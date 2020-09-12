Яремчук хочет покинуть Гент. Он подал запрос на трансфер

Украинский форвард намерен сменить клуб

  • 12.09.2020 11:17
  • 2470 просмотров
  • 9 комментариев
Яремчук хочет покинуть Гент. Он подал запрос на трансфер
© ФК Гент. Роман Яремчук

На этой неделе форвард «Гента» Роман Яремчук подал руководству клуба запрос на трансфер. Аналогичный запрос Яремчук уже делал год назад, но после этого остался в «Генте» и продлил контракт до 2023 года.

Вчера Яремчук отсутствовал в заявке на матч чемпионата Бельгии против «Эйпена» (поражение 1:2). Однако, по информации бельгийских СМИ, с запросом на трансфер это не связано.

Ранее у Яремчука возник конфликт с главным тренером «Гента» Ласло Белени. Позже наставник сообщил, что конфликт исчерпан.

Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года. Сейчас трансферная стоимость 24-летнего украинского форварда оценивается в 9,5 миллиона евро.

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Источник — Het Laatste Nieuws

(16 голосов)

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Комментарии
    zahar12
    online
      zahar12, 12.09.2020 12:12
    -1
    что за зеленский..ну уйди ты красиво и не плюй в источник. Ты же не пляжник какой-то. Так играть нигде не будешь, кроме дняпра-1
    Ссылка
    Petro_ua
      Petro_ua, 12.09.2020 12:10
    0
    Успіхів у новому клубі!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.09.2020 11:58
    0
    janu0320, 12.09.2020 11:53
    не знал что футболист может выбирать клуб
    Я в купе беру, не знаю лично мне бы хотелось.
    Клуб который будет колосально расти имея такой бюджет.
    Та и Кшиштоф Пентек это не тот форвард с которым нельзя конкурировать.
    Во вторых столица Германии.
    Это то что привлекает многих.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 12.09.2020 11:53
    -2
    Trasher311987, 12.09.2020 11:52
    Иди в Герту. Я думал это претендент на медали в Бундеслиги
    не знал что футболист может выбирать клуб
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.09.2020 11:52
    0
    Иди в Герту. Я думал это претендент на медали в Бундеслиги
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 12.09.2020 11:44
    0
    samird, 12.09.2020 11:34
    Потому, что надо было ещё в межсезонье уходить - нынешний Гент уже ничего Яремчука дать не может. Всё, чт мог - уже дал.
    ИМХО - вот отличный нападающий для Болоньи. Уже готовый. Надо будет конечно адаптироваться после УПЛ и Бельгии к другой интенсивности. Но мне кажется, что у Романа есть все шансы заиграть в Серии А. А через пару сезонов можно и в клуб побольше перейти. Надо на подобные варианты ориентироваться. Яремчук хороший нападающий. Но не топ - многовато транжирит. Надо еще подрасти тактически.. Только реальный взгляд на вещи и пахота поможет проявить себя на все 100.
    Гент должен давать Яремчуку, а не Яремчук Генту? интересная логика
    Ссылка
    Viktor Skeptik
    online
      Viktor Skeptik, 12.09.2020 11:40
    +1
    Треба продавати поки коштує 9,5 млн. потім нічого не буде коштувати, і хто сказав що мадяри хороші тренери, співчуваю Генту.)))
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 12.09.2020 11:34
    +1
    ihor7003, 12.09.2020 11:23
    Потому что нужно играть, а не за спиной тренера обсырать! Его даже партреры по команде не поняли! Давай в Динамо!
    Потому, что надо было ещё в межсезонье уходить - нынешний Гент уже ничего Яремчука дать не может. Всё, чт мог - уже дал.
    ИМХО - вот отличный нападающий для Болоньи. Уже готовый. Надо будет конечно адаптироваться после УПЛ и Бельгии к другой интенсивности. Но мне кажется, что у Романа есть все шансы заиграть в Серии А. А через пару сезонов можно и в клуб побольше перейти. Надо на подобные варианты ориентироваться. Яремчук хороший нападающий. Но не топ - многовато транжирит. Надо еще подрасти тактически.. Только реальный взгляд на вещи и пахота поможет проявить себя на все 100.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 11:23
    0
    Потому что нужно играть, а не за спиной тренера обсырать! Его даже партреры по команде не поняли! Давай в Динамо!
    Ссылка
    Viktor Skeptik
    online
      Viktor Skeptik, 12.09.2020 11:40
    +1
    Треба продавати поки коштує 9,5 млн. потім нічого не буде коштувати, і хто сказав що мадяри хороші тренери, співчуваю Генту.)))
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 12.09.2020 11:34
    +1
    ihor7003, 12.09.2020 11:23
    Потому что нужно играть, а не за спиной тренера обсырать! Его даже партреры по команде не поняли! Давай в Динамо!
    Потому, что надо было ещё в межсезонье уходить - нынешний Гент уже ничего Яремчука дать не может. Всё, чт мог - уже дал.
    ИМХО - вот отличный нападающий для Болоньи. Уже готовый. Надо будет конечно адаптироваться после УПЛ и Бельгии к другой интенсивности. Но мне кажется, что у Романа есть все шансы заиграть в Серии А. А через пару сезонов можно и в клуб побольше перейти. Надо на подобные варианты ориентироваться. Яремчук хороший нападающий. Но не топ - многовато транжирит. Надо еще подрасти тактически.. Только реальный взгляд на вещи и пахота поможет проявить себя на все 100.
    Ссылка
    Petro_ua
      Petro_ua, 12.09.2020 12:10
    0
    Успіхів у новому клубі!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.09.2020 11:58
    0
    janu0320, 12.09.2020 11:53
    не знал что футболист может выбирать клуб
    Я в купе беру, не знаю лично мне бы хотелось.
    Клуб который будет колосально расти имея такой бюджет.
    Та и Кшиштоф Пентек это не тот форвард с которым нельзя конкурировать.
    Во вторых столица Германии.
    Это то что привлекает многих.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.09.2020 11:52
    0
    Иди в Герту. Я думал это претендент на медали в Бундеслиги
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 12.09.2020 11:44
    0
    samird, 12.09.2020 11:34
    Потому, что надо было ещё в межсезонье уходить - нынешний Гент уже ничего Яремчука дать не может. Всё, чт мог - уже дал.
    ИМХО - вот отличный нападающий для Болоньи. Уже готовый. Надо будет конечно адаптироваться после УПЛ и Бельгии к другой интенсивности. Но мне кажется, что у Романа есть все шансы заиграть в Серии А. А через пару сезонов можно и в клуб побольше перейти. Надо на подобные варианты ориентироваться. Яремчук хороший нападающий. Но не топ - многовато транжирит. Надо еще подрасти тактически.. Только реальный взгляд на вещи и пахота поможет проявить себя на все 100.
    Гент должен давать Яремчуку, а не Яремчук Генту? интересная логика
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 11:23
    0
    Потому что нужно играть, а не за спиной тренера обсырать! Его даже партреры по команде не поняли! Давай в Динамо!
    Ссылка
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