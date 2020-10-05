Источник: Шевченко срочно вызывает еще двух игроков, идут переговоры

По словам Цыганыка, в лагерь сборной Украины прилетят Шахов и Кравец

  • 05.10.2020 22:32
  • 1838 просмотров
  • 5 комментариев
Источник: Шевченко срочно вызывает еще двух игроков, идут переговоры
© УАФ. Евгений Шахов

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе рассказал о возможном усилении сборной Украины на товарищеский матч с Францией:

«Кто из украинских футболистов играть с Францией? Ведь игроки Шахтера Тарас Степаненко и Андрей Пятов сдали положительные тесты на коронавирус. После этого «горняки» ушли на 14-дневный карантин, чтобы повторить тесты и узнать, кто инфицирован, а кто нет.

Я разговаривал с Андреем Шевченко, но он спокойно реагирует на эти события. Сегодня был довызван Роман Безус. Насколько я понимаю, если есть возможность, также в лагерь сборной прилетят Евгений Шахов и Артем Кравец. С ними велись переговоры. Если у них есть возможность, а именно справка, подтверждающая отсутствие коронавируса, то эти футболисты могут присоединиться в лагерь национальной команды и сыграть в товарищеском поединке с Францией.

Это будет возможность проявить себя игрокам, которые имеют мало игровой практики в сборной. Ситуация также осложняется отсутствием Буяльского и Супряги, которые тоже должны были прибыть в лагерь национальной команды, но из-за повреждений не смогли это сделать.

Однако, появляется возможность сыграть у Андрея Лунина, у дебютанта Ефима Конопли и других. Хорошо, что это товарищеский поединок».

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Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 22:50
    0
    Повезло некоторым, без заявочного взноса сыграют за сборную...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 05.10.2020 22:47
    0
    Кто то может объяснить Шеве что Яремчук может сыграть номинального форварда, а не на позиции вингера?
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 05.10.2020 22:38
    +1
    UKRAINE FAN, 05.10.2020 22:37
    Как будто в Украине в футбол играю только динамо и шахтер . Очень странный Шевченко!
    А за пределами АЕК и Коньяспор
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.10.2020 22:37
    +2
    Как будто в Украине в футбол играю только динамо и шахтер . Очень странный Шевченко!
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 05.10.2020 22:37
    0
    Там еще двух вратарей вызывать надо...Чтоб втроем в воротах стояли...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.10.2020 22:37
    +2
    Как будто в Украине в футбол играю только динамо и шахтер . Очень странный Шевченко!
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 05.10.2020 22:38
    +1
    UKRAINE FAN, 05.10.2020 22:37
    Как будто в Украине в футбол играю только динамо и шахтер . Очень странный Шевченко!
    А за пределами АЕК и Коньяспор
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 22:50
    0
    Повезло некоторым, без заявочного взноса сыграют за сборную...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 05.10.2020 22:47
    0
    Кто то может объяснить Шеве что Яремчук может сыграть номинального форварда, а не на позиции вингера?
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 05.10.2020 22:37
    0
    Там еще двух вратарей вызывать надо...Чтоб втроем в воротах стояли...
    Ссылка
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