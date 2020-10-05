Стало известно, на каких условиях Шабанов может перейти в Зарю

Скорее всего, это будет полноценный трансфер

  • 05.10.2020 09:59
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Стало известно, на каких условиях Шабанов может перейти в Зарю
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Киевское «Динамо» и луганская «Заря» пока что не смогли достичь консенсуса в переговорах о переходе защитника сборной Украины Артема Шабанова. Сообщается, что киевляне настаивают на полноценном трансфере, луганчане хотят взять игрока в аренду.
 
«Загвоздка в возможном сегодняшнем переходе Шабанова в «Зарю» заключается лишь в одном. «Динамо» хочет полноценный трансфер, луганчане же, которым чрезвычайно нужен ЦЗ, настаивают на аренде. Есть предположение, что переход всё же состоится. На полноценных условиях», – сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
В предыдущем сезоне Шабанов провел 26 матчей и забил 2 гола за «Динамо». 

Трансферное окно в Украине закрывается завтра, 6-го октября.

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Источник — Telegram

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