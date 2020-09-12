Ни одного украинца. Гент проиграл матч Эйпену, Яремчук не попал в заявку

В матче 5-го тура чемпионата Бельгии «Эйпен» выиграл у «Гента» со счетом 2:1.
За «Гент» не сыграл ни один из троих украинцев – Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
Безус и Пластун оставались на скамейке запасных весь матч, а Яремчук даже не попал в заявку команды.
Поговаривают, что у Романа конфликт с румынским наставником команды Ласло Белени.
Ранее форвард раскритиковал главного тренера за манеру игры команды.
Чемпионат Бельгии. 5-й тур
«Эйпен» – «Гент» – 2:1
Голы: Превляк, 35, Кулс, 53 – Кумс, 63
Источник — Sport.ua
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