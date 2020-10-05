Источник: Шевченко срочно вызывает еще двух игроков, идут переговоры

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе рассказал о возможном усилении сборной Украины на товарищеский матч с Францией:

«Кто из украинских футболистов играть с Францией? Ведь игроки Шахтера Тарас Степаненко и Андрей Пятов сдали положительные тесты на коронавирус. После этого «горняки» ушли на 14-дневный карантин, чтобы повторить тесты и узнать, кто инфицирован, а кто нет.

Я разговаривал с Андреем Шевченко, но он спокойно реагирует на эти события. Сегодня был довызван Роман Безус. Насколько я понимаю, если есть возможность, также в лагерь сборной прилетят Евгений Шахов и Артем Кравец. С ними велись переговоры. Если у них есть возможность, а именно справка, подтверждающая отсутствие коронавируса, то эти футболисты могут присоединиться в лагерь национальной команды и сыграть в товарищеском поединке с Францией.

Это будет возможность проявить себя игрокам, которые имеют мало игровой практики в сборной. Ситуация также осложняется отсутствием Буяльского и Супряги, которые тоже должны были прибыть в лагерь национальной команды, но из-за повреждений не смогли это сделать.

Однако, появляется возможность сыграть у Андрея Лунина, у дебютанта Ефима Конопли и других. Хорошо, что это товарищеский поединок».