Источник: Заря ведет переговоры о трансфере ключевого защитника Динамо

В сферу интересов команды Виктора Скрипника попал 28-летний Артем Шабанов

  • 04.10.2020 22:25
  • 7041 просмотр
  • 9 комментариев
Источник: Заря ведет переговоры о трансфере ключевого защитника Динамо
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Киевское «Динамо» и луганская «Заря» ведут переговоры о трансфере защитника сборной Украины Артема Шабанова.

Луганская «Заря» до закрытия трансферного окна хочет усилить позицию центрального защитника. В сферу интересов команды Виктора Скрипника попал 28-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины.

Вероятность перехода футболиста в состав луганчан достаточно высокая, сейчас между клубами идут переговоры. У команд есть пару дней трансферного окна, которое в УПЛ закроется 6 октября.

В предыдущем сезоне Шабанов провел 26 матчей и забил 2 гола за «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 04.10.2020 23:28
    +1
    Интересно, сколько даёт Заря, хоть тысяч десять покинет?
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 23:05
    -1
    jekаfunny, 04.10.2020 23:03
    Норм и для Зари и для ДК
    .
    За Зарю я бы не был уверен)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 23:03
    +8
    Норм и для Зари и для ДК
    .
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 22:55
    0
    Я думаю пока травмы у Динамо никто его продавать не будет.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 22:50
    -7
    Бревно.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 22:49
    0
    Ключевой? wtf is it?
    Ссылка
    Vitaliy Korets
      Vitaliy Korets, 04.10.2020 22:49
    -3
    В нього ключі від конспектів Лобановського. Через те й ключовий.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 22:47
    +10
    Нужно отпускать, игрок неплохой но есть молодые Сирота, Забарный
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 22:36
    +2
    Ггг, ключевым он был только когда у основных 2-3 ЦЗ травмы были)
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 22:47
    +10
    Нужно отпускать, игрок неплохой но есть молодые Сирота, Забарный
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 23:03
    +8
    Норм и для Зари и для ДК
    .
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 22:36
    +2
    Ггг, ключевым он был только когда у основных 2-3 ЦЗ травмы были)
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.10.2020 23:28
    +1
    Интересно, сколько даёт Заря, хоть тысяч десять покинет?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 22:55
    0
    Я думаю пока травмы у Динамо никто его продавать не будет.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 22:49
    0
    Ключевой? wtf is it?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности