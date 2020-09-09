Яремчук помирился с главным тренером Гента

Конфликт с Ласло Белени исчерпан

  • 09.09.2020 17:10
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Яремчук помирился с главным тренером Гента
© ФК Гент. Роман Яремчук

Главный тренер «Гента» Ласло Белени сообщил о том, что его конфликт с украинским форвардом команды Романом Яремчуком остался в прошлом:

«Мы обсудили все, что нужно было. В остальном это моя личная проблема. Состав на игру с «Эйпеном»? Конечно, я могу включить в него Яремчука. Месть – это оружие идиотов, а я себя таким не считаю».

Напомним, конфликт возник из-за того, что Яремчук раскритиковал игру «Гента» на старте сезона.

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Источник — Het Laatste Nieuws

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