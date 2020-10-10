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11.10.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Англия - Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Битва топ-сборных в группе 2

  • 10.10.2020 18:49
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Англия - Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
© Skysports.com

Сборная Англии, которая при Гарете Саутгейте славится атакующей и результативной игрой, не слишком удачно начала новый розыгрыш Лиги наций.

В первом туре команда с трудом обыграла Исландию 1:0 благодаря голу Рахима Стерлинга с пенальти в компенсированное время. А во втором туре Англия не сумела забить и сыграла 0:0 с Данией. Теперь команде предстоит битва с Бельгией, которая в своих двух турах разгромила Исландию 5:1 и одолела Данию 2:0.

Последний к этому моменту матч Бельгии был контрольным и команда Роберто Мартинеса частично резервным составом сыграла вничью 1:1 с Кот-д'Ивуаром.

Впрочем, англичане показали, что не потеряли результативность, когда в четверг разгромили Уэльс 3:0 в своем контрольном поединке.

Однако Бельгия станет хорошей проверкой нынешней ситуации в сборной Англии. Правда, бельгийцы приедут на игру без ряда лидеров. В частности, не сыграет травмированный основной вратарь Тибо Куртуа, а также хавбек Эден Азар.

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11 октября, воскресенье

Англия – Бельгия
Лондон. Стадион «Уэмбли». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
АНГЛИЯ – БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник — Sport.ua

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