Динамо попросило Кличко разрешить вернуть зрителей на стадион

Киевский клуб отправил письмо мэру Киева

  • 05.10.2020 19:12
  • 1050 просмотров
  • 11 комментариев
Динамо попросило Кличко разрешить вернуть зрителей на стадион

«Динамо» обратилось с официальным письмом к мэру Киева Виталию Кличко. В нем киевский клуб просит Кличко-старшего разрешить пускать зрителей на стадион на домашние матчи «Динамо»:

«Уважаемый Виталий Владимирович!

«Динамо» (Киев) выражает вам свое уважение и благодарность за поддержку и развитие футбола на территории города, содействие приумножению многолетней футбольной славы «Динамо» на отечественных и европейских спортивных аренах.

Как известно из официальных источников местной власти, техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 предоставлено разрешение Украинской ассоциации футбола (УАФ) на проведение трех матчей национальной и молодежной сборных страны в городе Киеве с участием ограниченного до 30% количества зрителей.

Однако, на сегодняшний день продолжает действовать решение №56 той же Комиссии от 18.08.2020 о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в г. Киеве до стабилизации эпидемической ситуации.

Учитывая указанный факт, просим Вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации, рассмотреть возможность пересмотра решения Комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК «Олимпийский» во время матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Руководством и соответствующими службами ФК «Динамо» (Киев) в случае принятия положительного решения по данному вопросу будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА, с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей.

Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество».

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 19:49
    0
    Если пустят болел на стадионы, то Шахтер сдрыснет из Киева, как в свое время из Львова. Переедет в Мариуполь и будет жаловаться на тамошний газон.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:42
    +2
    Ukraine_Kiev_Fan, 05.10.2020 19:40
    пустые больницы, особенно в других областях, а статистика очень сильно почему-то растет. хорош бздеть
    это ифанов красножопый с Запорожья, для него раньше корона была не страшна, сам говорил, что ей переболел в апреле еще, а теперь переобулся
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 05.10.2020 19:41
    +3
    Сезонные заболевания начались, давай те ка внедрим операцию "Ковид". Я уже молчу как в Запорожской области в однйо из больниц без тестов ковид определили
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:41
    +3
    con clusion, 05.10.2020 19:34
    Виталя. Вам в училище рассказывают что в мире происходит?
    Чемпионат Англии стартовал 12 сентября.
    Все матчи будут проводиться без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
    А вы рыжие? Или лысые? ))
    пердуняра старая запорожская, а тебе то что? Ты же еще в апреле говорил, что короной переболел, только срал ходил на толчок часто
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 05.10.2020 19:40
    +2
    con clusion, 05.10.2020 19:29
    Совсем из ума выжили? Страны Европы начали опять применять жесточайшие меры карантина! В Украине заболеваемость скоро от 4000 в день достигнет 5000 буквально на этой неделе! Умирает уже не 5-10, а десятки и скоро больницам некуда принимать буде новых пациентов. Медперсонал разбегается. А этим давай массовку.
    пустые больницы, особенно в других областях, а статистика очень сильно почему-то растет. хорош бздеть
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 05.10.2020 19:39
    0
    Подивіться тут на сайті: "14:29 Динамо не спешит реализовывать билеты на матчи Лиги чемпионов - Лига чемпионов"
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 19:34
    -6
    Александр Шевченко, 05.10.2020 19:16
    Если Динамо попросило, значит болелы будут на трибунах. Виталя наш мер, болельщик Динамо думаю разрешит все
    Виталя. Вам в училище рассказывают что в мире происходит?
    Чемпионат Англии стартовал 12 сентября.
    Все матчи будут проводиться без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
    А вы рыжие? Или лысые? ))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 05.10.2020 19:29
    -2
    Совсем из ума выжили? Страны Европы начали опять применять жесточайшие меры карантина! В Украине заболеваемость скоро от 4000 в день достигнет 5000 буквально на этой неделе! Умирает уже не 5-10, а десятки и скоро больницам некуда принимать буде новых пациентов. Медперсонал разбегается. А этим давай массовку.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 19:24
    -4
    Без дипломата с баблом, Кличко пошлёт найух Сурка и его петушиную свору
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 05.10.2020 19:19
    -1
    Ахметка тоже попросит?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:16
    +9
    Если Динамо попросило, значит болелы будут на трибунах. Виталя наш мер, болельщик Динамо думаю разрешит все
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:16
    +9
    Если Динамо попросило, значит болелы будут на трибунах. Виталя наш мер, болельщик Динамо думаю разрешит все
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 05.10.2020 19:41
    +3
    Сезонные заболевания начались, давай те ка внедрим операцию "Ковид". Я уже молчу как в Запорожской области в однйо из больниц без тестов ковид определили
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:41
    +3
    con clusion, 05.10.2020 19:34
    Виталя. Вам в училище рассказывают что в мире происходит?
    Чемпионат Англии стартовал 12 сентября.
    Все матчи будут проводиться без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
    А вы рыжие? Или лысые? ))
    пердуняра старая запорожская, а тебе то что? Ты же еще в апреле говорил, что короной переболел, только срал ходил на толчок часто
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 19:42
    +2
    Ukraine_Kiev_Fan, 05.10.2020 19:40
    пустые больницы, особенно в других областях, а статистика очень сильно почему-то растет. хорош бздеть
    это ифанов красножопый с Запорожья, для него раньше корона была не страшна, сам говорил, что ей переболел в апреле еще, а теперь переобулся
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 05.10.2020 19:40
    +2
    con clusion, 05.10.2020 19:29
    Совсем из ума выжили? Страны Европы начали опять применять жесточайшие меры карантина! В Украине заболеваемость скоро от 4000 в день достигнет 5000 буквально на этой неделе! Умирает уже не 5-10, а десятки и скоро больницам некуда принимать буде новых пациентов. Медперсонал разбегается. А этим давай массовку.
    пустые больницы, особенно в других областях, а статистика очень сильно почему-то растет. хорош бздеть
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 19:49
    0
    Если пустят болел на стадионы, то Шахтер сдрыснет из Киева, как в свое время из Львова. Переедет в Мариуполь и будет жаловаться на тамошний газон.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 05.10.2020 19:39
    0
    Подивіться тут на сайті: "14:29 Динамо не спешит реализовывать билеты на матчи Лиги чемпионов - Лига чемпионов"
    Ссылка
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