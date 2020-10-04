Источник: Заря ведет переговоры о трансфере ключевого защитника Динамо

Киевское «Динамо» и луганская «Заря» ведут переговоры о трансфере защитника сборной Украины Артема Шабанова.

Луганская «Заря» до закрытия трансферного окна хочет усилить позицию центрального защитника. В сферу интересов команды Виктора Скрипника попал 28-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины.

Вероятность перехода футболиста в состав луганчан достаточно высокая, сейчас между клубами идут переговоры. У команд есть пару дней трансферного окна, которое в УПЛ закроется 6 октября.

В предыдущем сезоне Шабанов провел 26 матчей и забил 2 гола за «Динамо».