Стадион, так стадион. Как выглядит худшая арена Украины: даже туалетов нет

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов опубликовал пост в соцсети Facebook под названием «Стадион, так стадион» об ужасном состоянии Центрального городского стадиона в Виннице и необходимости его реконструкции:

«Честно признаюсь, я попросил сделать это фото – на трибуне стадиона «европейского города». Здесь тренируется футбольная команда «Нива» Винница. Хотел бы, чтобы все услышали то, что сегодня мне рассказал спортивный директор клуба Михаил Куница:

«Верите, над нами смеются. Стыдно. Приезжают на матчи команды, а у нас даже туалетов на стадионе нету, пользуемся биотуалетами. Уже была власть Украины «винницкая», но стадион в Виннице – худший в Украине. Это нонсенс! Довести до такого состояния. Жалеем это поле, тренируемся на «Химике». По нормам каждые 5–6 лет надо менять газон. Стадион «Локомотив» – с 68-го года, ни разу газон не меняли. Спасибо хоть за это. Когда проходим ежегодную аттестацию, чтобы команду взяли играть дальше, просим, чтобы стадион допустили к соревнованиям. Команда должна жить! Мы можем, мы хотим играть. Помогите нам. «Нива» – клуб с историей с 1958 года. Если бы из областного бюджета не выделили один миллион, то должны были бы распустить команду».

Стадион в аварийном состоянии. Освещения нету. Под трибунами рассыпается бетон. Ржавчина разъедает турникеты. Но есть футболисты. И они играют. А Винница болеет. В субботу «Нива» Винница будет играть с «Оболонью-2». В 16:00. Но без зрителей – пандемия.

Я мечтаю, чтобы здесь снова футболисты играли, не жалея поля. А болельщики кричали, не жалея горла. За спортсменов надо болеть. Тогда будут побеждать. Потому что стадион – это стадион»

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