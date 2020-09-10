В четверг, 10 сентября, состоится матч 2 тура чемпионата Франции, в котором «Ланс» примет ПСЖ.
Поединок пройдет на стадионе «Боллар-Делелис». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Ланс» – ПСЖ покажет телеканал «Футбол 3».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.