Рассчитывает ли Луческу на Беседина? Основным форвардом пока будет Супряга

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о перспективах Артема Беседина в «Динамо», который отбывает годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил:

«Рассчитывает ли Луческу на Беседина? Конечно, рассчитывает! Это форвард того типа, которого любит Луческу. Вспомните форвардов «Шахтера», которых Мирча очень любил и ставил в состав: габаритный Брандао без техники, потом был Луис Адриано, который хорошо цеплялся за мяч, работал локтями.

Я думаю, Супрягу не продали сейчас из-за того, что ждут возвращения Беседина. Артем вскоре начнет тренировки с командой, а играть сможет с весны. Сейчас основным форвардом будет Супряга, которому будут помогать Русин и Вербич.

Наличие Беседина как раз и не предполагает того, чтобы «Динамо» сейчас покупало какого-то форварда».