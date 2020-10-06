Источник: Шабанов может перейти из Динамо в Зарю, но есть один нюанс

Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере луганского клуба

  • 06.10.2020 00:39
  • 804 просмотра
  • 3 комментария
Источник: Шабанов может перейти из Динамо в Зарю, но есть один нюанс
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Циганик Live рассказал о возможном переходе защитника Артема Шабанова из «Динамо» в «Зарю»:

«Знаю, что «Динамо» рассматривало возможность того, чтобы дать Шабанову игровую практику, так как Луческу не видит его в основной обойме игроков. Есть Забарный, Сирота, восстановился Попов, весной вернется Бурда, хорошо в центре выглядит Миколенко.

Перейдет ли он в «Зарю»? В принципе, у луганчан есть проблемы с центральными защитниками. Но могу сказать, что «Заря» рассматривает вариант с подписанием другого защитника с рабочей левой ногой. Он хорошо вам известен, но фамилию называть я пока не буду, меня так попросили.

Возможно, сегодня или завтра все станет известно. Но если этот трансфер не состоится, возможно, Шабанов и перейдет в «Зарю» на позицию центрального защитника».

 
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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 06.10.2020 01:17
    0
    Изначально Шабанов не игрок Динамо это такое же чудо как в своё время залётный Морозюк.
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 06.10.2020 01:02
    +2
    Ракицкий что ли?
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    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 00:58
    -4
    с доплатой возможно луганчане и заберут его
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 06.10.2020 01:02
    +2
    Ракицкий что ли?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 06.10.2020 01:17
    0
    Изначально Шабанов не игрок Динамо это такое же чудо как в своё время залётный Морозюк.
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