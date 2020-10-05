Гент не позволил Яремчуку перейти в другой клуб

Трансферное окно в Бельгии закрывается сегодня, 5 октября. Перед отправкой в стан сборной Украины форвард «Гента» Роман Яремчук провел встречу с руководством клуба.

На ней Яремчук в очередной раз заявил о своем желании покинуть клуб. Однако руководство «Гента» заявило, что не продаст украинского форварда ни при каких обстоятельствах.

Стороны планируют вернуться к обсуждению данной темы после возвращения Яремчука из стана сборной. Трансферное окно к тому моменту уже будет закрыто.

Контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость украинца оценивается в 9,5 миллиона евро.

Вчера Яремчук оформил дубль за «Гент» в матче чемпионата Бельгии против «Беерсхота».