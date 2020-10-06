Источник: Шабанов может перейти из Динамо в Зарю, но есть один нюанс

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Циганик Live рассказал о возможном переходе защитника Артема Шабанова из «Динамо» в «Зарю»:

«Знаю, что «Динамо» рассматривало возможность того, чтобы дать Шабанову игровую практику, так как Луческу не видит его в основной обойме игроков. Есть Забарный, Сирота, восстановился Попов, весной вернется Бурда, хорошо в центре выглядит Миколенко.

Перейдет ли он в «Зарю»? В принципе, у луганчан есть проблемы с центральными защитниками. Но могу сказать, что «Заря» рассматривает вариант с подписанием другого защитника с рабочей левой ногой. Он хорошо вам известен, но фамилию называть я пока не буду, меня так попросили.

Возможно, сегодня или завтра все станет известно. Но если этот трансфер не состоится, возможно, Шабанов и перейдет в «Зарю» на позицию центрального защитника».