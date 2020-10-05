Рассчитывает ли Луческу на Беседина? Основным форвардом пока будет Супряга

Игорь Цыганык рассказал о перспективах дисквалифицированного игрока

  • 05.10.2020 23:40
  • 815 просмотров
  • 3 комментария
Рассчитывает ли Луческу на Беседина? Основным форвардом пока будет Супряга
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о перспективах Артема Беседина в «Динамо», который отбывает годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил:

«Рассчитывает ли Луческу на Беседина? Конечно, рассчитывает! Это форвард того типа, которого любит Луческу. Вспомните форвардов «Шахтера», которых Мирча очень любил и ставил в состав: габаритный Брандао без техники, потом был Луис Адриано, который хорошо цеплялся за мяч, работал локтями.

Я думаю, Супрягу не продали сейчас из-за того, что ждут возвращения Беседина. Артем вскоре начнет тренировки с командой, а играть сможет с весны. Сейчас основным форвардом будет Супряга, которому будут помогать Русин и Вербич.

Наличие Беседина как раз и не предполагает того, чтобы «Динамо» сейчас покупало какого-то форварда».

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 00:07
    0
    Олег Тимофеюк, 05.10.2020 23:56
    Что то бревно, что то бревно.
    Погоджуюся, що усі форварди, які були у Шахтарі за Лучесиу ще тими полінами були, як впринципі і Бєсєдін...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 23:56
    -3
    Что то бревно, что то бревно.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 05.10.2020 23:55
    +2
    Ні я таки поспішив, сказавши, що Циганик нарешті почав адекватні коменти давати....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 05.10.2020 23:55
    +2
    Ні я таки поспішив, сказавши, що Циганик нарешті почав адекватні коменти давати....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 00:07
    0
    Олег Тимофеюк, 05.10.2020 23:56
    Что то бревно, что то бревно.
    Погоджуюся, що усі форварди, які були у Шахтарі за Лучесиу ще тими полінами були, як впринципі і Бєсєдін...
    Ссылка
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