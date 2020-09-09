Будет современный стадион! Клуб с традициями начнет реконструкцию арены

Президент винницкой «Нивы» Вадим Кудияров рассказал о больших планах

  • 09.09.2020 23:21
  • 1059 просмотров
  • 5 комментариев
Будет современный стадион! Клуб с традициями начнет реконструкцию арены
© ФК Нива Винница

Президент винницкой «Нивы» Вадим Кудияров рассказал, что стадион команды, наконец, будет реконструирован:

«Сегодня тренировку винницкой «Нивы» посетил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. Говорили о перспективах винницких футболистов и о реконструкции Центрального городского стадиона.

Городу Виннице очень необходимо иметь современный стадион. Без этого невозможно дальнейшее развитие профессионального футбола и повышение команды в классе. Со своей стороны Сергей Сергеевич пообещал всестороннюю поддержку клуба! Надеемся, что вопрос ЦГС будет решен».

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Источник — ФК Нива Вц

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.09.2020 23:53
    +1
    Странно, шо в Виннице, такой ветхий стадио и клуб в опе. А ведь город, то один из самых развитых и благополучных в Украине по многим параметрам, но это завдяки Петьке с Гройсманом, конечно. Винница в топе всегда для жизни город в Украине была
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 09.09.2020 23:52
    0
    А це КВНщик перед виборами вирішив попіаритись.побачите,нічого з цього не буде..
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.09.2020 23:51
    0
    Странно, шо в Виннице до сих пор такой
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 09.09.2020 23:50
    -2
    romanchik.8409, 09.09.2020 23:31
    Пора уже Шоколадному клуб поднять....Но куда там..Петро жлобный в убыток не работает
    Ага,Порох ще коли повністю реконструював стадіон у центральному парку.Але то таке...
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 23:31
    +1
    Пора уже Шоколадному клуб поднять....Но куда там..Петро жлобный в убыток не работает
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.09.2020 23:53
    +1
    Странно, шо в Виннице, такой ветхий стадио и клуб в опе. А ведь город, то один из самых развитых и благополучных в Украине по многим параметрам, но это завдяки Петьке с Гройсманом, конечно. Винница в топе всегда для жизни город в Украине была
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 23:31
    +1
    Пора уже Шоколадному клуб поднять....Но куда там..Петро жлобный в убыток не работает
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 09.09.2020 23:52
    0
    А це КВНщик перед виборами вирішив попіаритись.побачите,нічого з цього не буде..
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.09.2020 23:51
    0
    Странно, шо в Виннице до сих пор такой
    Ссылка
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