Пять выводов после матча Украина – Германия

Поражение поражению рознь, хоть любая неудача и не дает зачетных баллов или хорошего настроения. Тем не менее, после парижских 1:7 киевские 1:2 смотрятся если и не оптимистично, то уж точно не трагически. Однако, все же, будем откровенны: шансов победить такую сборную Германии у такой сборной Украины не было. Ниже – главные выводы после матча на «Олимпийском», который наглядно продемонстрировал и наши способности, и наше реальное место среди футбольной элиты.

Порядок мог лишь теоретически побить класс

Было видно невооруженным взглядом, что после парижского провала Андрей Шевченко провел воспитательную работу со своими подопечными. Они не были морально подавленными, наоборот: наши футболисты были отлично мотивированы. Настрой, характер – вот, в общем-то, и все, что в субботний вечер сборная Украины могла противопоставить одной из лучших команд мира. Казалось бы, скарб нехитрый, но при прочих равных условиях он способен приносить результаты. Сенсационные результаты. Увы, но не в этот раз.

Несмотря на то, что наш состав смотрелся сильнее, чем на «Стад де Франс», шансов у хозяев не проиграть и в этот раз практически не было. Отсутствие заболевших и травмированных игроков наш тренерский штаб априори не смог компенсировать введением в строй «честолюбивых дублеров». Если в сухом остатке, то имеем следующее: и с точки зрения индивидуального мастерства, и с точки зрения общекомандного движения сборная Германии оказалась сильнее сборной Украины. Лев прав: победить в этом матче у хозяев шансов не было. Да и вничью сыграть тоже.

Тактика: Шевченко пытается учиться на ошибках

В двух предыдущих проигранных матчах – против сборных Испании и Франции, национальная команда Украины неизменно старалась, точнее, пыталась на равных с соперниками контролировать мяч, не отдавать инициативу и неизменно выходить из обороны в атаку посредством мелкого и среднего паса. В матче против команды Лева Шевченко видоизменил игру своих подопечных. Видоизменил немного, но для в общем консервативного Андрея Николаевича такой шаг со стороны смотрится чуть ли не революционным. Украина отказалась от игры первым номером, от претензий обладать игровым преимуществом и мячом. Наша команда попыталась подстроиться под своего оппонента, сыграть более прагматично. В принципе, попытка зачетная. Почему-то кажется, что если бы сыграли иначе, то есть, лезли без раздумий в атаку, могло быть нечто среднее между поражениями в Мадриде и Париже.



УАФ. Андрей Шевченко

А так – хорошо держались, достойно выглядели и даже имели теоретические шансы, чтобы спасти игру. Кстати, выпад, приведший к пенальти, тоже органично вписывается в канву новой (или обновленной – как кому удобно) игровой модели: после контратаки с длинным забросом на нападающего. Но снова придется повторить предыдущий тезис: даже несмотря на то, что тренерский штаб в этот раз внес и кадровые, и тактические коррективы/новшества, не проиграть было весьма проблематично, так как соперник действительно существенно сильнее.

Почему немцы высоко прессинговали, а украинцы – нет?

Еще одно очевидное и серьезное наблюдение: гости вступали в отбор в последней трети футбольного поля, порой даже в чужой штрафной площади. И очень часто такая активность подопечных Лева себя оправдывала: не только прерывались в зародыше атаки сборной Украины, но и начинались/продолжались атакующие действия сборной Германии. А вот сборная Украины на чужой половине поля билась за «нейтральный», а тем более чужой мяч очень редко.

Почему? Ответ очевиден: наши попросту боялись обрезаться. Для того, чтобы высоко прессинговать, нужно не только обладать отменной функционалкой и наличием быстрых игроков в атакующей линии, но и иметь в середине поля мастера, который отлично читает игру, способен перекусывать чужие атаки. В этой связи у сборной Германии было все в полном порядке: и с хорошей «физикой», и с быстрыми футболистами, и с Кроосом в центре поля. У нас все три слагаемые успеха заметно хромали: «физики» на весь матч таки не хватило, скорости, особенно у Яремчука и Ярмоленко, тоже, да и отсутствие Степаненко снова сказалось. Сидорчук – это значительно лучше, чем Харатин, но динамовского капитана мало, чтобы делать разницу. Поэтому сборная Украины сделала правильно, отказавшись от столь действенной, но рискованной затеи.

Персоналии

Защита сыграла в свою силу. Собственно, а чего мы хотели от юного Забарного и резервиста Соболя? Малиновский снова лучший, хорош Цыганков. По опорной зоне есть вопросы, хотя нужно понимать, что лучше там изначально быть не могло без Степаненко и Зинченко. Яремчук делал все, что мог, стягивая внимание защитников, но отсутствие в нашем составе «ложной девятки» не позволило хозяевам иметь больше шансов в атаке: иными словами, обыграться мячом Роману было не с кем, а чтобы решать эпизоды в одиночку, ему не хватало скорости.

Главное слабое звено нашей сборной – ее доселе одно из самых сильных звеньев: Ярмоленко. Наш капитан не попал в ритм игры: ему заметно не хватало и скорости, и креатива, и свежести. По всей видимости, Шевченко не угадал, выпустив с первых минут полузащитника «Вест Хэма». Возможно, нужно было ставить в основу более свежего Марлоса. Ну, и самый обсуждаемый футболист в нашей команде – конечно же, голкипер: Бущан совершил три фантастических сейва и одну вопиющую ошибку. Тем не менее, лично я продолжаю считать, что именно этот голкипер должен стать первым номером сборной Украины.



УАФ

Испания: шансов нет? Шансов нет

Как показывает практика, сборной Украины очень нелегко дается второй поединок в «спарке». Несмотря на то, что с точки зрения содержания игры матч против немцев получился для наших значительно лучшим, чем предыдущий, сложилось впечатление, что субботняя игра отобрала у команды Шевченко слишком много сил – и физических, и моральных. А еще она отобрала и однозначно лучшего игрока этих двух последних встреч – Малиновского, который не сыграет против Испании из-за «лишних» карточек. Не сыграют и «новые» полпреды от «Шахтера».

Учитывая все эти факты и традиции, а также силу соперника и его прописное «неудобство» для нас, можно сделать неутешительный вывод, что отобрать очки у команды Энрике команде Шевченко вряд ли удастся. Нет, это не паникерство. Это, увы, констатация факта. Хотя буду очень рад ошибиться в итоге.