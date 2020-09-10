Психологія рулить. Зміни гри Ястремської та Костюк у світлі US Open-2020

Нинішнє покоління 17-20-річних українських тенісисток є, мабуть, найцікавішим за всю історію нашого жіночого тенісу. Дарина Лопатецька, Дарина Снігур, Катарина Завацька, Марта Костюк, Даяна Ястремська. Серйозний перелік. Зараз пропоную поговорити про двох останніх тенісисток із цього списку, адже багато хто вважає їх найбільш талановитими зі вказаного покоління. Між ними два роки різниці у віці та сотня позицій у рейтингу WTA. А які в них перспективи у найближчому майбутньому?

Даяна Ястремська: на машині часу на два роки назад

Даяні Ястремській зараз 20 років. Серйозно на юніорському рівні вона заявила про себе у 2016-му. Спочатку дісталася до фіналу парного розряду з тоді ще українкою Анастасією Зарицькою на Australian Open, а влітку того ж року стала фіналісткою Вімблдону в одиночці. Першим успіхом у дорослому тенісі для 16-річної Даяни став чвертьфінал ґрунтового турніру серії International у Стамбулі в 2017-му. Матч проти Яни Чепелової за вихід у півфінал уболівальники, гадаю, пам’ятають досі. Не вистачило якоїсь дещиці, Ястремська поступилася, ведучи в рахунку 6:2, 5:2. Стамбульські корти тоді були фактично домашніми для Даяни, бо саме там вона в той час тренувалася.

Взагалі, тенісний прогрес юної українки йшов поступово, як то й повинно бути. Донькою грамотно опікувався батько, Олександр Ястремський, до того ж, у сім’ї для цього було достатньо грошей. У 2018-му Даяна починає тренуватися у академії славнозвісної Жустін Енен, а її персональним тренером стає Олів’є Женом. Саме йому вдалося вирішити складне завдання по переходу перспективної дівчини у дорослий теніс. Переважна більшість юніорів грають у гостроатакуючому стилі. Даяна виділялася навіть на їхньому фоні, намагаючись зазвичай діяти в ультраатакуючій манері. Її гра нагадувала лотерею «влучила - не влучила». Женому трохи вдалося стримати гарячий норов Ястремської, навчити її хоч деколи тримати м’яч у корті перед підготовкою атаки. Подобалося, як він у тренерських тайм-аутах під час матчів спокійно роз’яснював підопічній, як саме їй потрібно діяти для досягнення успіху.

Більш стабільна гра вже за півроку принесла свої плоди. Спочатку на рівні ITF, що дозволило Даяні у 18 років увійти до топ-100, а у жовтні 2018-го Ястремська виграла свій перший турнір рівня WTA International у Гонконзі, не програвши жодного сету та у фіналі розгромивши 24-ту ракетку світу Ван Цян. Далі, з проміжком у 3,5 місяці кожен, були виграні ще два інтернешнели: у Хуахіні та Страсбурзі. Останній проводився на ґрунтових кортах, і перемога там показала, що Даяна готова досягати результатів навіть на повільному покритті.

На профільному Вімблдоні влітку 2019-го Ястремська дійшла до 4-го кола, встановивши власний рекорд на турнірах Великого Шолома. Після US Open-2019, де Даяна дійшла до третього раунду, щоправда, розгромно програвши Еліні Світоліній, молода українка увійшла до топ-30 тенісисток світу. Очевидно на сімейній раді було прийняте рішення про необхідність найняти топового тренера, щоб він привів Ястремську до вершин жіночого тенісу. Кількамісячна інтригуюча сага кінця минулого року завершилась тим, що тренером Даяни став колишній спаринг-партнер Серени Вільямс та тренер Наомі Осаки Саша Баїн. Сербському німцю вдалося схожу за стилем на Даяну японку навчити грати у виважений теніс, вмикати голову, а не просто покладатися на власну потужність.

У своїх інтерв’ю Баїн казав, що подібну роботу планує зробити і з Ястремською. На початку нинішнього сезону прогрес ніби почав проглядатися. Даяна стала краще тримати м’яч у корті, діяти більш виважено. Це принесло вихід у фінал Прем’єру в Аделаїді. Але на самому Australian Open сталася поразка у другому колі у своєму фірмовому стилі від Каролін Возняцьки, яка проводила останній турнір перед виходом на пенсію через серйозну хворобу. Далі був невдалий виступ у Досі. У Дубаї Даяні вдалося перемогти Софію Кенін, після цього була легка поразка Мугурусі у третьому колі.

А потім світ накрила пандемія. Можливості тренуватися під керівництвом Баїна, та і взагалі нормально тренуватися, не було. Доводилося підтримувати фізичну форму на одеському пляжі. Разом з цим Даяна займалася допомогою нужденним та стала співачкою, записавши перші свої пісні.

Коли ж змагання поновилися, прийшли проблеми. Хоч на початку серпня вдалося дійти до 3-го кола і у Палермо на ґрунті, і у Цинциннаті/Нью-Йорку на харді. Але баланс у грі тримати не виходило, усі матчі були важкими, повернулися юнацькі негаразди. До того ж, після вщент програного на Premier 5 матчі колишній підопічній Баїна Осаці у соцмережах стався конфлікт Ястремської та тренера. Даяні не сподобалося вітання Баїним японки з хорошою грою. На US Open же німець неодмінно спостерігав з трибун за першими матчами Осаки.

Ястремська ж грала відверто погано, спочатку вимучивши перемогу на тайбрейку вирішального сету над Астрою Шармою з другої сотні рейтингу, а потім у стилі Електроніка програвши Медісон Бренгл. Чесно кажучи, я такого навіть від Даяни не бачив ніколи. Кожен удар наносився з усієї сили, не підіймаючи голови, даючи можливість суперниці вгадувати напрям атаки ще у момент замаху Ястремської та легко встигати майже за кожним м’ячем. Поразку 2:6, 3:6 суперниці, маючи космічну перевагу в потужності, важко коментувати, залишаючись у рамках цензури. Даяна ніби повернулася на машині часу на два роки назад у своїй грі. Атаки з будь-якої позиції, вкладання в кожен удар, відповідно, неймовірна кількість помилок. Другою проблемою стали пошкодження Даяни. Вона, доречі, витікає з першої. Постійна гра на ліміті потужності перевантажує організм, і він починає не витримувати.

Не будемо робити поспішних висновків, адже гра тільки місяць як поновилася після майже піврічної перерви. Все ж деяке занепокоєння варто висловити. Зараз виплив на поверхню момент, на який за радістю від приходу топового тренера не звернули увагу в кінці минулого року. Справа у тому, що Ястремська та Баїн десь схожі характерами. Вони обидва зазвичай є впертими та впевненими у власній правоті. Поки співпраця йшла нормально, цього не було помітно. Як піде справа, коли дійде до непорозумінь? Наприклад, щодо Осаки? А коли при цьому ще відверто не виходить гра? Вже коли цей матеріал було написано, з'явилась інформація, що Ястремська припинила співпрацю з Баїном. До цього йшло, чесно кажучи. Саша класний тренер, але, як виявилося, Даяні він не підходить.

Ястремській зараз варто сісти та спокійно обдумати своє майбутнє. Залучити до цього процесу свою родину. Якщо вона хоче великих тенісних звершень, треба відкласти на післятенісне майбутнє кар’єру співачки. Бо Ежені Бушар, яка вирішила спіймати усіх зайців одразу, продовжує грати. Але тільки у третій сотні. Також щось слід робити зі своїм характером, якому постійно кортить вирватись із обмежень стратегії на гру. Психологія у жіночому тенісі вирішує якщо не все, то майже все. Вважаю, що саме класний спеціаліст цього фаху має допомогти Даяні зробити ще один якісний стрибок у кар’єрі та увійти до топ-20. Тепер постало і питання щодо нового наставника.

Марта Костюк: на US Open її було не впізнати

Якщо мова зайшла про психологію, саме час перейти до Марти Костюк. Киянка досягла серйозних успіхів у дитячому тенісі, вигравши у 13 років престижний турнір Orange Bowl, а потім неофіційний чемпіонат світу для дівчат до 14 років Les Petits As. На початку 2017-го, у чотирнадцятирічному віці, Марта стає переможницею юніорського Australian Open, здолавши у фіналі фаворитку змагання, 17-річну швейцарку Масарову. До кінця сезону Костюк встигла виграти парний юніорський титул на US Open, а потім перемогла на юніорському Мастерсі, аналогу Підсумкових турнірів для дорослих. Після цього несподівано для багатьох Марта у 15-річному віці повністю перейшла у дорослий теніс.

І початок наступного сезону видався приголомшливим. За традицією, переможцям юніорського Australian Open наступного року видають WC до кваліфікації дорослого турніру. Марті вдалося пробитися до основної сітки, вигравши три трисетові матчі. Перший матч у основі Шоломів одразу зробив її відомою у тенісному світі. 6:2, 6:2 була обіграна 25-та сіяна, досвідчена китаянка Шуай Пен. Всі відзначали легкість та красу атакуючої гри юної українки. Далі менш яскраво була обіграна австралійка Роговска, а у третьому колі справжній майстер-клас Марті провела Еліна Світоліна.

За наступні півтора місяці Костюк встигла виграти 60-тисячник ITF у Берні, дістатися до фіналу аналогічного змагання у Чжухаї та півфіналу Шеньчженя. Незважаючи на свої 15 років, вона виглядала вже добре фізично розвиненою, і за потужністю не поступалася значно старшим дівчатам. Рівень таланту Марти виглядав дуже високим: вона майже все вміла на корті, включаючи таке нечасте нині явище, як гра біля сітки. Відзначалася вона і характером, витягуючи чимало вже нібито програних ігор. Головна проблема була у психологічній нестабільності. Вимкнутися Марта могла після будь-якої невдачі в розіграші, після чого дивитися за її діями на корті ставало тяжко. Але ми розуміли: що поробиш, вік такий. І чекали нових звершень.

Не дочекалися. Далі, як визнає сама Марта, її накрило зірковою хворобою. Слід було пограти на 60-100-тисячниках ITF, набратися досвіду, не стрибати через декілька тенісних сходинок на своєму шляху нагору. Тобто, взяти приклад з Даяни Ястремської. Замість цього Костюк занурилася у вир великих турнірів, на які її менеджер Іван Любічіч діставав вайлд-карди для підопічної. У Штутгарті, щоправда, вдалося пройти одне коло та дати бій у другому піковій тоді Каролін Гарсії. І все. Пішли невдачі. У Мадриді, кваліфікації Ролан Гаррос, на Мальорці та квалі Вімблдона. До постійних виступів на дорослих змагання Марта виявилася не готовою.

Трав’яний сезон вона почала з новим тренером, Дмитром Брічеком, з яким нещодавно припинила співпрацю Леся Цуренко. На топових наставників родина Костюк грошей не мала, тому був вибраний такий, компромісний варіант. На адресу Брічека від українських уболівальників за два роки висказано багато негативу, і в деякій мірі така реакція є виправданою. Переучувати яскравий атакуючий талант на тенісистку захисного плану було стратегічно поганою ідеєю. Але саме цей тренер навчив Марту ґрунтовому тенісу, тобто ударам з обертаннями (до цього зазвичай вона атакувала плоско) та грі у захисті на задній лінії.

Тим не менше, очевидно, що успіху в дорослому тенісі Костюк може досягнути тільки у домінуючому стилі. Захисна гра, яку намагався прищепити Брічек, стала однією з причин зникнення успіхів. Сюди ж долучилися і згадана «спіймана зірочка», і перші серйозні відносини з російським тенісистом Захаровим. Кохатися чорнобривим все ж варто не з москалями, цю істину класика Марта перевірила на собі. Але час для того, щоб вирішити, чим є для неї теніс, в українки був. Років до 18-ти. Цього віку Костюк досягла під час пандемії. І до рестарту сезону, якщо вірити соцмережам, підійшла із оновленою командою, в якій, нарешті, знайшлося місце психологу. Вкрай важливий момент.

Однак початок серпня не був сильно оптимістичним. У Палермо Марта програла у півфіналі кваліфікації, в Празі кваліфікацію вдалося подолати, але в першому колі основної сітки сталася поразка Камілі Джорджі у важких трьох сетах. Після виступів на ґрунті Костюк завдяки відмовам великої кількості гравчинь потрапила до основи US Open. І здивувала багатьох.

Перші два раунди Марту було не впізнати. Впевнене тримання м’яча у корті, підготовлені комбінації та, найдивніше, стабільна подача призвели до виносу Касаткіної та заслуженої перемоги над Севастовою на улюбленому турнірі латвійки. Впевненість у диктуванні своєї гри вилилася у 0 (нуль) вінерсів кожної з перших двох суперниць у перших сетах. І якщо з росіянкою це більш-менш зрозуміло через дуже захисну манеру її гри, то латвійка добре вміє чисто вигравати м'ячі. Але під тиском Марти переходити в атаку вона фактично не мала можливостей.

У третьому колі проти однієї з двох головних фавориток турніру Наомі Осаки дало про себе знати хвилювання. З трьох зіграних сетів добре було проведено тільки один, хоча на початку третьої партії шанси зачепитися за матч виглядали цілком пристойними. Але поводилася Марта на корті доволі спокійно, чим вона ніколи не відзначалася. А ще намагалася дотримуватися плану на гру, тобто постійно змінювати ритм, що часто призводило до помилок Осаки. Робота психолога явно далася взнаки. Чи не час тепер вже Даяні брати приклад зі співвітчизниці? Адже треба вирішувати, кого брати у свою команду і взагалі, як розвиватись далі. У 20 років багато часу на це немає. Якщо Ястремська хоче продовжувати рухатися вгору, проблеми повинні бути якісно вирішені під час майбутнього міжсезоння.

Таким чином, нинішній US Open у стилі всього 2020-го року поставив гру наших молодих тенісисток з ніг на голову. Даяна Ястремська ніби повернулася до свого юнацького тенісу, Марта Костюк, навпаки, почала виходити на дорослий рівень. Звичайно, далекосяжних висновків по одному, хай і великому, турніру робити не варто. Через два тижні стартує Ролан Гаррос, де Даяна буде сіяною в основі, а Марта намагатиметься пройти кваліфікацію. Там побачимо, чи продовжаться американські тенденції.