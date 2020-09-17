Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в топ-25 после матчей Лиги наций

Победы над Швейцарией хватило, чтобы нивелировать поражение испанцам

  • 17.09.2020 11:57
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Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в топ-25 после матчей Лиги наций
© УАФ

ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором сборная Украины продолжает занимать 24-е место.
 
Напомним, в сентябре Украина обыграла команду Швейцарии (2:1) и уступила Испании (0:4) в рамках Лиги наций.
 
Все соперники по Лиге наций находятся выше нас: Испания – седьмая (+1), Германия – четырнадцатая (+1), Швейцария – пятнадцатая (-3),  

Оппоненты сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды – тринадцатое (+1), Австрия – двадцать седьмое (-1).

Полный рейтинг ФИФА здесь.
 
Топ-10 рейтинга ФИФА
 
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Источник — ФИФА

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