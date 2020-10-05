Гент не позволил Яремчуку перейти в другой клуб

Украинский форвард хотел сменить клуб

  • 05.10.2020 20:23
  • 3610 просмотров
  • 5 комментариев
Гент не позволил Яремчуку перейти в другой клуб
© ФК Гент. Роман Яремчук

Трансферное окно в Бельгии закрывается сегодня, 5 октября. Перед отправкой в стан сборной Украины форвард «Гента» Роман Яремчук провел встречу с руководством клуба.

На ней Яремчук в очередной раз заявил о своем желании покинуть клуб. Однако руководство «Гента» заявило, что не продаст украинского форварда ни при каких обстоятельствах.

Стороны планируют вернуться к обсуждению данной темы после возвращения Яремчука из стана сборной. Трансферное окно к тому моменту уже будет закрыто.

Контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость украинца оценивается в 9,5 миллиона евро.

Вчера Яремчук оформил дубль за «Гент» в матче чемпионата Бельгии против «Беерсхота».

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Источник — Het Laatste Nieuws

(13 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 20:54
    +2
    Там Месси не дали уйти , а тебе Рома - тем боле ...
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 05.10.2020 20:44
    +2
    janu0320, 05.10.2020 20:40
    а смысл бельгийцам до Евро его продавать, цена его не упадёт если не проявит себя, но если проявит...
    Если Гент будет и дальше так играть, то обязательно упадёт, как и на весь состав команды.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 05.10.2020 20:44
    +1
    Такое ощущение Яремчука Ювентус или Барселона звали, ну или в крайнем случаи Аталанта какая-нибудь, что он так истерит во всю, что хочет уйти из клуба, а ему не дали.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 20:40
    +1
    а смысл бельгийцам до Евро его продавать, цена его не упадёт если не проявит себя, но если проявит...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 20:37
    +5
    Крепостной обязан отпахать весь срок.(
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 20:37
    +5
    Крепостной обязан отпахать весь срок.(
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 20:54
    +2
    Там Месси не дали уйти , а тебе Рома - тем боле ...
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 05.10.2020 20:44
    +2
    janu0320, 05.10.2020 20:40
    а смысл бельгийцам до Евро его продавать, цена его не упадёт если не проявит себя, но если проявит...
    Если Гент будет и дальше так играть, то обязательно упадёт, как и на весь состав команды.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 05.10.2020 20:44
    +1
    Такое ощущение Яремчука Ювентус или Барселона звали, ну или в крайнем случаи Аталанта какая-нибудь, что он так истерит во всю, что хочет уйти из клуба, а ему не дали.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 20:40
    +1
    а смысл бельгийцам до Евро его продавать, цена его не упадёт если не проявит себя, но если проявит...
    Ссылка
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