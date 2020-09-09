Будет современный стадион! Клуб с традициями начнет реконструкцию арены

Президент винницкой «Нивы» Вадим Кудияров рассказал, что стадион команды, наконец, будет реконструирован:

«Сегодня тренировку винницкой «Нивы» посетил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. Говорили о перспективах винницких футболистов и о реконструкции Центрального городского стадиона.

Городу Виннице очень необходимо иметь современный стадион. Без этого невозможно дальнейшее развитие профессионального футбола и повышение команды в классе. Со своей стороны Сергей Сергеевич пообещал всестороннюю поддержку клуба! Надеемся, что вопрос ЦГС будет решен».