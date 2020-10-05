Три удаления в Днепре, потери грандов, коронавирус в Шахтере

В туре синхронно потеряли очки «Динамо» и «Шахтер»: оба наших гранда сыграли вничью (против «Зари» и «Десны» соответственно). Стало быть, разрыв между командами Луческу и Каштру остался прежним – два очка. А вообще пятый игровой день принес сразу пять ничейных результатов. Да и две победы оказались с минимальным разрывом в счете.

Гол тура

«Браво, браво» - так партнеры поздравляли Кане за гол в ворота «Днепра-1». На столь возвышенные эпитеты малийский легионер команды Максимова действительно заслужил. Ибрахим получил мяч в центре поля, по ходу накрутив троих оппонентов, и сильным ударом в угол ворот заставил капитулировать Сарнавского. Красоте удара «подыграла» и штанга, от которой мяч залетел в сетку. Действительно классный момент, каких в нашем чемпионате не так уж и много.

Удаления тура

Сразу три красных карточки предъявил арбитр в матче «Днепр-1» - «Ворскла». Что интересно – ни одной прямой, во всех случаях вторая желтая. Сначала поле покинул Цуриков. Как показалось, в том эпизоде судья Иванов все-таки ошибся – особой грубости со стороны Андрея не было. А вот в двух других эпизодах повторные «горчичники» были по деду: и в случае со Скляром, и в случае с Кане. Интересно, что Кане после нарушения не стал дожидаться вердикта арбитра и сам покинул поле. Но и вердикт не заставил себя долго ждать.

Спаситель тура

Ибрахим Кане мог стать героем матча в Днепре, но для этого статуса полузащитнику «Ворсклы» не хватило буквально одного мгновения. На четвертой добавленной ко времени второго тайма минуте Кане получил второе предупреждение и покинул поле, а на 90+5 минуте игры днепряне забили спасительный второй гол. Ничью для команды Йовичевича вырвал Булеца. Сергей отличился после хорошего сольного прохода. Правда, назвать его удар не берущимся язык не повернется: по всей видимости, был небольшой рикошет плюс голкипер гостей Ризнык не увидел момент удара.

Дерби тура

Встреча «Руха» и «Львова» получилась эмоциональной, но с точки зрения качества игры – не очень. Вроде бы и моментов соперники создали у чужих ворот достаточно, но вот ее величества игры в тех моментах было маловато. Матч можно поделить на две части: до удаления игрока «Руха» и после оного. На 67-й минуте арбитр Кутаков удалил Парамонова якобы за фол последней надежды, но, как показалось, нарушение в действиях футболиста «Руха» вряд ли было, скорее фол в атаке. Получив численное большинство, «Львов» создал пару реальных моментов для взятия ворот, но ужасная реализация свела все на нет.

Пенальти тура

Игра в Кропивницком между «Ингульцом» и «Минаем» завершилась ничейным исходом 1:1, и оба гола были забиты после ударов с одиннадцатиметровой отметки. Сначала таким нехитрым образом отличились гости (усилиями Нуриева), затем было алаверды в исполнении Ситчинавы. Больше в этой игре с точки зрения созидания вспомнить особо нечего. А вот с точки зрения глупости – можно: полузащитник гостей Пиняшко умудрился получить две желтые карточки за семь минут и скоропостижно покинул поле.

Недержание тура

Наставник «Миная» Василий Кобин уж слишком перенервничал перед матчем с «Ингульцом»: выпил много и кофе, и воды. Последствия не заставили себя долго ждать: тренеру пришлось бегать «по нужде» прямо во время матча.

Грубость тура

Ничто не предвещало ни беды, ни подобного поведения полузащитника «Александрии» Банады. Но на последних секундах первого тайма игры с «Олимпиком» 28-летний «волнорез» зачем-то сразу зарядил с правой по Политыло, а когда тот упал, добил лежачего. Зачем – вопрос остался без ответа. Арбитр матча Козыряцкий наказал грубияна прямой красной карточкой. Вот на такой минорной ноте, да еще и проигрывая 0:3, закончила команда Шарана первый тайм в Киеве. Надежд на вторую половину игры у гостей было немного, тем не менее, они сумели отквитать два мяча. Итог – победа команды Климовского 3:2.

Атака тура

Тур порадовал сразу несколькими красивыми атаками, приведшими к взятию ворот. Но самая эффектная, на наш взгляд, получилась в исполнении футболистов «Десны». В средине первого тайма, когда черниговцы изрядно потрепали защиту «горняков», им удался образцовый выпад. «Распоясавшийся» (в хорошем смысле этого слова) Гуцуляк накрутил на левом фланге атаки сразу троих (!) оппонентов, сместился в штрафную площадь, откуда выдал точную передачу на Тотовицкого. Бывшему игроку «Шахтера» оставалось лишь не попасть мячом в Пятова. С этой задачей Андрей блестяще справился.

Слезы тура

Раз в году и палка стреляет. На 77-й минуте матча «Десна» - «Шахтер» в составе «горняков» вместо Коваленко вышел Дентиньо. Бразильский полузащитник – редкий гость в стартовом составе «Шахтера». Да и не в стартовом тоже. Но именно Дентиньо удалось стать джокером. Спустя две минуты после выхода на поле бразилец сумел забить гол, который принес дончанам ничью. На большее чемпионов не хватило. Сразу после забитого мяча Дентиньо расплакался.

Слова тура

После игры в Чернигове наставник «Шахтера» Луиш Каштру так и не смог ответить, почему его команда не выиграла: «Мы совершили ошибки, которые ненормальны, атипичны для нас. Мы буквально дарим сопернику возможности забивать такие голы. Это не наше, это – не мы. Мы отрабатывали эти нюансы все это время, и я думал, что сегодня мы будем в этом лучше. Несмотря на то, что ребята великолепно работали каждый день на тренировках, мы не смогли прибавить сегодня в нашей обороне».

Вирус тура

Неожиданная и малоприятная информация пришла практически сразу после финального свистка в Чернигове. По сообщению официального сайта «Шахтера», два игрока первой команды – Андрей Пятов и Тарас Степаненко – сдали положительные тесты на коронавирус. Также COVID-19 подтвержден у двух сотрудников клуба. Пятого октября игроки первой команды прошли повторный тест на коронавирус. А тем временем «Шахтер» в полном составе ушел на самоизоляцию.

Финт тура

Игра против «Зари» для «Динамо» сложилась непросто. Точнее, тяжело сложилась. Команда Скрипника сыграла просто, надежно, но агрессивно. Именно луганчане первыми открыли счет: Кочергину удался классный удар, но все же этот мяч должен был тащить Бущан. В этот раз свою команду динамовский кипер не спас. А спас ее Вербич. После передачи Де Пены словенский полузащитник, сыгравший в этом матче на позиции нападающего, филигранно обыграл Абу Ханну – красиво, в одно касание, после чего пробил и голкипера Шевченко. Правда, со второй попытки.

Вратарь тура

Одна из главных причин, из-за чего «Динамо» не выиграло в «Зари», это надежная игра голкипера луганчан Шевченко. На счету капитана «Зари» - сразу несколько серьезных сейвов. Удары от Караваева, Шапаренко и особенно от Де Пены – Никита тащил все. Даже в случае с забитым мячом Вербича голкипер «Зари» сделал все, что мог: он не дал себя переиграть в моменте с первым ударом, и лишь на добивании пропустил гол.

Именинник тура

В день матча против «Зари» полузащитнику «Динамо» Шапаренко исполнилось 22 года. Николай очень хотел сделать себе подарок в виде забитого мяча. И имел для этого две возможности. Но в обеих случаях голкипер «Зари» Шевченко не был настроен преподносить младшему товарищу приятные сюрпризы.

Судья тура

Матч «Колос» - «Мариуполь» плавно котился к ничейному результату. Хозяева были намного ближе к взятию ворот Гальчука, но вратаря приазовцев трижды выручал каркас ворот. Тем не менее, подопечные Костышина смогли победить. Но сделали это благодаря судейской ошибке. На пятой добавленной ко времени второго тайма минуте арбитр Копиевский назначил пенальти в ворота «Мариуполя» за фол Сагуткина на Ильине. Фол действительно был, но не в штрафной площади, а в метре до нее. Однако судья решил иначе. Удар Ориховского с «точки» был точен.

Сборная тура

Шевченко – Мостовой, Вернидуб, Петров, Корниенко – Кочергин, Кане, Булеца, Тотовицкий, Гуцуляк – Вербич.