Яремчук хочет покинуть Гент. Он подал запрос на трансфер

На этой неделе форвард «Гента» Роман Яремчук подал руководству клуба запрос на трансфер. Аналогичный запрос Яремчук уже делал год назад, но после этого остался в «Генте» и продлил контракт до 2023 года.
Вчера Яремчук отсутствовал в заявке на матч чемпионата Бельгии против «Эйпена» (поражение 1:2). Однако, по информации бельгийских СМИ, с запросом на трансфер это не связано.
Ранее у Яремчука возник конфликт с главным тренером «Гента» Ласло Белени. Позже наставник сообщил, что конфликт исчерпан.
Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года. Сейчас трансферная стоимость 24-летнего украинского форварда оценивается в 9,5 миллиона евро.
Источник — Het Laatste Nieuws
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Клуб который будет колосально расти имея такой бюджет.
Та и Кшиштоф Пентек это не тот форвард с которым нельзя конкурировать.
Во вторых столица Германии.
Это то что привлекает многих.
ИМХО - вот отличный нападающий для Болоньи. Уже готовый. Надо будет конечно адаптироваться после УПЛ и Бельгии к другой интенсивности. Но мне кажется, что у Романа есть все шансы заиграть в Серии А. А через пару сезонов можно и в клуб побольше перейти. Надо на подобные варианты ориентироваться. Яремчук хороший нападающий. Но не топ - многовато транжирит. Надо еще подрасти тактически.. Только реальный взгляд на вещи и пахота поможет проявить себя на все 100.
ИМХО - вот отличный нападающий для Болоньи. Уже готовый. Надо будет конечно адаптироваться после УПЛ и Бельгии к другой интенсивности. Но мне кажется, что у Романа есть все шансы заиграть в Серии А. А через пару сезонов можно и в клуб побольше перейти. Надо на подобные варианты ориентироваться. Яремчук хороший нападающий. Но не топ - многовато транжирит. Надо еще подрасти тактически.. Только реальный взгляд на вещи и пахота поможет проявить себя на все 100.
ИМХО - вот отличный нападающий для Болоньи. Уже готовый. Надо будет конечно адаптироваться после УПЛ и Бельгии к другой интенсивности. Но мне кажется, что у Романа есть все шансы заиграть в Серии А. А через пару сезонов можно и в клуб побольше перейти. Надо на подобные варианты ориентироваться. Яремчук хороший нападающий. Но не топ - многовато транжирит. Надо еще подрасти тактически.. Только реальный взгляд на вещи и пахота поможет проявить себя на все 100.
Клуб который будет колосально расти имея такой бюджет.
Та и Кшиштоф Пентек это не тот форвард с которым нельзя конкурировать.
Во вторых столица Германии.
Это то что привлекает многих.
ИМХО - вот отличный нападающий для Болоньи. Уже готовый. Надо будет конечно адаптироваться после УПЛ и Бельгии к другой интенсивности. Но мне кажется, что у Романа есть все шансы заиграть в Серии А. А через пару сезонов можно и в клуб побольше перейти. Надо на подобные варианты ориентироваться. Яремчук хороший нападающий. Но не топ - многовато транжирит. Надо еще подрасти тактически.. Только реальный взгляд на вещи и пахота поможет проявить себя на все 100.
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