Супряга отдаляется от Болоньи, Ястремская рассталась с тренером

Главные новости за 10 сентября на Sport.ua

  • 11.09.2020 03:00
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Супряга отдаляется от Болоньи, Ястремская рассталась с тренером
© Instagram. Владислав Супряга

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 сентября.

1. Психологія рулить. Зміни гри Ястремської та Костюк у світлі US Open-2020. Порівнюємо теніс наших молодих талантів.

2. Переговоры Болоньи и Динамо по Супряге зашли в тупик. Существует вероятность, что итальянский клуб переключится на другую кандидатуру.

3. Стали известны пары второго раунда Кубка Украины. Базовая дата матчей – 16 сентября.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Смена курса. Львов отдал в аренду двух ключевых бразильцев. Бразильские футболисты Алваро и Ренан покинули расположение ПФК «Львов».

5. Все к этому шло. Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером. Вторая ракетка Украины рассталась с Сашей Баином.

6. Программа Профутбол вернется в эфир. Шоу планируют запустить на Youtube. Пока нет информации, будет ли в передаче работать Игорь Цыганык.

7. Стадион, так стадион. Как выглядит худшая арена Украины: даже туалетов нет. В Виннице задумались над реконструкцией городского стадиона для «Нивы».

8. Это вам не в финалах играть. Ланс нанес сенсационное поражение ПСЖ. Во Франции 10 сентября состоялся перенесенный матч 2-го тура Лиги 1.

9. Эвертон идет в большую игру! Пресс-конференция Анчелотти и Хамеса Родригеса. Клуб из Ливерпуля стремится стать грандом на Британских островах.

10. Зачем и почему? Трансляция матча Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты. 11 сентября домашний поединок киевлян с «Десной» можно смотреть на «2+2».

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Источник — XSport

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