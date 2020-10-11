Ризнык остается у Шевченко, Трубин отправляется к Ротаню

Дмитрий Ризнык, голкипер «Ворсклы» и молодежной сборной Украины, накануне матча национальных сборных Украина – Германия был довызван в тренировочный лагерь команды Андрея Шевченко.

Как стало известно Sport.ua из источников в Доме Футбола, Ризнык будет готовиться в главной команде страны и на игру против Испании. А вот на место Дмитрия, который, кстати, защищал ворота нашей молодежки в матче против румынских сверстников, отправится голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин. Дончане хоть сейчас и на самоизоляции из-за вспышки коронавируса, но все тесты Трубина на наличие вируса – отрицательные.