, Семеду, А. Силва, Оливейра, Невеш, Поденсе.

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через три минуты.

 89 мин. ЗАМЕНЫ У ПОРТУГАЛИИ. Канселу вышел вместо Геррейру, Карвалью был заменен на Моутиньо, а место Феликса вышел Тринкан.

86 мин. Жесткое падение на газон обернулось для Данилу повреждением.

 83 мин. ЗАМЕНА У ФРАНЦИИ. Коман вышел вместо Мбаппе.

 79 мин. ЗАМЕНА У ПОРТУГАЛИИ, Саншеш заменил Фернандеша.

77 мин. У левого угла своей штрафной сбил Рабьо Данилу.

 74 мин. ЗАМЕНА У ФРАНЦИИ. Мартиаль вышел вместо Жиру.

74 мин. Пепе ударом головой из оффсайда завершил подачу штрафного с левого фланга.

73 мин. Павар сбил на своем фланге Феликса.

70 мин. Подгоняют хозяев местные болельщики. Темп игры предельно низкий.

66 мин. Жота не смог один в один разобраться с Эрнандесом на фланге.

64 мин. Не дали Жиру пробить по воротам после навеса Павара с правого фланга.

 61 мин. ЗАМЕНА У ПОРТУГАЛИИ. Вместо Бернарду Силва игру завершит Жота.

60 мин. Панический вынос от Павара из штрафной под натиском Роналду!

57 мин. Португалия завладела инициативой в атаке в последние минуты.

55 мин. Дальний удар Погба был блокирован.

53 мин. Жиру не догнал мяч в левом фланге штрафной при забросе от Погба.

51 мин. Феликс забросил мяч в штрафную из глубины точно в руки Льориса.

49 мин. ОПАСНО! В обратную сторону от ворот пробил Роналду после подачи с левого фланга!

47 мин. МОМЕНТ! Мбаппе на замахе ушел от опеки в левом фланге штрафной, но его подсечку заблокировал Патрисиу!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.

45 мин. Канте влетел в ноги Семеду у центральной линии.

42 мин. Рабьо у своей штрафной затоптал Бруну, но фол арбитр не дал.

39 мин. Варан отдал неудачный диагональный пас в сторону левого фланга.

35 мин. ОПАСНО! Феликс замыкал в прыжке подачу штрафного с правого фланга, опережая Роналду. Промахнулся! А ведь там еще и Данилу летел!

33 мин. МОМЕНТ! Заброс доставил мяч в левый фланг штрафной для Гризманна, откуда тут же последовал удар с острого угла под ближнюю штангу. Патрисиу не спит!

32 мин. Семеду перехватил прострел Жиру от лицевой на левом фланге штрафной в направлении Мбаппе.

29 мин. Франция перешла в позиционное наступление на чужую половину.

27 мин. Мяч попал в руку Бруну в борьбе против Канте на чужой половине.

25 мин. В сетку с внешней стороны полетел мяч после подачи Семеду с правого фланга штрафной.

24 мин. ОПАСНО! Заблокировал Эрнандес попытку Роналду пробить после отскока мяча в правый фланг штрафной!

22 мин. Погба в центре поля с фолом остановил проход Данилу.

20 мин. Дальний удар Бруну пришелся в ягодичную мышцу Павара.

19 мин. Данилу был сбит в центре поля накладкой от Канте.

16 мин. Явный оффсайд у Мбаппе, которому в левый фланг вратарской скидывал мяч Погба.

14 мин. Канте у чужой штрафной не сумел остановить мяч после передачи Гризманна с правого фланга.

11 мин. Бернарду летел в прыжке замыкать наброс в левый фланг штрафной, но до мяча так и не дотянулся.

9 мин. Португалия ушла в осторожный контроль мяча на своей половине.

7 мин. Павар не сумел удачно остановить мяч после длинного перевода в атаку на правый фланг.

5 мин. С перемотанной головой вернулся в игру форвард хозяев.

3 мин. Жиру увели за пределы поля.

 1 мин. И уже успел разбить голову Жиру отмашкой в центре поля Диаш.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A3, в котором сразятся Франция и Португалия. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 21:45.

В товарищеской игре против сборной Украины (7:1) действующие чемпионы мира готовились к предстоящему домашнему противостоянию в рамках Лиги наций против обладателя данного трофея – Португалии. Криштиану Роналду и компания в это же время разминались в контрольном поединке с Испанией (0:0), поэтому к игре на «Стад-де-Франс» подойдут с не меньшей степенью боевой готовности. Соперники по третьему квартету уже успели добыть по две победы, поэтому в очном противостоянии каждый из них будет стараться установить единоличное лидерство в турнирной таблице. В плей-офф попадет лишь один коллектив.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Португалия.

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Еvg Boyko
    online
      Еvg Boyko, 11.10.2020 23:40
    0
    Андрей Овчаренко, 11.10.2020 23:34
    Написал про игнор и забыл засунуть, отвечу последний раз. Ватный полудурок, у нас в сборной Коноплянка, Ярмоленко, Зинченко и Цыганков, да по большому счету и Малиновский, не являются железной основой своих клубов, а португальцы на первых ролях в своих. Плюс посмотри на титулы сборной, если тебе, ватной инфузории, и этого мало.
    Время - слишком ценный ресурс чтоб его на длительное общение с дегенератами тратить, не льсти себе, что ты кому-то можешь нервы испортить, убогий клоун
    а у портов прям всех основные, ты спец по португальцам, всех до единого знаешь титулы вообще смешно, ты бы ещё сборную греции вспомнил. ой слушай, какое может быть время у позорного порохобота, не смеши меня, твоё время стоит не намного дороже время фанки, которое стоит ничего
    Ссылка
    Еvg Boyko
    online
      Еvg Boyko, 11.10.2020 23:34
    -1
    Андрей Овчаренко, 11.10.2020 22:18
    Привет вашему ватному дауну бойкинючке, читавшему проповедь о том, что Португалия не топ сборная и вообще Украина с топ сборными играть не может.
    дурак, вспомни хоть один временной отрезок сборной за независимую украину когда она умела играть с топами, даже с шевой не умели. вспомнишь только победу над Францией 2-0, но не захочешь вспоминать 0-3 в гостях, потому что там абсолютно без шансов было, безысходность.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.10.2020 23:34
    -1
    EvgShamli, 11.10.2020 23:01
    а причём здесь отдельные фамилии к команде, у нас по фамилиям тоже неплохая команда, ток результата это не даёт. это вся твоя совокупность факторов, фамилии и то что на 45ю минуту порты ещё не проигрывают французам? если ты такой умник, чож мы проиграли 7-1 команде которая играет в равный футбол с портами, которых мы обыгрывали? да ради бога порохобот, можешь беречь свою нежную нервную систему от стресса.
    Написал про игнор и забыл засунуть, отвечу последний раз. Ватный полудурок, у нас в сборной Коноплянка, Ярмоленко, Зинченко и Цыганков, да по большому счету и Малиновский, не являются железной основой своих клубов, а португальцы на первых ролях в своих. Плюс посмотри на титулы сборной, если тебе, ватной инфузории, и этого мало.
    Время - слишком ценный ресурс чтоб его на длительное общение с дегенератами тратить, не льсти себе, что ты кому-то можешь нервы испортить, убогий клоун
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 23:18
    0
    Жаль
    Ссылка
    EvgShamli
      EvgShamli, 11.10.2020 23:01
    0
    Андрей Овчаренко, 11.10.2020 22:44
    Один этот факт не значит, но значит в совокупности с другими фактами. Сборная Португалии состоит из основных игроков топовых клубов мира. Но ватному дауну этого мало, поэтому есть дополнительный довод - переигрывает Францию, которая в отичной форме.
    А теперь пистуй обратно в игнор, ты свой шанс доказать что ты не тупое ватное 4мо, на которое нет смысла тратить время, снова не использовал
    а причём здесь отдельные фамилии к команде, у нас по фамилиям тоже неплохая команда, ток результата это не даёт. это вся твоя совокупность факторов, фамилии и то что на 45ю минуту порты ещё не проигрывают французам? если ты такой умник, чож мы проиграли 7-1 команде которая играет в равный футбол с портами, которых мы обыгрывали? да ради бога порохобот, можешь беречь свою нежную нервную систему от стресса.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 22:59
    0
    У франков не могут заменить даже бриллиантовую руку и Щорса ((
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.10.2020 22:44
    -3
    EvgShamli, 11.10.2020 22:30
    тупой порохобот, если кто-то играет на равне с топами, это не значит что это команда топ.
    ps- извиняюсь за тавтологию тупой и порохобот
    Один этот факт не значит, но значит в совокупности с другими фактами. Сборная Португалии состоит из основных игроков топовых клубов мира. Но ватному дауну этого мало, поэтому есть дополнительный довод - переигрывает Францию, которая в отичной форме.
    А теперь пистуй обратно в игнор, ты свой шанс доказать что ты не тупое ватное 4мо, на которое нет смысла тратить время, снова не использовал
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 22:34
    +3
    Приятно смотреть на игру мастеров.
    Ссылка
    EvgShamli
      EvgShamli, 11.10.2020 22:33
    +1
    mayakovskiy1, 11.10.2020 22:11
    Португалия возит рылом смешных французов. Просто рылом, как тупой колхоз. Очень на этом фоне умиляют наши крикуны, уверявшие что Португалия, которой мы дали забить 1 в 2 мачтах намного слабее жабоедов от которых пустили 7
    не намного слабее, но и не топ как ваши крикуны кричали. это детские спортивные размышления, если эта команда обыграла ту, а та эту, то...здесь даже комментировать нечего, детский сад.
    Ссылка
    EvgShamli
      EvgShamli, 11.10.2020 22:30
    -1
    Андрей Овчаренко, 11.10.2020 22:18
    Привет вашему ватному дауну бойкинючке, читавшему проповедь о том, что Португалия не топ сборная и вообще Украина с топ сборными играть не может.
    тупой порохобот, если кто-то играет на равне с топами, это не значит что это команда топ.
    ps- извиняюсь за тавтологию тупой и порохобот
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.10.2020 22:26
    0
    французы пол поля перейти не могут,
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 22:21
    0
    Дайте Щорсу каску, пока его не укокошили.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 22:19
    0
    Андрей Овчаренко, 11.10.2020 22:18
    Привет вашему ватному дауну бойкинючке, читавшему проповедь о том, что Португалия не топ сборная и вообще Украина с топ сборными играть не может.
    Ставку на 5 грн сделало?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.10.2020 22:18
    -3
    mayakovskiy1, 11.10.2020 22:11
    Португалия возит рылом смешных французов. Просто рылом, как тупой колхоз. Очень на этом фоне умиляют наши крикуны, уверявшие что Португалия, которой мы дали забить 1 в 2 мачтах намного слабее жабоедов от которых пустили 7
    Привет вашему ватному дауну бойкинючке, читавшему проповедь о том, что Португалия не топ сборная и вообще Украина с топ сборными играть не может.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.10.2020 22:11
    0
    Португалия возит рылом смешных французов. Просто рылом, как тупой колхоз. Очень на этом фоне умиляют наши крикуны, уверявшие что Португалия, которой мы дали забить 1 в 2 мачтах намного слабее жабоедов от которых пустили 7
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 22:09
    -1
    con clusion, 11.10.2020 21:58
    И тут без зрителей, как и в Лондоне.
    А нам надо было позаражать своих побольше
    Правда один сектор с андроидами есть
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.10.2020 22:06
    -4
    Samiy- Samiy, 11.10.2020 21:13
    А кто то говорил что с нами играла основа, сколько было бы если бы эти играли неужели 14-1
    Там 2-3 основы, не переживай.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:58
    -1
    И тут без зрителей, как и в Лондоне.
    А нам надо было позаражать своих побольше
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:53
    0
    Хочу харчо и 2:3...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 21:31
    -1
    Бачу в складі Роналду з Ювентусу, Грізманна з Барси в старті, а Ленгле і Трінкана з тої ж барси - на заміну.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 22:34
    +3
    Приятно смотреть на игру мастеров.
    Ссылка
    EvgShamli
      EvgShamli, 11.10.2020 22:33
    +1
    mayakovskiy1, 11.10.2020 22:11
    Португалия возит рылом смешных французов. Просто рылом, как тупой колхоз. Очень на этом фоне умиляют наши крикуны, уверявшие что Португалия, которой мы дали забить 1 в 2 мачтах намного слабее жабоедов от которых пустили 7
    не намного слабее, но и не топ как ваши крикуны кричали. это детские спортивные размышления, если эта команда обыграла ту, а та эту, то...здесь даже комментировать нечего, детский сад.
    Ссылка
    Еvg Boyko
    online
      Еvg Boyko, 11.10.2020 23:40
    0
    Андрей Овчаренко, 11.10.2020 23:34
    Написал про игнор и забыл засунуть, отвечу последний раз. Ватный полудурок, у нас в сборной Коноплянка, Ярмоленко, Зинченко и Цыганков, да по большому счету и Малиновский, не являются железной основой своих клубов, а португальцы на первых ролях в своих. Плюс посмотри на титулы сборной, если тебе, ватной инфузории, и этого мало.
    Время - слишком ценный ресурс чтоб его на длительное общение с дегенератами тратить, не льсти себе, что ты кому-то можешь нервы испортить, убогий клоун
    а у портов прям всех основные, ты спец по португальцам, всех до единого знаешь титулы вообще смешно, ты бы ещё сборную греции вспомнил. ой слушай, какое может быть время у позорного порохобота, не смеши меня, твоё время стоит не намного дороже время фанки, которое стоит ничего
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 23:18
    0
    Жаль
    Ссылка
    EvgShamli
      EvgShamli, 11.10.2020 23:01
    0
    Андрей Овчаренко, 11.10.2020 22:44
    Один этот факт не значит, но значит в совокупности с другими фактами. Сборная Португалии состоит из основных игроков топовых клубов мира. Но ватному дауну этого мало, поэтому есть дополнительный довод - переигрывает Францию, которая в отичной форме.
    А теперь пистуй обратно в игнор, ты свой шанс доказать что ты не тупое ватное 4мо, на которое нет смысла тратить время, снова не использовал
    а причём здесь отдельные фамилии к команде, у нас по фамилиям тоже неплохая команда, ток результата это не даёт. это вся твоя совокупность факторов, фамилии и то что на 45ю минуту порты ещё не проигрывают французам? если ты такой умник, чож мы проиграли 7-1 команде которая играет в равный футбол с портами, которых мы обыгрывали? да ради бога порохобот, можешь беречь свою нежную нервную систему от стресса.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 22:59
    0
    У франков не могут заменить даже бриллиантовую руку и Щорса ((
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.10.2020 22:26
    0
    французы пол поля перейти не могут,
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 22:21
    0
    Дайте Щорсу каску, пока его не укокошили.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 22:19
    0
    Андрей Овчаренко, 11.10.2020 22:18
    Привет вашему ватному дауну бойкинючке, читавшему проповедь о том, что Португалия не топ сборная и вообще Украина с топ сборными играть не может.
    Ставку на 5 грн сделало?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.10.2020 22:11
    0
    Португалия возит рылом смешных французов. Просто рылом, как тупой колхоз. Очень на этом фоне умиляют наши крикуны, уверявшие что Португалия, которой мы дали забить 1 в 2 мачтах намного слабее жабоедов от которых пустили 7
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:53
    0
    Хочу харчо и 2:3...
    Ссылка
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