Красные дьяволы Уэмбли не покорили. Англия на своем поле обыграла Бельгию

В поединке группы А2 Лиги наций сборная Англии обыграла Бельгию со счетом 2:1.

Уже на 11-й минуте мяч оказался в воротах сборной Англии после удара Карраско, правда, арбитр зафиксировал оффсайд в этом эпизоде. Впрочем, нули на табло сохранялись недолго. Прорыв Лукаку с своей штрафной недозволенным приемом остановил Дайер, и сам пострадавший точным ударом реализовал пенальти. В дальнейшем англичане пытались вскрыть оборону соперников, но с трудом преодолевали компактные защитные построения сборной Бельгии. И все же, на перерыв команды ушли с ничейным результатом. Во время навеса с углового арбитр усмотрел нарушение правил со стороны Менье, назначив второй в матче пенальти, который реализовал Рэшфорд.

Вторая половина встречи началась с активных атак хозяев поля. Впрочем, каких-то особо опасных ситуаций возле ворот Миньоле не возникало. Но в середине тайма Фортуна улыбнулась «львам». После удара Маунта мяч попал в ногу Алдервейрелда и по дуге залетел под перекладину. Вскоре отличный шанс сравнять результат упустил Карраско, который оказался перед голкипером и не попал в ворота. Не забил в конце встречи из убойной позиции и Рэшфорд, который пробил немного выше цели.

Сборная Англии одержала победу и возглавила группу А2 Лиги наций.

Лига наций. Группа А2. 3-й тур.

Англия – Бельгия – 2:1

Маркус Рэшфорд (39, пенальти), Мэйсон Маунт (64) – Ромелу Лукаку (16, пенальти)

Деклан Райс (32) – Тома Менье (38)

Англия: Джордан Пикфорд, Гарри Магуайр, Кайл Уокер, Киран Триппьер, Трент Александер-Арнольд (Рис Джеймс, 79), Эрик Дайер, Деклан Райс, Джордан Хендерсон (Калвин Филлипс, 66), Мэйсон Маунт (Джейдон Санчо, 89), Маркус Рэшфорд, Доминик Калверт-Льюин (Гарри Кейн, 66)

Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Тимоти Кастань, Анга Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Аксель Вицель, Юри Тилеманс, Тома Менье, Янник Феррейра Карраско (Жереми Доку, 83), Кевин Де Брюйне (Яри Версхарен, 73), Ромелу Лукаку

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)

АНГЛИЯ - БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА