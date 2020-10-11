Ризнык остается у Шевченко, Трубин отправляется к Ротаню

Вратарь «Шахтера» довызван в молодежную сборную Украины

  • 11.10.2020 15:54
  • 1194 просмотра
  • 1 комментарий
Ризнык остается у Шевченко, Трубин отправляется к Ротаню
© УАФ. Дмитрий Ризнык

Дмитрий Ризнык, голкипер «Ворсклы» и молодежной сборной Украины, накануне матча национальных сборных Украина – Германия был довызван в тренировочный лагерь команды Андрея Шевченко.

Как стало известно Sport.ua из источников в Доме Футбола, Ризнык будет готовиться в главной команде страны и на игру против Испании. А вот на место Дмитрия, который, кстати, защищал ворота нашей молодежки в матче против румынских сверстников, отправится голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин. Дончане хоть сейчас и на самоизоляции из-за вспышки коронавируса, но все тесты Трубина на наличие вируса – отрицательные.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    sergrey4
    online
      sergrey4, 11.10.2020 16:33
    +2
    Зачем постоянно "гадить" молодёжке ? Шевченко раньше Лунина забирал и не выпускал, сейчас Ризнык почувствовал уверенность и сыгранность с защитниками Динамо, а теперь опять в молодёжке перемены в защитных линиях.
    - Стабильности нет !
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 11.10.2020 16:33
    +2
    Зачем постоянно "гадить" молодёжке ? Шевченко раньше Лунина забирал и не выпускал, сейчас Ризнык почувствовал уверенность и сыгранность с защитниками Динамо, а теперь опять в молодёжке перемены в защитных линиях.
    - Стабильности нет !
    Ссылка
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