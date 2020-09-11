Супряга отдаляется от Болоньи, Ястремская рассталась с тренером

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 сентября.

1. Психологія рулить. Зміни гри Ястремської та Костюк у світлі US Open-2020. Порівнюємо теніс наших молодих талантів.

2. Переговоры Болоньи и Динамо по Супряге зашли в тупик. Существует вероятность, что итальянский клуб переключится на другую кандидатуру.

3. Стали известны пары второго раунда Кубка Украины. Базовая дата матчей – 16 сентября.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Смена курса. Львов отдал в аренду двух ключевых бразильцев. Бразильские футболисты Алваро и Ренан покинули расположение ПФК «Львов».

5. Все к этому шло. Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером. Вторая ракетка Украины рассталась с Сашей Баином.

6. Программа Профутбол вернется в эфир. Шоу планируют запустить на Youtube. Пока нет информации, будет ли в передаче работать Игорь Цыганык.

7. Стадион, так стадион. Как выглядит худшая арена Украины: даже туалетов нет. В Виннице задумались над реконструкцией городского стадиона для «Нивы».

8. Это вам не в финалах играть. Ланс нанес сенсационное поражение ПСЖ. Во Франции 10 сентября состоялся перенесенный матч 2-го тура Лиги 1.

9. Эвертон идет в большую игру! Пресс-конференция Анчелотти и Хамеса Родригеса. Клуб из Ливерпуля стремится стать грандом на Британских островах.

10. Зачем и почему? Трансляция матча Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты. 11 сентября домашний поединок киевлян с «Десной» можно смотреть на «2+2».