Кто в Европе круче всех? Все результаты игрового дня и таблицы Лиги наций

В воскресенье, 11 октября, в Европе состоялись матчи 3-го тура Лиги наций УЕФА.
В Лиге A лидерство в группах удерживают: Италия, Англия, Португалия (с Францией наравне по очкам) и Испания.
Напомним, победители групп Лиги A разыграют почетный трофей в финале четырех в 2021 году.
Лига наций УЕФА 2020/21
Лига A
- Англия – Бельгия – 2:1
- Босния и Герцеговина – Нидерланды – 0:0
- Хорватия – Швеция – 2:1
- Исландия – Дания – 0:3
- Польша – Италия – 0:0
- Франция – Португалия – 0:0
Лига B
- Ирландия – Уэльс – 0:0
- Норвегия – Румыния – 4:0
- Финляндия – Болгария – 2:0
- Израиль – Чехия – 1:2
- Россия – Турция – 1:1
- Северная Ирландия – Австрия – 0:1
- Сербия – Венгрия – 0:1
- Шотландия – Словакия – 1:0
Лига C
- Казахстан – Албания – 0:0
- Армения – Грузия – 2:2
- Литва – Беларусь – 2:2
- Эстония – Северная Македония – 3:3
- Греция – Молдова – 2:0
- Косово – Словения – 0:1
Лига D
- 11 октября матчей не было.
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Источник — Sport.ua
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