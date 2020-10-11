Луис Энрике повез 22 игрока на матч с Украиной

Наставник сборной Испании сделал свой выбор

  • 11.10.2020 19:59
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  • 4 комментария
Луис Энрике повез 22 игрока на матч с Украиной
© sefutbol.com

Сборная Испании, с которой команда Украины встретится 13 октября на НСК «Олимпийский» в рамках четвертого тура Лиги наций, направляется из Мадрида в Киев.

Утром команда Луиса Энрике провела тренировку в Лас-Росас, по результатам которого в столицу Украины не смогли вылететь сразу два игрока, получившие повреждения. 

В свои клубы отправились защитник английского «Лидс Юнайтед» Диего Льоренте и нападающий «Вильярреала» Херард Морено.

Всего в столицу Украины прибудет 22 футболиста:

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Кепа Аррисабалага («Челси», Англия), Унаи Симон («Атлетик»).

Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Серхио Рамос («Реал»), Пау Торрес («Вильярреал»), Ерик Гарсия («Манчестер Сити», Англия), Хосе Луис Гайя («Валенсия»), Серхио Регилон («Тоттенхэм», Англия), Сержи Роберто («Барселона»).

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити», Англия), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Дани Себальос («Арсенал», Англия), Серхио Каналес («Бетис»), Хосе Кампанья («Леванте»).

Нападающие: Родриго Морено («Лидс Юнайтед», Англия), Ансу Фати («Барселона»), Ферран Торрес («Манчестер Сити», Англия), Дани Ольмо (РБ «Лейпциг», Германия), Адама Траоре («Вулверхэмптон», Англия), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

Матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября. Начало в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Samiy- Samiy
    online
      Samiy- Samiy, 11.10.2020 20:28
    0
    Фати и Адама это *опа откровенно говоря
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 11.10.2020 20:24
    0
    🔞
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 11.10.2020 20:21
    0
    Похуэльяс
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 11.10.2020 20:17
    +2
    Песта...
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 11.10.2020 20:17
    +2
    Песта...
    Ссылка
    Samiy- Samiy
    online
      Samiy- Samiy, 11.10.2020 20:28
    0
    Фати и Адама это *опа откровенно говоря
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 11.10.2020 20:24
    0
    🔞
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 11.10.2020 20:21
    0
    Похуэльяс
    Ссылка
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