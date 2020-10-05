Динамо попросило Кличко разрешить вернуть зрителей на стадион

«Динамо» обратилось с официальным письмом к мэру Киева Виталию Кличко. В нем киевский клуб просит Кличко-старшего разрешить пускать зрителей на стадион на домашние матчи «Динамо»:

«Уважаемый Виталий Владимирович!

«Динамо» (Киев) выражает вам свое уважение и благодарность за поддержку и развитие футбола на территории города, содействие приумножению многолетней футбольной славы «Динамо» на отечественных и европейских спортивных аренах.

Как известно из официальных источников местной власти, техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 предоставлено разрешение Украинской ассоциации футбола (УАФ) на проведение трех матчей национальной и молодежной сборных страны в городе Киеве с участием ограниченного до 30% количества зрителей.

Однако, на сегодняшний день продолжает действовать решение №56 той же Комиссии от 18.08.2020 о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в г. Киеве до стабилизации эпидемической ситуации.

Учитывая указанный факт, просим Вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации, рассмотреть возможность пересмотра решения Комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК «Олимпийский» во время матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Руководством и соответствующими службами ФК «Динамо» (Киев) в случае принятия положительного решения по данному вопросу будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА, с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей.

Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество».