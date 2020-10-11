Кто в Европе круче всех? Все результаты игрового дня и таблицы Лиги наций

11 октября в турнире для национальных сборных сыграны матчи 3-го тура

  • 11.10.2020 23:43
  • 1836 просмотров
  • 4 комментария
Кто в Европе круче всех? Все результаты игрового дня и таблицы Лиги наций
© УЕФА

В воскресенье, 11 октября, в Европе состоялись матчи 3-го тура Лиги наций УЕФА.

В Лиге A лидерство в группах удерживают: Италия, Англия, Португалия (с Францией наравне по очкам) и Испания.

Напомним, победители групп Лиги A разыграют почетный трофей в финале четырех в 2021 году.

Лига наций УЕФА 2020/21

Лига A

  • Англия – Бельгия – 2:1
  • Босния и Герцеговина – Нидерланды – 0:0
  • Хорватия – Швеция – 2:1
  • Исландия – Дания – 0:3
  • Польша – Италия – 0:0
  • Франция – Португалия – 0:0

Лига B

  • Ирландия – Уэльс – 0:0
  • Норвегия – Румыния – 4:0
  • Финляндия – Болгария – 2:0
  • Израиль – Чехия – 1:2
  • Россия – Турция – 1:1
  • Северная Ирландия – Австрия – 0:1
  • Сербия – Венгрия – 0:1
  • Шотландия – Словакия – 1:0

Лига C

  • Казахстан – Албания – 0:0
  • Армения – Грузия – 2:2
  • Литва – Беларусь – 2:2
  • Эстония – Северная Македония – 3:3
  • Греция – Молдова – 2:0
  • Косово – Словения – 0:1

Лига D

  • 11 октября матчей не было.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 23:58
    0
    VK-Sport, 11.10.2020 23:56
    Ни у кого нет максимума 9 очков
    Сербия с их подбором игроков вообще рискует вылететь в лигу С
    Там тренер инвалид по разуму. Плюс братушкам слить договорились
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 11.10.2020 23:58
    +1
    Нет, у Черногории есть 9 очков. Но там лига С
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 11.10.2020 23:56
    -1
    Ни у кого нет максимума 9 очков
    Сербия с их подбором игроков вообще рискует вылететь в лигу С
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 23:49
    0
    Круче всех С 4 !
    У всех по 4 очка
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 11.10.2020 23:58
    +1
    Нет, у Черногории есть 9 очков. Но там лига С
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 23:58
    0
    VK-Sport, 11.10.2020 23:56
    Ни у кого нет максимума 9 очков
    Сербия с их подбором игроков вообще рискует вылететь в лигу С
    Там тренер инвалид по разуму. Плюс братушкам слить договорились
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 23:49
    0
    Круче всех С 4 !
    У всех по 4 очка
    Ссылка
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