Стадион, так стадион. Как выглядит худшая арена Украины: даже туалетов нет

В Виннице задумались над реконструкцией городского стадиона для «Нивы»

  • 10.09.2020 20:23
  • 4922 просмотра
  • 12 комментариев
Стадион, так стадион. Как выглядит худшая арена Украины: даже туалетов нет
© Facebook. Стадион в Виннице

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов опубликовал пост в соцсети Facebook под названием «Стадион, так стадион» об ужасном состоянии Центрального городского стадиона в Виннице и необходимости его реконструкции:

«Честно признаюсь, я попросил сделать это фото – на трибуне стадиона «европейского города». Здесь тренируется футбольная команда «Нива» Винница. Хотел бы, чтобы все услышали то, что сегодня мне рассказал спортивный директор клуба Михаил Куница:

«Верите, над нами смеются. Стыдно. Приезжают на матчи команды, а у нас даже туалетов на стадионе нету, пользуемся биотуалетами. Уже была власть Украины «винницкая», но стадион в Виннице – худший в Украине. Это нонсенс! Довести до такого состояния.

Жалеем это поле, тренируемся на «Химике». По нормам каждые 5–6 лет надо менять газон. Стадион «Локомотив» – с 68-го года, ни разу газон не меняли. Спасибо хоть за это. Когда проходим ежегодную аттестацию, чтобы команду взяли играть дальше, просим, чтобы стадион допустили к соревнованиям.

Команда должна жить! Мы можем, мы хотим играть. Помогите нам. «Нива» – клуб с историей с 1958 года. Если бы из областного бюджета не выделили один миллион, то должны были бы распустить команду».

Стадион в аварийном состоянии. Освещения нету. Под трибунами рассыпается бетон. Ржавчина разъедает турникеты. Но есть футболисты. И они играют. А Винница болеет. В субботу «Нива» Винница будет играть с «Оболонью-2». В 16:00. Но без зрителей – пандемия.

Я мечтаю, чтобы здесь снова футболисты играли, не жалея поля. А болельщики кричали, не жалея горла. За спортсменов надо болеть. Тогда будут побеждать. Потому что стадион – это стадион»

См. также: фотографии стадиона в Виннице

 
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Источник — Facebook

(7 голосов)

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Комментарии
    ya_3
      ya_3, 10.09.2020 21:18
    0
    Анатолій Чорнобук, 10.09.2020 21:02
    Навіть ти зрозумів що обіцянки не будуть виконувати...
    А хіба Порошенко щось обіцяв відносно стадіону чи "Ниви"? Це тільки "нелох" роздає вказівки, на які місцеві князьки кладуть великий ..У...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 10.09.2020 21:02
    -2
    ya_3, 10.09.2020 20:58
    Аха, а Зебилятко виконає... Вам що, Порошенко в штани насцяв, що ще й досі на ньго всі свої дурощі вішаєте?
    Навіть ти зрозумів що обіцянки не будуть виконувати...
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 10.09.2020 21:00
    -3
    Порошенко та Гройсман, дякуємо вам 👍
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 10.09.2020 20:58
    +1
    Анатолій Чорнобук, 10.09.2020 20:45
    Вальцман пообіцяв...
    Аха, а Зебилятко виконає... Вам що, Порошенко в штани насцяв, що ще й досі на ньго всі свої дурощі вішаєте?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.09.2020 20:57
    +3
    Вполне отличный стадион для Виницы,я ожидал намного худший вариант,играть можно
    Ссылка
    acfred
      acfred, 10.09.2020 20:50
    +6
    Дешевле новый стадион построить .. чем этот латать, наверно так
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 10.09.2020 20:45
    -2
    Вальцман пообіцяв...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 20:44
    +3
    Не знаю, а по-моему интересно, не мешало бы предложить кинематографистам США, вполне могли бы кино снять постапокалиптическое
    Ссылка
    Максим Коваленко
    online
      Максим Коваленко, 10.09.2020 20:44
    0
    Зараз пандемія, і не зрозуміло коли вона закінчиться (формально). Що я хотів цим сказати? Допустили? Грайте. Головне перемога.
    Стан цього стадіону, відображає рівень нашої країни.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 20:38
    +3
    Можно фильмы про Пеле снимать на этих декорациях)))
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 10.09.2020 20:34
    +5
    Ого, лавочки-то со спинками, вот круто!
    А если серьезно - выборы, выборы, кандидаты кучкуются у сельсоветов
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 20:31
    +9
    Вінницькі вже були при владі... Сьогодні модно спасати Кривий Ріг! в мене лише питання, чому "Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов" проснувся лише зараз, перед місцевими виборами ? До цього стадіон був мабуть топ-рівня?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 20:31
    +9
    Вінницькі вже були при владі... Сьогодні модно спасати Кривий Ріг! в мене лише питання, чому "Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов" проснувся лише зараз, перед місцевими виборами ? До цього стадіон був мабуть топ-рівня?
    Ссылка
    acfred
      acfred, 10.09.2020 20:50
    +6
    Дешевле новый стадион построить .. чем этот латать, наверно так
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 10.09.2020 20:34
    +5
    Ого, лавочки-то со спинками, вот круто!
    А если серьезно - выборы, выборы, кандидаты кучкуются у сельсоветов
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.09.2020 20:57
    +3
    Вполне отличный стадион для Виницы,я ожидал намного худший вариант,играть можно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 20:44
    +3
    Не знаю, а по-моему интересно, не мешало бы предложить кинематографистам США, вполне могли бы кино снять постапокалиптическое
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 20:38
    +3
    Можно фильмы про Пеле снимать на этих декорациях)))
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 10.09.2020 20:58
    +1
    Анатолій Чорнобук, 10.09.2020 20:45
    Вальцман пообіцяв...
    Аха, а Зебилятко виконає... Вам що, Порошенко в штани насцяв, що ще й досі на ньго всі свої дурощі вішаєте?
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 10.09.2020 21:18
    0
    Анатолій Чорнобук, 10.09.2020 21:02
    Навіть ти зрозумів що обіцянки не будуть виконувати...
    А хіба Порошенко щось обіцяв відносно стадіону чи "Ниви"? Це тільки "нелох" роздає вказівки, на які місцеві князьки кладуть великий ..У...
    Ссылка
    Максим Коваленко
    online
      Максим Коваленко, 10.09.2020 20:44
    0
    Зараз пандемія, і не зрозуміло коли вона закінчиться (формально). Що я хотів цим сказати? Допустили? Грайте. Головне перемога.
    Стан цього стадіону, відображає рівень нашої країни.
    Ссылка
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