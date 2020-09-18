Колос дебютировал в еврокубках с победы в Греции, пал главный рекорд Бубки

Главные новости за 17 сентября на Sport.ua

  • 18.09.2020 03:00
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Колос дебютировал в еврокубках с победы в Греции, пал главный рекорд Бубки
© ФК Колос

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 сентября.

1. Сенсационный дебютант. Колос обыграл Арис в Салониках. Команда Руслана Костышина вышла в следующий раунд Лиги Европы.

2. ВИДЕО. Покорили Рим! Левченко обошла Магучих на этапе Бриллиантовой лиги. В беге на 400 м с барьерами на пьедестале – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

3. ВИДЕО. Мировой рекорд! Дюплантис побил достижение Бубки в прыжках с шестом. Швед в феврале дважды обновил рекорд по прыжкам с шестом в помещении.

4. Новое испытание для Костышина. Через неделю Колос отправится в Хорватию. Соперником в 3-м отборочном раунде Лиги Европы станет хорватская «Риека».

5. Стал известен соперник Десны в квалификации Лиги Европы. Команда Александра Рябоконя стартует с третьего раунда квалификации.

6. Мотор дал бой Барсе, но проиграл. Запорожская команда начала Лигу чемпионов с домашнего поражения.

7. Стало известно условие, при котором Луческу согласен отпустить Супрягу. Румынский наставник хочет гарантированную замену в линию нападения.

8. Шахтер снова отправил Сикана в Мариуполь. Игрок появился в заявке клуба.

9. Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в топ-25 после матчей Лиги наций. Победы над Швейцарией хватило, чтобы нивелировать поражение испанцам.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал испанского хавбека и замбийского защитника. Новичок УПЛ усилился двумя легионерами.

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Источник — Sport.ua

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