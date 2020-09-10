2-й тур
Ланс
1:0
ПСЖ
10.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Это вам не в финалах играть. Ланс нанес сенсационное поражение ПСЖ

Во Франции 10 сентября состоялся перенесенный матч 2-го тура Лиги 1

  • 10.09.2020 23:59
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Это вам не в финалах играть. Ланс нанес сенсационное поражение ПСЖ
© Ligue 1

10 сентября неожиданно завершился перенесенный матч 2-го тура чемпионата Франции.

«Ланс»нанес сенсационное поражение «ПСЖ». Единственный гол забил Игнатиус Ганаго во втором тайме.

Правда, у парижан из-за карантина, связанного с коронавирусом, не выступали ключевые игроки: Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди, Маркиньо, Навас и Паредес.

«ПСЖ» за июль и август сыграл три финала: выиграл Кубок Франции и кубок лиги, но уступил немецкой «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

Лига 1. 2-й тур

«Ланс» – «ПСЖ» – 1:0

Гол: Игнатиус Ганаго, 57.

«Ланс»: Лека, Силла (Бура, 84), Мишлен, Гради, Баде, Медина, Какюта (Каюзак, 71), Перез, Дукуре (Маурисио, 83), Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65).

«ПСЖ»: Булка, Кюрзава, Бернат (Баккер, 84), Кимпембе (Диалло, 74), Керер, Эррера, Гей, Сарабия, Верратти, Руис-Атиль (Дагба, 68), Муинга (Хесе, 74).

Предупреждения: Сарабия, 38. Дукуре, 44. Сотока, 70. Бернат, 78.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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