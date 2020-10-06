Кавани перешел в МЮ, Коста в Баварию, Заря может купить Шабанова

Главные новости за 5 октября на Sport.ua

  • 06.10.2020 06:00
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Кавани перешел в МЮ, Коста в Баварию, Заря может купить Шабанова
© twitter.com/ManUtd

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 5 октября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Кавани стал игроком английского Манчестер Юнайтед. Уругвайский форвард подписал с «красными дьяволами» контракт по схеме 1+1.

2. Источник: Шабанов может перейти из Динамо в Зарю, но есть один нюанс. Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере луганского клуба.

3. Не хватило времени. Динамо не успело подписать форварда из Фламенго. Киевляне предлагали 4,5 млн евро за 80% прав на нападающего Линкольна.

4. ОФИЦИАЛЬНО: Дуглас Коста вернулся в Баварию. Бразильский вингер «Ювентуса» будет выступать за немецкий клуб на правах аренды.

5. Рассчитывает ли Луческу на Беседина? Основным форвардом пока будет Супряга. Игорь Цыганык рассказал о перспективах дисквалифицированного игрока.

6. Гент не позволил Яремчуку перейти в другой клуб. Украинский форвард хотел сменить клуб.

7. Три удаления в Днепре, потери грандов, коронавирус в Шахтере. Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

8. Источник: Шевченко срочно вызывает еще двух игроков, идут переговоры. По словам Цыганыка, в лагерь сборной Украины прилетят Шахов и Кравец.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лидера Фиорентины Кьезу. Чемпионы Италии подписали форварда на правах аренды с обязательным выкупом.

10. Динамо попросило Кличко разрешить вернуть зрителей на стадион. Киевский клуб отправил письмо мэру Киева.

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Источник — Sport.ua

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