Яремчук хочет покинуть Гент. Он подал запрос на трансфер

На этой неделе форвард «Гента» Роман Яремчук подал руководству клуба запрос на трансфер. Аналогичный запрос Яремчук уже делал год назад, но после этого остался в «Генте» и продлил контракт до 2023 года.

Вчера Яремчук отсутствовал в заявке на матч чемпионата Бельгии против «Эйпена» (поражение 1:2). Однако, по информации бельгийских СМИ, с запросом на трансфер это не связано.

Ранее у Яремчука возник конфликт с главным тренером «Гента» Ласло Белени. Позже наставник сообщил, что конфликт исчерпан.

Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года. Сейчас трансферная стоимость 24-летнего украинского форварда оценивается в 9,5 миллиона евро.