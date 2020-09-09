Яремчук помирился с главным тренером Гента

Главный тренер «Гента» Ласло Белени сообщил о том, что его конфликт с украинским форвардом команды Романом Яремчуком остался в прошлом:

«Мы обсудили все, что нужно было. В остальном это моя личная проблема. Состав на игру с «Эйпеном»? Конечно, я могу включить в него Яремчука. Месть – это оружие идиотов, а я себя таким не считаю».

Напомним, конфликт возник из-за того, что Яремчук раскритиковал игру «Гента» на старте сезона.