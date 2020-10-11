Лига наций. Группа А2. 3-й тур.

Англия – Бельгия – 2:1

Маркус Рэшфорд (39, пенальти), Мэйсон Маунт (64) – Ромелу Лукаку (16, пенальти)

Деклан Райс (32) – Тома Менье (38)

Англия: Джордан Пикфорд, Гарри Магуайр, Кайл Уокер, Киран Триппьер, Трент Александер-Арнольд (Рис Джеймс, 79), Эрик Дайер, Деклан Райс, Джордан Хендерсон (Калвин Филлипс, 66), Мэйсон Маунт (Джейдон Санчо, 89), Маркус Рэшфорд, Доминик Калверт-Льюин (Гарри Кейн, 66)

Запас: Дин Хендерсон, Ник Поуп, Конор Коди, Тайрон Мингс, Джек Грилиш, Джеймс Уорд-Праус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дэнни Ингс

Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Тимоти Кастань, Анга Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Аксель Вицель, Юри Тилеманс, Тома Менье, Янник Феррейра Карраско (Жереми Доку, 83), Кевин Де Брюйне (Яри Версхарен, 73), Ромелу Лукаку

Запас: Дави Руф, Брандон Мехеле, Леандер Дендонкер, Жорис Кайембе-Диту, Ханс Ванакен, Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Дивок Ориги, Леандро Троссард, Томас Камински

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Англичане грамотно тянут время.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

89 мин. Замена у Англии. Вместо Маунта на поле вышел Санчо.

88 мин. Игра идет в центре поля.

85 мин. ОПАСНО! В контратаке Рэшфорд из убойной позиции пробил немного выше ворот!

83 мин. Замена у Бельгии. Вместо Карраско на поле вышел Доку.

82 мин. После удара Маунта мяч от Денайера вылетел на угловой.

79 мин. Замена у Англии. Вместо Александера-Арнольда на поле вышел Джеймс.

76 мин. Бельгийцы заметно прибавили в скорости.

73 мин. Замена у Бельгии. Вместо Де Брюйне на поле вышел Версхарен.

72 мин. МОМЕНТ! После разрезной передачи Де Брюйне Карраско пробил мимо голкипера, но не попал в ворота!

69 мин. Игра идет в центре поля.

66 мин. Замены у сборной Англии. Вместо Хендерсона на поле вышел Филлипс, а вместо Калверта-Льюина вышел Кейн.

64 мин. ГОООЛЛЛ!!! 2:1!!! После скидки партнера Маунт принял мяч в левом углу штрафной, подработал и нанес удар - после рикошета от ноги Алдервейрелда мяч по дуге залетел в дальнюю девятку!

63 мин. Игра идет в центре поля.

61 мин. Калверт-Льюин из центра штрафной пробил несильно в руки Миньоле.

57 мин. Неудачная атака сборной Бельгии.

55 мин. После навеса с углового Калверт-Льюин головой пробил неточно.

53 мин. Калверт-Льюин упал в штрафной Бельгии, но арбитр не поставил третий в матче пенальти.

51 мин. Англичане контролируют мяч.

49 мин. Калверт-Льюин из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Де Брюйне прострелил с правого фланга, и защитник выбил мяч.

43 мин. ОПАСНО! После скидки пяткой от Лукаку Карраско из правого угла штрафной пробил неточно!

42 мин. Игра идет в центре поля.

39 мин. ГОООЛЛЛ!!! Рэшфорд с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!

38 мин. ПЕНАЛЬТИ! Менье во время углового прихватил за плечо Хендерсона.

35 мин. Триппьер с углового навесил в руки Миньоле.

34 мин. Англичане не могут найти свободные зоны у штрафной соперников.

32 мин. Райс грубо сыграл против Вицеля.

31 мин. После навеса с фланга Калверт-Льюин не с умел нанести точный удар.

29 мин. Алдервейрелд слишком сильно сделал передачу на ход Менье.

26 мин. Англичане контролируют мяч.

24 мин. Угловой англичан к остроте у ворот Бельгии не привел.

22 мин. Неудачная атака сборной Бельгии.

19 мин. Де Брюйне пробил низом из полукружия штрафной, и Пикфорд в падении поймал мяч!

18 мин. Игра идет в центре поля.

16 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:1!!! Лукаку с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, Пикфорд упал в противоположный!

15 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дайер сбил Лукаку в углу штрафной!

13 мин. Оффсайд у Карраско.

11 мин. После прострела Менье Карраско отправил мяч в ворота англичан, но арбитр зафиксировал оффсайд у Кастаня.

10 мин. Острая атака бельгийцев завершилась неудачным ударом головой Лукаку.

9 мин. Игра идет в центре поля.

7 мин. Англичане больше владеют мячом в эти минуты.

4 мин. Рэшфорд навесил с левого фланга, и защитник выбил мяч.

3 мин. Команды начали встречу в высоком темпе.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок группы А2 Лиги наций, в котором сборная Англии будет принимать Бельгию. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – в 19:00.

Бельгийцы уверенно стартовали в Лиге наций: «красные дьяволы» на выезде одолели Данию со счетом 2:0 и дома разгромили Исландию – 5:1. Сборная Англии только в компенсированное время с пенальти вырвала победу у исландцев (1:0), а с датчанами сыграла в нулевую ничью. Соперники ранее провели 25 очных противостояний. «Львы» одержали победы в пятнадцати дуэлях, в то время как бельгийцы всего три раза обыгрывали сборную Англии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Бельгия.